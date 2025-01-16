Наступивший 2025 год должен стать решающим в вопросе конфликта на Украине. Такого мнения придерживаются авторы большинства западных СМИ, ожидающие скорого начала мирных переговоров. Организовать их, как сообщается, должен избранный президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако если окружение и сторонники Трампа говорят о прекращении конфликта, то уходящая, но всё ещё действующая администрация Джо Байдена рассматривает возможность продолжения боевых действий — при условии, что Киев пойдёт на ряд уступок.

В частности, Украине придётся принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, заявил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg. В противном случае украинские войска могут лишиться поддержки со стороны США.

«В конечном итоге это суверенное решение, которое должна принять Украина. Даже если мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами», — сказал Салливан.

Пока неизвестно, отражает ли заявление позицию только предыдущей администрации либо же это американские видение в целом. Но в любом случае в Киеве слова американского чиновника восприняли критически. В ответ на заявление Салливана Владимир Зеленский потребовал предоставить Украине ещё больше военной техники и образцов вооружений. По его словам, на поле боя находятся «более 100 бригад ВСУ», которые необходимо укомплектовать.

Впрочем, уже совсем скоро Зеленский подписал закон, который обязывает 17-летних украинцев вставать на воинский учёт. Однако подобный шаг вряд ли замотивирует Запад развернуть поставки бронетехники не в гомеопатических дозах, а в объёмах, которые запрашивает Киев, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«США трезво оценивают ситуацию на поле боя. Недавно в Белом доме озвучили мысль: мол, у США есть проблема — для войны не хватает украинцев. Нужны солдаты, которые решат ситуацию на поле боя. У НАТО солдат для отправки на фронт нет, солдаты кончаются. Выдвигается принцип: «утром деньги — вечером стулья. В то же время они перекладывают ответственность за снабжение ВСУ на Европу», — отмечает эксперт.

По мнению Матвийчука, Вашингтон поступает здраво, полагая, что поставки вооружений, для которых нет подготовленных экипажей, не могут изменить положение дел на фронте. Поэтому перевооружение Киева в конечном итоге сводится к полевым испытаниям вооружений.

Испытательный полигон продолжает работу

В начале января конгресс США выделил новый пакет военной помощи Киеву. Официально в перечень поставок попали боеприпасы, запчасти и оборудование для обслуживания военной техники — то есть Вашингтон не стал анонсировать поставки бронетехники и наступательных вооружений.

В свою очередь европейские союзники Киева не стесняются анонсировать поставки в прессе и по официальным каналам. В начале января стало известно, что ВСУ получили современную боевую машину пехоты Lynx производства Rheinmetall, заявил глава концерна Армин Паппергер.

«Сейчас она проходит испытания в вооруженных силах, чтобы как можно скорее отправиться в серийное производство», — отметил он.

БМП Lynx — перспективная модель немецкой бронетехники нового поколения. Впервые её представили в 2016 году. Машина существует в двух версиях — KF-31 и KF-41. Модификация KF31 может оснащаться 30-миллиметровой или 35-миллиметровой автоматической пушкой, а на KF41 устанавливается башня Lance 2.0. БМП также оснащены израильскими противотанковыми ракетными комплексами Spike и/или установками для запуска беспилотников.

14 января проект German Aid to Ukraine сообщил, что ВСУ получили партию машин для тестирования в условиях реальных боевых действий. После завершения испытаний планируется развернуть серийное производство и поставки украинским войскам. Финансирование программы поставок взяло на себя правительство Германии.

В тот же день глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально представил самоходную артиллерийскую установку RCH 155 на базе бронетранспортёра Boxer. По словам чиновника, это первая из 56 самоходок, обещанных ВСУ правительством Германии.

«Украина может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность за безопасность в Европе», — заявил Писториус.

Речь идёт о первой в истории колёсной самоходной артиллерийской установке немецкого производства. На установке расположено орудие «стандартного» калибра НАТО 155 мм. В будущем Германия планирует развернуть поставки других бронемашин на базе БТР Boxer, оснащённых модулем с 30-миллиметровым скорострельным орудием.

При этом не раскрывается, когда именно начнутся серийные поставки обеих моделей бронетехники. В 2024 году, когда были анонсированы поставки БМП Lynx, сообщалось, что до конца года будет произведено 10 машин. Теперь же речь идёт об одной поставленной машине и неопределённых планах на будущее.

Относительно САУ RCH-155 известно, что первая «готовая» машина будет использоваться для обучения расчётов на полигонах в Германии, а поставки орудий для ВСУ, предположительно, начнутся в апреле.

В обоих случаях речь идёт об опытных образцах, на которые делают ставку производители немецкой бронетехники, планируя их экспорт по всему миру, рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«БМП Lynx — это хорошая современная машина. Rheinmetall готовит её для поставок Бундесверу для замены Marder 1A5, которые сейчас получают ВСУ. Речь идёт о полевых испытаниях, чтобы проверить машину в боевых условиях, выявить и устранить недостатки, если они будут. То же касается самоходных орудий RCH-155. Техника была передана для испытаний, а не для фронта», — отмечает эксперт.

В конце 2024 года, напомнил Васильев, в Сети появились неподтверждённые сообщения, что Германия передаст ВСУ партию «машин кинетической защиты» (Kinetic Defence Vehicle). Предположительно, речь идёт о перспективном комплексе ПВО производства компании Diehl Defence.

Комплекс состоит из боевого модуля R400S на шасси автомобиля Enok MBB. Модуль оснащён радиолокационной станцией, предназначенной для поиска и обнаружения беспилотников самых популярных моделей, а также пулемётом — для уничтожения выявленных целей.

Производитель комплекса долго не мог найти покупателя для своих вооружений, пока не была согласована поставка пробной партии для ВСУ за счёт правительства Германии.

Таким образом Украина продолжает играть роль испытательного полигона для стран НАТО, обкатывающих передовые разработки на фронте. Украинским военным же отводится роль подопытных кроликов.

Обещают много, поставляют мало

На протяжении всего украинского конфликта США и их союзники пытались избежать масштабных поставок вооружений, ссылаясь на скудность собственных запасов и большие расходы на производство. К примеру, не самых современных БМП Bradley США поставили всего около 200 штук, танков Abrams — не более 30, а БТР Stryker — в районе 100 единиц.

Поэтому и новые анонсированные поставки, особенно если брать во внимание страны Европы, вряд ли окажутся масштабными.

«Те же БМП Lynx оказались очень дорогими для Бундесвера, поэтому приняли решение их обкатать и проверить в деле. И речь идёт об очень небольших количествах, которых в любом случае не хватит, чтобы как-то изменить ситуацию на поле боя», — уверен Алексей Васильев.

При этом серийные поставки перспективных образцов бронетехники запланированы на весну или даже на вторую половину 2025 года. К тому времени ситуация на фронте для ВСУ грозит стать вовсе критической. Более того, серийных поставок Киев может и не дождаться, допускает Анатолий Матвийчук.

«Киев не может принять решение относительно мобилизационного возраста. Если его снизить, как хотят США, поднимется настоящая волна негодования, хотя и сейчас недовольных «бусификацией» уже много. Но и не поднимать нельзя — рискуют остаться без техники. Киев может остаться и без военных, и без вооружений одновременно», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Поэтому Украине остаётся довольствоваться ролью испытательного полигона для стран НАТО. Возможно, это и порадует командование ВСУ, но никак не поможет истощённым бригадам на фронте.