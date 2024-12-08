Вашингтон, 8 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Жители Сирии должны отдать приоритет диалогу и уважению гуманитарного права. Об этом 8 декабря в своём обращении заявил специальный посланник ООН по делам этой арабской республики Гейр Педерсен.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

Дипломат также считает, что многие граждане указанной страны якобы хотят решений, которые, по его мнению, помогут дальнейшему функционированию государственных институтов.

«Спецпосланник подчеркивает явное желание миллионов сирийцев, чтобы были созданы стабильные и инклюзивные переходные механизмы, чтобы сирийские институты продолжили функционировать», — говорится в документе, опубликованном на сайте его офиса.

Кроме того, спецпосланник утверждает, что готов поддерживать подобные инициативы. Педерсен заявил, что «с осторожной надеждой» ждёт открытия в истории арабской страны «главы мира, примирения, достоинства».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Сирии отряды боевиков начали наступление на позиции правительственных войск и захватили 13 населённых пунктов. Спустя два дня сирийская правительственная армия перешла в контрнаступление в провинциях Алеппо и Идлиб.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.

8 декабря МИД РФ проинформировал, что сирийский президент Башар Асад покинул свой пост и территорию страны, дав указание мирно передать власть. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.