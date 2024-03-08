Материалы с тегом «Деньги»
Минобороны Британии столкнулось с крупнейшим дефицитом средств с 2012 года
Министерство обороны Великобритании столкнулось с дефицитом финансирования, ставшим крупнейшим с 2012 года, когда начали публиковать военный бюджет, говорится в отчете, опубликованном 8 марта на сайте парламента королевства. В документе говорится, что министерство выделило на военные нужды £228,6...
8 марта 2024
Посол Эфиопии призвал к переговорам с РФ о торговле в нацвалютах
России и Эфиопии следует начать переговоры об использовании национальных валют в расчётах при взаимной торговле. Об этом заявил посол африканской страны в РФ Чам Угала Урят. «Я не вижу проблемы в использовании национальных валют в торговле между Россией и Эфиопией. Я надеюсь, что в будущем это...
3 марта 2024
Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в РФ превысила 83%
Количество безналичных платежей в России в розничном обороте по итогам 2023 года превысило 83,4%. Это на 5,3 п. п. выше, чем в 2022 году, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Мы подвели итоги за 2023 год, доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%. За год выросла...
1 марта 2024
Вкладчики Qiwi-банка начали получать страховые возмещения
Вкладчики Qiwi-банка с 29 февраля начнут получать выплаты страхового возмещения через банк «Уралсиб». Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в соцсети «ВКонтакте». «Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 29 февраля 2024 года...
29 февраля 2024
В правительстве назвали эффективными меры по продаже валютной выручки
Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами доказал свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), крупных компаний и...
29 февраля 2024
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите для переводов без наличия счёта
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, который вводит ограничение максимальной суммы средств при разовом переводе без открытия счёта в банке до 100 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы. Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «О противодействии...
27 февраля 2024
Уничтоживший Abrams боец с позывным Рассвет получит 10 млн рублей
Российский военный с позывным Рассвет, который уничтожил первый американский танк M1 Abrams в зоне проведения спецоперации, получит за это 10 миллионов рублей. Об этом написал актёр Иван Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым Абрамсом. 10 миллионов будут направлены...
новость часа
27 февраля 2024
АСВ выявило в Qiwi-банке около 9,3 млн электронных кошельков с ₽4,4 млрд
Сумма средств на электронных кошельках Qiwi-банка составляет около 4,4 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По данным агентства, всего пользователи Qiwi-банка завели более 9,3 млн электронных кошельков. Из них анонимными...
26 февраля 2024
В Турции забили тревогу из-за проблемы с денежными переводами из России
Турция рискует потерять прибыль от российских туристов из-за проблем с платёжными переводами из РФ. Об этом сообщает газета Aydınlık. «Ещё один важный сектор — туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы не могут быть осуществлены. Проблемы возникают даже при проведении ярмарок...
26 февраля 2024
АСВ сообщило о мошеннических двойниках заблокированного сайта Qiwi-банка
В интернете появляется большое количество мошеннических сайтов-двойников Qiwi-банка и других сервисов, которые предлагают вывести средства за вознаграждение. Об этом сообщила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). «В настоящее время в Сети появляется большое число...
26 февраля 2024
Котяков рассказал о существенном росте реальных зарплат в России
Реальные заработные платы в России за последние шесть лет выросли на 33,2%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе форума национальных достижений «Кадровая политика для современного рынка труда» на международной выставке-форуме «Россия». «В целом за минувшие шесть...
16 февраля 2024
Нацбанк Грузии смягчил требования для россиян
Национальный банк Грузии смягчил требования для граждан РФ и понизил с 80% до 40% долю их вкладов на депозитах в иностранной валюте в грузинских банках, которую нельзя востребовать немедленно. Об этом говорится в сообщении финансового ведомства. «По отдельным оценкам и с учётом геополитической...
16 февраля 2024
Набиуллина назвала главную задачу года в ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что одной из приоритетных задач на 2024 год стала борьба с кредитным мошенничеством. Согласно статистике, которую она привела, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка, — это заёмные средства. «Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных...
14 февраля 2024
Счета Киркорова в трёх банках заблокировали по требованию налоговой
Счета эстрадного артиста Филиппа Киркорова в Сбербанке, «Московском кредитном банке» и «СДМ-Банке» заблокировали, сообщил 10 февраля РЕН ТВ. В своём Telegram-канале РЕН ТВ опубликовал скрин соответствующего документа. Счета Киркорова заблокировали из-за задолженности по страховым взносам...
10 февраля 2024
Раскрыт возможный мотив убийства трёх пенсионерок в Подмосковье
Возможным мотивом убийства под Наро-Фоминском владелицы завода полимерных изделий ТИАЛ Светланы Филанович и двух её подруг мог быть денежный долг, сообщил 9 февраля источник «РИА Новости». «Одна из версий убийства — денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома», — сообщил источник агентства...
новость часа
9 февраля 2024
В ЕС достигли предварительного соглашения о фонде для Украины на €50 млрд
Законодатели Евросоюза достигли предварительного соглашения о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Новый механизм поддержки страны на 50 млрд евро рассчитан на период 2024–2027 годов. Об этом 6 февраля сообщили в Совете...
6 февраля 2024
Политолог рассказал, как на Украине скажется помощь ЕС в размере €50 млрд
Помощь в размере 50 млрд евро, которую лидеры стран ЕС договорились предоставить Украине ситуацию не изменит, но сможет поддержать украинский бюджет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 февраля заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы...
2 февраля 2024
Лавров заявил, что доллар используется Западом как оружие для решения задач
Запад использует американский доллар как действующее или потенциальное оружие для решения политических задач, заявил глава МИД России Сергей Лавров 31 января в ходе встречи шерп и су-шерп БРИКС в Москве. «Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием...
31 января 2024
Банк России выпустил памятную монету, посвящённую ХМАО-Югре
Банк России выпустил памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвящённую Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, говорится в пресс-релизе банка. Отмечается, что сама монета из серии «Российская Федерация» 27,00 мм диаметром состоит из диска и внешнего кольца. На обеих...
29 января 2024
МВД предупредило о схеме хищения денег с банковских карт через СБП
Мошенники начали использовать новую схему хищения денег с банковских карт россиян посредством переводов через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в...
21 января 2024