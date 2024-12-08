Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена объявить приграничные районы государства с Сирией «закрытой военной зоной» из-за ситуации в стране. Об этом сообщает 8 декабря газета The Times of Israel.

Israel Defense Forces/Global Look Press

Сообщается, что ЦАХАЛ ужесточила ограничения в городах рядом с сирийской границей. Согласно отчету, в четырёх друзских деревнях отменяются занятия в школах, фермеры не смогут обрабатывать поля в этой зоне, на Голанских высотах размещаются блокпосты, а движение транспорта будет частично приостановлено.

«Ограничения уже действуют на большей части севера страны и на севере Голанских высот, запрещая собрания и работу школ в местах, где нет бомбоубежищ», — сообщает газета.

Как передавало ИА Регнум, с 27 ноября отряды боевиков в Сирии наступают на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы взяли под контроль несколько населённых пунктов.

8 декабря канал Al Jazeera заявил, что сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Кроме того, согласно сообщениям СМИ, международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпущены все заключённые.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что ему неизвестно местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны республики Али Аббаса. Аль-Джалали также отметил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков. Агентство Reuters предположило, что Асад мог покинуть страну.