Материалы с тегом «Илон Маск»
Маск рассказал, когда ИИ станет умнее любого человека
Искусственный интеллект (ИИ), по всей видимости, к 2029 году может стать умнее всего человечества, считает американский предприниматель Илон Маск. Таким образом он прокомментировал позицию американского футуролога Рэймонда Курцвейла, заявившего, что уровень развития ИИ будет сопоставим с...
13 марта 2024
Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с позицией президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы РФ. Так, издание Zerohedge в соцсети Х напомнило слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие, если...
13 марта 2024
Илон Маск назвал Байдена мрачной марионеткой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал президента США Джо Байдена мрачной марионеткой и согласился с мнением, что Россия стала сильнее на фоне санкций. Об этом он написал в социальной сети X. «Байден всего лишь мрачная марионетка. Он говорил не по делу, ему было приказано...
11 марта 2024
Маск согласился с мнением о неудаче США в борьбе с Россией
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её. В посте Сакса говорится, что всё обещанное президентом США Джозефом Байденом в адрес РФ не...
11 марта 2024
Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине
Американского миллиардера Илона Маска возмутили кадры, на которых украинские пограничники задержали 34 мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать с Украины. Маск 10 марта отреагировал на пост американского бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети Х (бывшая Twitter). «Так много людей погибли за...
10 марта 2024
Компания Х Илона Маска запустит приложение — аналог YouTube для телевизоров
Приложение для «умных» телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV запустит принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Х, обладатель одноименной соцсети (ранее Twitter). Об этом сообщил 8 марта журнал Fortune со ссылкой на неназванный источник из медиакомпании. Уточняется...
9 марта 2024
В США начали проверять сообщения, что Россия якобы применяет Starlink
Члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии инициировали расследование в отношении компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску,после сообщений о том, будто Россия использует терминалы спутниковой системы Starlink в ходе СВО на Украине. Об этом 7...
7 марта 2024
Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США
Компания Teslа в ходе торгов 6 марта уступила Visa место в десятке самых дорогих компаний на биржах США. Это следует из данных платформы TradingView. В ходе торгов акции Tesla подешевели на 2,32%. Их цена составила $176,54. В свою очередь, бумаги платёжной системы Visa подорожали на 0,38%. Их...
7 марта 2024
Трамп встретился с Илоном Маском в поисках спонсоров президентской кампании
Встреча экс-президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска состоялась во Флориде. Об этом 5 марта сообщает агентство Bloomberg. Маск и Трамп встретились 3 марта, но известно об этом стало лишь сейчас. Детали встречи не приводятся, но она произошла в рамках поиска экс-главой Белого...
6 марта 2024
Безос обошёл Маска в списке самых богатейших людей планеты
Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человек на планете. На второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI) его вытеснил основатель Amazon Джефф Безос. Так, состояние Безоса за сутки сократилось на $500 млн, до $200 млрд. С начала года основатель...
новость часа
5 марта 2024
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Четверо бывших руководителей Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска с требованием выплатить им более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия, которые были удержаны после их увольнения. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Маск проявил «особый...
5 марта 2024
Президент Латвии назвал Россию главной причиной существования НАТО
Россия является главной причиной, по которой сегодня существует Североатлантический альянс (НАТО). Такое мнение высказал президент Латвии Эдагрс Ринкевичс в соцсети X (бывшая Twitter). Перед этим американский миллиардер Илон Маск согласился с тем, что НАТО должно было самораспуститься после распада...
3 марта 2024
Маск поддержал идею о необходимости роспуска НАТО
Североатлантический альянс (НАТО) после распада Советского Союза необходимо было расформировать. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X (бывшая Twitter). Перед этим предприниматель Дэвид Сакс написал, что НАТО, вместо того чтобы распуститься после...
3 марта 2024
Илон Маск предсказал тяжёлое будущее бюджету США
Бюджета Соединённых Штатов в будущем ни на что не хватит, кроме как на выплату процентов по долгам. Своё мнение высказал американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск в социальной сети X. Пост стал комментарием к сообщению паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором авторы с иронией утверждали, что...
новость часа
3 марта 2024
Маск согласился с мнением, что Донбасс и Крым должны остаться с Россией
Солидарность с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что Донбасс и Крым должны остаться российскими, выразил американский предприниматель Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х. Ранее Принс призвал к прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что США не...
новость часа
2 марта 2024
Маск обратился к главе Microsoft, чтобы тот настроил ему ноутбук с Windows
Американский бизнесмен Илон Маск обратился к главе компании Microsoft Сатье Наделле за помощью с настройками ноутбука на операционной системе Windows. 25 февраля предприниматель рассказал в соцсети X, что купил новый ноутбук, но не может начать им пользоваться без создания учётной записи Microsoft...
27 февраля 2024
В Конгрессе США обвинили компанию Маска SpaceX в нарушении обязательств
Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, так как не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване. Такое заявление сделал 24 февраля глава спецкомитета палаты представителей Конгресса по стратегической...
новость часа
25 февраля 2024
Маск заявил, что у и. о. премьера Нидерландов нет права заключать договоры
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, который предусматривает оказание Киеву военной и финансовой помощи в течение 10 лет. Об этом написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)...
24 февраля 2024
Илон Маск рассказал о «безумном расистском» программировании Google
Казус с генерацией изображений нейросетью Gemini, принадлежащей американской компании Google, позволил миллиардеру Илону Маску заявить о «безумном расистском» программировании в транснациональной корпорации. Соответствующее сообщение Маск сделал 23 февраля в соцсети Х (бывшая Twitter). «Рад, что...
24 февраля 2024
Илон Маск поддержал мнение о потворстве Байдена нелегальной миграции
Общественность в США скоро осознает, что администрация президента США Джозефа Байдена ради своих политических целей потворствовала нелегальной миграции. Такое мнение поддержал 21 февраля американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен отреагировал на пост в соцсети...
22 февраля 2024