В Вашингтоне состоялась одна из самых необычных инаугураций в современной истории США. Дональд Трамп в очередной раз приехал покорять американскую столицу, и в этот раз он уверен, что сможет поставить под свой контроль систему власти в США.

Иван Шилов ИА Регнум

Но даже больше — Трамп обещает революцию здравого смысла во всей Америке, которая должна вернуть страну в свой прошлый и во многом мифический «золотой век». Это вызывает одновременно и восторг, и отчаяние у элиты США.

Последняя относительно нормальная и заурядная инаугурация в Америке была 12 лет назад, когда Барак Обама переизбрался на второй срок.

С того момента сама эта процедура, во многом рутинная, стала постепенно падать, становясь жертвой усиливающегося раскола США и дисфункции политической системы. В январе 2017 года на фоне инаугурации Трампа Вашингтон наводнили погромщики из «антифа», которые устраивали массовые беспорядки и напропалую поджигали припаркованные машины.

Четыре года назад — в январе 2021 — вся американская столица была оцеплена войсками нацгвардии. Никого из простых зрителей и зевак даже близко не подпускали к небольшой сцене, на которой ютился политической класс США. Происходило это сразу после штурма Капитолия и хаоса в ходе сертификации итогов президентских выборов.

Трамп тогда наотрез отказался посещать инаугурацию Джо Байдена, а сама она проводилась буквально на штыках. Выглядело это сюрреалистично, будто бы в Вашингтоне только что случился какой-то военный переворот.

Global Look Press Джо Байден и Камала Харрис на церемонии инаугурации Дональд Трамп. 20 января 2025

В этом году американская элита всеми силами пыталась показать пример нормальности в рамках транзита власти после всей неразберихи четырёхлетней давности.

Однако и с такой задачей она толком не справилась — уж слишком силён системный кризис Вашингтона.

Многие демократы демонстративно бойкотировали инаугурацию Трампа — в том числе Мишель Обама, заставившая своего мужа одного присутствовать, и представители левого крыла Демпартии.

Остро стоял и вопрос безопасности, который вынудил команду Трампа перенести основные мероприятия со свежего воздуха в здание Капитолия. В преддверии инаугурации ходили слухи о подготовке нового покушения на Трампа и Джей Ди Вэнса.

Обеспечивать безопасность на открытом пространстве, где должны были собраться сотни тысяч человек со всего мира, явно было очень сложно для сильно сокращённой полиции округа Колумбия.

Очередная попытка покушения ввергла бы Америку в хаос и могла бы привести к волне насилия. Поэтому и решили от греха подальше спрятать политический класс США в ротонде — большом центральном помещении Капитолия. Именно там была принесена присяга и произнесена речь Трампа.

Global Look Press Церемония инаугурации Дональда Трампа в здании Капитолия. Вашингтон. 20 января 2025

Пострадали в итоге многие приехавшие в Вашингтон американцы и иностранцы, которые заплатили тысячи долларов за привилегию послушать вживую речь Трампа. Им, как и всем остальным, пришлось смотреть её по телевизору или на экране телефона.

Много внимания было приковано к нарядам политиков, добравшихся до инаугурации Трампа.

Сам новоиспечённый президент надел необычный галстук красного цвета с синими вкраплениями. Это было воспринято как попытка объединить «красных» республиканцев и «синих» демократов вместе в одну Америку. Похожего эффекта пыталась достичь и речь Трампа, которая сильно отличалась от того, что он говорил восемь лет назад — в далёком январе 2017 года.

Тогда выступление Трампа казалось очень мрачным перечислением всех кризисов и трудностей, с которыми столкнулась Америке. Сейчас он тоже упоминал актуальные проблемы, но больше внимания уделял анонсу своих будущих мер решения нынешних кризисов.

В этот раз основным лейтмотивом стало возвращение величия США и некоего «золотого века».

Правда, вряд ли кто-то сможет точно ответить, когда же он существовал.

Скорее всего, Трамп хотел бы вернуть рубеж 1980-х и 90-х годов, то есть эпоху своей молодости и успеха США в Холодной войне. Хотя в тот момент вряд ли кто-то из американцев воспринимал свою историческую эпоху «золотым веком». Экономика только отошла от биржевого краха 1987 года и вкатывалась в новую рецессию, свирепствовала эпидемия ВИЧ, крупные города вроде Лос-Анджелеса сотрясали расовые бунты.

Образ «золотого века» США в речи Трампа — это некая сборная солянка из различных эпох, от начала двадцатого века до послевоенного периода и уже близких к нам 1990-х годов. Но она хорошо «продаётся» американскому электорату, который устал от бесконечных кризисов и войн с общей нестабильностью и хочет хоть каких-то светлых перспектив в будущем.

Fabrizio Bensch/Global Look Press Церемония инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон. 20 января 2025

Но для начала придётся поработать.

Трамп в своём выступлении очертил список основных приоритетов.

Это отказ от расово-гендерной повестки при организации работы в Вашингтоне с возвращением меритократического подхода. Гендеров опять будет только два, а трансгендеров перестанут считать самым привилегированным меньшинством. Начнётся контрнаступление республиканцев в культурных войнах.

Ради возвращения величия США понадобится перестроить буксующую американскую военную машину на новых началах. Для неё уже появилась и новая мишень — это мексиканские наркокартели, которые признают террористами. Против них задействуют операцию «Шок и трепет» на южной границе США, причём войска для этого, очевидно, придётся снимать с внешних фронтов. А ВМС Пентагона будут блокировать порты на севере Мексики, через которые идёт поток наркотрафика в США.

С Панамским каналом и Гренландией вопрос остаётся открытым, хотя в дальнейшем Трамп может начать уделять поменьше внимания этим темам. Всё-таки последние опросы показали, что большинство американцев вопрос территориального расширения слабо интересует. Зато их точно волнует тема нелегальной миграции, и программа по депортации нелегалов точно стартует в самые первые дни второй каденции Трампа.

Global Look Press Вице-президент США Дж. Д. Вэнс (слева), президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей США Майк Джонсон (справа)

Украина в речи Трампа напрямую ни разу не была упомянута, но он несколько раз повторил своё обещание поскорее урегулировать нерешённые конфликты в рамках стратегии полного избавления от наследства Байдена.

Одним из первых указов Трампа станет акт о запрете выделения внешних траншей другим странам, если это противоречит интересам США. Намёк очевидно адресован Киеву, который будут шантажировать перекрытием американской военной помощи ради стремления к переговорам.

Находившимся в ротонде Капитолия демократам было тяжело слушать Трампа, который прямо им в лицо обещал отменять всю повестку эпохи Байдена.

Уходящий президент ещё и совершил кульбит с поздними помилованиями, которые были выписаны всем членам семьи Байденов, а также отставному генералу Марку Милли, доктору Энтони Фаучи, Лиз Чейни и другим. Это символизировало панику в стане демократов, которые боятся мести со стороны Трампа после стольких лет судебных войн с ним.

Global Look Press Церемония инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон. 20 января 2025

Не менее тяжело пришлось либеральным элитариям по другую сторону Атлантики, которые собирались сейчас на форуме в Давосе. Туда приехали многие «лузеры» Евросоюза, которых не пригласили на инаугурацию Трампа. Им приходилось гадать, чего теперь стоит ждать миру от старого-нового президента США.

Хотя ясно, что именно евробюрократию ничего хорошего не ожидает. Европейцев будут давить тарифами, одновременно вынуждая взять на свои плечи расходы за содержание украинского проекта.

При этом на инаугурации Трампа присутствовали многие правые из той же Европы, от итальянского премьера Джорджи Мелони до Найджела Фараджа и Эрика Земмура. В планах Трампа, кроме возрождения величия США и дальнейшей колонизации Марса, наверняка и попытка устроить смену элит на всём пространстве глобального Запада. То есть подвинуть либеральные силы и привести к власти близких к себе по взглядам правых.

Так что два мероприятия — инаугурация Трампа и Давос — резко контрастировали друг с другом. И этот раскол с идеологическим противостоянием как внутри США, так и вовне будет только усиливаться в ближайшие годы.