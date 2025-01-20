Вашингтон, 21 января, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск после инаугурации президента Дональда Трампа выступил на параде и показал жест, напоминающий приветствие нацистов. Трансляция велась на YouTube-канале Республиканской партии.

YouTube-канал Республиканской партии/ Кадр из видео

Выступление проходило на арене Capital One в Вашингтоне. Маск во время речи говорил о безопасности в городах, безопасных границах и разумных государственных расходах.

«Моё сердце с вами», — сказал Маск, сделав жест, похожий на приветствие нацистов.

Он добавил, что именно американские избиратели «обеспечили будущее цивилизации».

Мнение пользователей соцсетей разделилось. Некоторые отчётливо увидели в жесте бизнесмена отсылку к римскому приветствию, которое использовали нацисты, в то время как некоторые считают, что Маск показал «Салют Беллами», применявшийся до 1942 года во время клятвы верности флагу США.

Как передавало ИА Регнум, перед этим Маск восторженно отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о планах водрузить американский флаг на Марсе. Во время инаугурационной речи Трамп пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, где они водрузят национальный флаг. По словам Трампа, США продолжат закреплять лидерство в космической отрасли, и это станет важной частью развития страны. Он также пообещал, что государство будет наращивать не только богатства, но и территории, неся американский флаг к новым горизонтам.

Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в ротонде Капитолия. В преддверии своей инаугурации Дональд с Меланией Трамп прибыли в Белый дом на чаепитие с Джо Байденом и его супругой Джилл Байден. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома.