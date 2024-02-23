Материалы с тегом «Рубль»
Оператор системы «Мир» прокомментировал попадание под санкции США
Введённые США санкции в отношении Национальной системы платёжных карт не скажутся на работе платёжных сервисов в России, сообщили 23 февраля в пресс-службе НСПК. «Санкции США в адрес Национальной системы платёжных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — сообщили в...
23 февраля 2024
Курс рубля вырос после публикации интервью Карлсона с Путиным
Открытие валютных торгов в пятницу продемонстрировало рост курса рубля на фоне публикации интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара в момент публикации интервью опускался до 90,54 рубля (-0,39%)...
9 февраля 2024
Украинцам дали время до конца года, чтобы обменять рубли на счетах
Национальный банк Украины разрешил гражданам обменять российские или белорусские рубли на своих счетах до конца 2024 года. Об этом 7 февраля сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета». «Нацбанк Украины разрешил безналичную продажу (обмен) российских или белорусских рублей, которые...
7 февраля 2024
Курс евро на Московской бирже впервые с начала января превысил 99 рублей
В ходе торгов 2 февраля курс евро поднялся и достиг 99 рублей впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи. Так, курс евро расчётами «завтра» на 16.29 мск подскакивал на до 99,07 рубля, после чего немного опустился и на 17.59 мск составил 97,96 рубля за евро. Доллар в то же время...
2 февраля 2024
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
Если в работе механизма возвращения валютной выручки наблюдаются сложности, их устранят, заявил 23 января президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». «Мы сейчас уже приняли определённые решения. Но если там не всё работает...
23 января 2024
Правительство выступило за продолжение продажи валютной выручки от экспорта
Правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности — обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Об этом заявил 23 января вице-премьер Андрей Белоусов в опубликованном сообщении. Речь идёт о введённом...
23 января 2024
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ «элегантной мерой»
Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик призвал Запад не бояться конфискации российских активов в пользу Украины из-за неопределённых последствий и выделить их на помощь пострадавшим из-за роста цен развивающимся странам. Об этом он написал в колонке для издания Financial Times 22 января...
22 января 2024
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 ноября опустился ниже 88 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 ноября 2023 года опустился ниже отметки 88 рублей. Это 12 января следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11:40 мск доллар подешевел на 61 копейку, за него дают 87,98 рубля, что является минимальным показателем с 23 ноября 2023...
12 января 2024
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до 88,4 рубля
В начале торгов на Московской бирже курс доллара снизился до отметки 88,4 рубля. Это 12 января следует из данных торговой площадки. По состоянию на 07:09 мск, курс доллара с расчётами на «завтра» снизился на 19 копеек и составил 88,4 рубля. Евро в это же время подешевел на три копейки — до 97,14...
12 января 2024
Минфин возобновит продажу валюты впервые с августа 2023 года
Министерство финансов запланировало с 15 января направить на продажу иностранной валюты 69,1 млрд рублей. Как заявили в ведомстве 11 января, ежедневный объём операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Минфин впервые с возобновления покупок в августе 2023 года вернулся к продажам. Ведомство также...
11 января 2024
Банк России понизил курс доллара на 11 января до 89,39 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 11 января в размере 89,39 рубля. Об этом 10 января сообщается на сайте регулятора. Этот курс доллара на 1,01 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро установили в размере 97,87 рубля (–1,11 рубля), курс юаня — 12,43 рубля (–16...
10 января 2024
Курс доллара на Мосбирже впервые с 29 декабря упал ниже 90 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 29 декабря упал ниже отметки 90 рублей. Это 9 января следует из данных площадки. Согласно этой информации, по состоянию на 13:41 мск за доллар давали 89,98 рубля (-1,29%), а к 13:44 — 89,85 рубля (-1,43%). В это же время евро подешевел до 98...
9 января 2024
Аналитик предсказал скорое укрепление рубля
В новогодние праздничные дни валютные торги проходят в узком диапазоне, без резких колебаний, после 9 января картина может поменяться, предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей...
8 января 2024
В Иране заявили о решении создать совместные с РФ инвестиционные комитеты
Фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты. Они нужны для реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер, заявил член исполнительного совета фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу...
7 января 2024
Доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Это следует из данных торговой площадки 29 декабря. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 30 ноября. По данным на 11:20 мск, доллар снижался на 0,41% до 88,99 рубля, к 11:23 мск находился на уровне 88,97 рубля (-0,44%)...
29 декабря 2023
Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря
Курс евро опустился ниже 100 рублей, следует из данных торгов на сайте Московской биржи за 28 декабря. В 15:00 стоимость одного евро доходила до 99,9 рубля. Это на 1,17% ниже, чем днём ранее. Кроме того, 28 декабря на Московской бирже снизился и курс доллара. Он немного не дотянул до 90 рублей...
новость часа
28 декабря 2023
Доллар опустился ниже 90 рублей на Мосбирже
Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Об этом 28 декабря свидетельствуют данные торгов. Евро в то же самое время опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. По состоянию на 15:20 мск евро снизился до уровня 99,9 рубля. Доллар — до 89,71 рубля, юань — до 12,628 рубля...
28 декабря 2023
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября
Курс евро на Мосбирже впервые с 20 октября превысил отметку 102 рубля. Об этом стало известно 25 декабря из данных валютных торгов. Рост курса составил 0,36% по состоянию на 11:13 мск, что эквивалентно 102,11 рубля. Спустя время евро оказался на отметке 101,73 рубля, потеряв 0,04%. За тот же период...
25 декабря 2023
Россия и Италия готовят систему оплаты рублями несанкционных товаров
Запуск системы, позволяющей российским компаниям покупать за рубли несанкционные итальянские товары, ожидается в феврале 2024 года. Об этом глава Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо сообщил 23 декабря. По его словам, на 14 февраля намечено заседание совета директоров, на...
23 декабря 2023
Белоусов назвал приемлемым курс доллара в районе 90 рублей
Курс рубля на уровне 90 рублей за доллар является приемлемым для российской экономики. Об этом 21 декабря заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия...
21 декабря 2023