Вашингтон, 7 декабря, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Сирийские боевики продолжают наступление, находятся уже на окраинах столицы страны — Дамаска и готовятся к свержению президента Сирии Башара Асада, заявил в субботу, 7 декабря, избранный президент США Дональд Трамп.

Mohammed Al-Rifai/EPA/TASS

«Бойцы оппозиции в Сирии, предприняв беспрецедентный шаг, полностью взяли под контроль множество городов в рамках хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь предпринять серьёзные действия, чтобы устранить Асада», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США и Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Трамп.

«Это не наш конфликт. Пусть все идёт своим чередом. Не вмешивайтесь!» — написал избранный президент США.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов.

Минобороны Сирии 6–7 декабря опровергло ряд сообщений об оставлении правительственной армией нескольких районов страны. Власти страны в свою очередь опровергли сообщения о том, что Асад покинул Сирию. Несколько стран, в том числе США и Китая, призвали своих граждан уехать из Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 декабря после встречи с министрами иностранных дел Турции и Ирана Хаканом Фиданом и Аббасом Аракчи заявил, что министры призывают к немедленному завершению военных действий и к началу диалога между правительством Сирии и законными оппозиционными силами. Недопустимо позволять террористической группировке брать под свой контроль территории в Сирии в нарушение соглашений, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, добавил Лавров.