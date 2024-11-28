Астана, 28 ноября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что колебания курса рубля связаны с платежами в бюджет и сезонными изменениями.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», — отметил Путин.

Также он назвал правдивыми данные Банка России по инфляции. Глава государства отметил, что регулятор сам решает, какие инструменты по сдерживанию инфляции выбрать.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Банк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рублей.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с ИА Регнум отметил, что темпы роста доллара — временное явление, лавинообразного падения рубля ожидать не следует.

Эксперт назвал декабрь традиционно не очень хорошим месяцем для рубля. Немалая часть жителей страны на Новый год выезжает за рубеж, спрос на иностранную валюту увеличивается. Экономист добавил, что, по его прогнозу, темпы ослабления рубля в декабре будут снижаться.