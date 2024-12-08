Дамаск, 8 декабря, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Вооруженные боевики взяли под контроль тюрьму «Сейдная» в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил 8 декабря телеканал Al Jazeera.

kinan alsakka Дамаск

Ранним утром оппозиция сделала заявление, что взяла штурмом тюрьму и выпустила на свободу всех заключенных.

Премьер-министра Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что не намерен покидать страну, а готов к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Как сообщало ИА Регнум, сирийские военные покидают центр Дамаска, боевики дошли до центральной площади Омейядов и захватили штаб-квартиру государственного телевидения. Такой информацией поделился телеканал Al Jazeera.

По информации СМИ, вооружённые люди вошли в Дамаск, а правительственные силы уходят из центра сирийской столицы.

7 декабря Дональд Трамп заявил, что боевики продолжают наступление в Сирии и готовятся к свержению президента страны. В Сирии творится хаос, но эта страна не является другом США, Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию, подчеркнул Трамп.

В этот же день телеканал Al Jazeera оповестил, что сирийский город Пальмира в результате боевых столкновений перешёл под контроль боевиков. Правительственные войска отступили от населённого пункта. Также сирийская армия вышла из городов Аль-Сухна и Аль-Фуркаллус. Формирования боевиков завладели складами вооружений, которые ранее использовались военнослужащими, отметил телеканал.