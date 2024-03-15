Материалы с тегом «Оружие»
В Британии рассказали о перспективах передачи Киеву лазерного оружия
Великобритания не планирует передавать Украине лазерное оружие DragonFire в рамках тестирования. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на британское минобороны. Отмечается, что после того как в Британии показали работу боевого лазера, ряд представителей киевского режима заявили, что Украина готова...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине оружейные заводы
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
15 марта 2024
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
В США заявили, что российские планирующие бомбы наводят ужас на военных ВСУ
Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine. «Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счёт применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих авиабомб. Украинские военные даже...
новость часа
14 марта 2024
В США заявили о неспособности Украины продержаться с новым пакетом помощи
Новый пакет помощи в 300 млн долларов, выделенный США, не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет 14 марта The New York Times. «Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов», —...
14 марта 2024
В США допустили потерю ВСУ ещё больше танков Abrams из-за ВС России
Российские бронетехника и артиллерия выведут из строя на Украине ещё больше американских танков M1 Abrams. Им вряд ли поможет модернизация, написал 13 марта в статье журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс. «Модернизация не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и...
14 марта 2024
Хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживаемое Ираном, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом сообщил «РИА Новости» военный источник. Как пояснил источник, такие ракеты будут выпускать в Йемене для использования во время...
14 марта 2024
В США оценили будущее контроля над вооружениями
Американская администрация считает маловероятным достижение в обозримой перспективе каких бы то ни было значимых договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем, заявил 13 марта первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве...
13 марта 2024
В Чехии рассказали, когда Украина может получить закупленные боеприпасы
Первые поставки артиллерийских снарядов, которые страны Евросоюза приобрели в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами сообщества, могут поступить на Украину уже в июне текущего года. Об этом 13 марта сообщает портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра республики по...
13 марта 2024
Байден поручил госсекретарю Блинкену выделить помощь Украине на $126 млн
Глава Белого дома Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь украинской армии. Об этом сообщается в меморандуме администрации США. В документе указано, что президент Байден делегирует госсекретарю Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения...
13 марта 2024
В США поразились ударом России по целям ВСУ
Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу. По словам автора, ЗРК Patriot были одним из самых совершенных...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Новой военной помощи Киеву хватит на пару недель — Пентагон
Нового пакета военной помощи в 300 млн долларов украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США. Об этом 12 марта сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам Райдера, этих средств...
12 марта 2024
В США заявили, что готовы передать новый пакет помощи ВСУ на $300 млн
Власти Соединённых Штатов заверили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. Об этом на брифинге 12 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «От имени...
новость часа
12 марта 2024
Белый дом скрыл от Конгресса десятки военных поставок Израилю, пишут СМИ
Вашингтонская администрация втайне от Конгресса осуществила десятки поставок вооружений Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, после 7 октября 2023 года, когда произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, американская...
12 марта 2024
США уличили в повторении старого метода обмана Европы
США, успешно используя Европейский союз, уничтожают его как экономического конкурента. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что США «захватили» 42% мирового экспорта оружия, при этом большая доля поставок оружия из США...
12 марта 2024
Минобороны Британии показало кадры испытаний лазерного оружия DragonFire
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опубликовал в соцсети Х кадры испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. «Посмотрите первое в истории видео о британском лазерном оружии DragonFire. Недавно рассекреченные кадры демонстрируют способность лазера поражать цели со...
12 марта 2024