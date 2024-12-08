В ночь на 8 декабря 2024 года формирования вооруженной оппозиции вошли в столицу Сирии Дамаск, режим президента страны Башара Асада был объявлен сверженным.

Иван Шилов ИА Регнум

Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали объявил о готовности передать власть новому правительству.

Как развивались события

Еще в конце ноября сирийская оппозиция начала наступление из частично контролируемой ею на тот момент провинции Идлиб на севере страны. Вооруженные формирования практически не встретили на своем пути сопротивления со стороны правительственных сил.

Продвижение противников режима Асада было стремительным. 30 ноября они взяли под контроль Алеппо, второй по величине город в государстве, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис. 5 декабря сирийская армия оставила Хаму, пятый по численности населения город Сирии. К вечеру 7 декабря были захвачены еще несколько крупных городов.

Тем же вечером появились первые сообщения о боях в пригородах Дамаска, чуть позже прошла информация о том, что правительственные силы покинули центр города. Утром 8 декабря силы оппозиции вошли в сирийскую столицу. Затем они взяли под контроль телевидение и выступили в эфире с заявлением о том, что ими установлен контроль над Сирией.

Что происходит сегодня

Пока нет точной информации, где находится Башар Асад. Ранее Гази аль-Джалали отметил, что общался с ним в последний раз вечером 7 декабря. По заявлению главы МИД Турции Хакана Фидана, сирийский президент может быть за пределами страны. Также появлялись сообщения о том, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе — с таким утверждением выступило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Между тем, аль-Джалали заявил об установлении контакта с лидером оппозиции Ахмедом аль-Шараа (он же Абу-Мухаммад аль-Джулани) с целью обсуждения вопросов управления страной в переходный период. Он пояснил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом.

«Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», — сказал сирийский премьер. Гази аль-Джаляли также отметил, что не покинет Дамаск, и призвал сохранить общественные институты Сирии.

Несмотря на воззвания не устраивать погромы, в стране были отмечены случаи мародерства, в том числе в президентском дворце, и поджогов участков полиции. Посольство Ирана в Дамаске было захвачено после штурма вооруженными людьми. На фоне происходящих событий крупнейшие аэропорты в Дамаске и Алеппо приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно.

Захватившие власть в стране также выпустили на свободу из тюрем заключенных, в том числе из крупнейшей в Сирии тюрьмы «Сейдная». Тем временем стало известно, что некоторые отряды оппозиции начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны в городе Манбидж — ранее они объединили усилия для свержения Башара Асада.

Что говорят в мире

По словам избранного американского президента Дональда Трампа, США не должны вмешиваться в конфликт. В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США, подчеркнул он 7 декабря. При этом заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро сегодня заявил, что американские войска сохранят свое присутствие в восточных районах страны.

ООН в лице своего посланника по Сирии Гейра Педерсена призвало сирийцев «отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права». «Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать», — говорится в опубликованном документе.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после произошедших событий. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что сирийский народ самостоятельно определит свое будущее.

На фоне происходящих событий Израиль решила объявить приграничные районы государства с Сирией «закрытой военной зоной». При этом поступает информация, что ВВС Израиля превентивно атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске.

Что говорят в России

Днем 8 декабря МИД РФ выступил с официальным заявлением о том, что Россия призывает все стороны сирийского конфликта отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём. «С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии, — отметили наши дипломаты. — В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции».

С самого начала конфликта в стране Россия выступала за налаживание диалога между различными сирийскими политическими и религиозными силами, объединениями и организациями. Это еще раз подчеркнули сегодня в нашем МИД, призвав к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества и поддержке усилий по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на резолюциях ООН.

Также министерство рассказало, что в результате состоявшихся переговоров с рядом участников вооруженного конфликта в стране Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала, указали в МИД РФ.

Сообщается, что сегодня принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Также там подчеркнули, что российские военные базы находятся в режиме повышенной боевой готовности, на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

В посольстве РФ в Дамаске отмечают, что информации о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступало, с сотрудниками учреждения также все в порядке. Организованных российских туристов в Сирии нет, сообщили в Минэкономразвития. В МИД РФ напомнили россиянам экстренные контакты: +74 956 954 545 и электронная почта dskc@mid.ru.

Единственный способ решения

В прошедшие годы Россия поддерживала правительство Башара Асада в борьбе с крайними террористическими силам, однако наша страна не собиралась вести за правительственный режим крупномасштабные боевые действия. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

В ситуации вокруг Сирии Россия всегда исходила из приоритета международного права и была последовательным сторонником дипломатической работы. «Искать пути урегулирования кризисных ситуаций необходимо только на основе положений Устава ООН», — отмечал еще в 2013 году ранее глава нашего государства.

В 2015 году на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Путин подчеркивал, что «мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по‑настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию», — говорил он.

В 2018 году, рассказывая о необходимых шагах для восстановления экономики Сирии, а также для разрешения «давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов», Путин также делал упор на то, что здесь необходима слаженная международная работа. «Рассчитываем на поддержку Организации Объединённых Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса», — озвучил тогда позицию нашей страны президент.

В 2022 году Владимир Путин еще раз подчеркнул, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Естественно, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

«Определять же будущее Сирии должны сами сирийцы, без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей», — настоятельно подчеркнул глава государства.

Как сегодня заявил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев, Россия и дальше будет оказывать поддержку народу Сирии, если потребуется, но с полномасштабной гражданской войной сирийцам придется справиться самим. Он отметил, что первостепенной задачей для нас являются обеспечение безопасности соотечественников, гражданских лиц, дипломатов и военнослужащих.

Кроме того, нельзя не отметить, что Россия сегодня сосредотачивает силы и средства на проведении специальной военной операции. Наша армия выполняет поставленные цели и уверенно продвигается, ломая сопротивление вооруженных сил Украины, и это остается первостепенной задачей.