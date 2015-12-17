Москва, 17 декабря, 2015, 13:14 — ИА Регнум. Нет другого способа, кроме как политического, чтобы решить вопросы с ИГИЛ. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос по Сирии. По его словам, план урегулирования в ключевых аспектах совпадает с изложенным США видением: это совместная работа над конституцией, создание инструментов контроля за будущими досрочными выборами, сами выборы и признание их результатов на основе этого политического процесса.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Нужно найти всем противоборствующим сторонам найти в себе силы двигаться навстречу друг другу», — заявил Путин, отметив, что ИГИЛ сегодня — это угроза для всех, в том числе для Европы и США.

Президент РФ заявил, что Россия будет продолжать операцию в Сирии ударами авиации, поддерживая наступательные движения сирийской армии, и вооруженной оппозиции в борьбе с ИГИЛ. И это будет до тех пор, пока «само сирийское руководство считает, что надо прекратить стрелять и нужно начать договариваться». «С этого момента мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы, зачем нам это нужно. И чем быстрее это произойдет, тем лучше», — сказал Путин.