Вашингтон, 27 ноября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex 27 ноября впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По состоянию на 14:20 мск курс американской валюты составил 115,705 рубля.

За три дня, начиная с 25 ноября, курс доллара к рублю вырос почти на 5,4%, а с начала месяца — на 12,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября официальный курс с доллара к рублю вырос до максимума с 24 марта 2022 года — 103,7908 рубля. Банк России 27 ноября установил официальный курс американской валюты на уровне 105,0604 рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов 26 ноября заявил, что текущий курс рубля очень способствует экспорту. С этой точки зрения он важнее ключевой ставки ЦБ РФ, отметил глава ведомства.