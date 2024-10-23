Ровно 80 лет назад, 23 октября 1944 года, бойцы 14-й армии Карельского фронта выбили немцев с территории Кольского полуострова, взяли посёлок Никель (Колосйоки по-фински) и вышли на советско-норвежскую границу. Именно в этот день, 23 октября, в Мурманской области празднуется годовщина освобождения Заполярья от нацистов. Но Красная армия на этом не остановилась.

ИА Регнум

В этот же день корабли Северного флота высаживали тактические десанты в Варангер-фьорде (Варяжском заливе) и других заполярных бухтах Норвегии. Одновременно красноармейцы 14-й армии переправились через пограничное озеро Сальмиярви и выдвинулись на подступы к городку Киркенес, «столице» норвежского Крайнего Севера.

Шла к финалу Петсамо-Киркенесская операция — разгром немецкой группировки в финской области Петсамо (древний поморский Печенгский край, после 1944 года вернувшийся в состав нашей страны) и в норвежской части Лапландии. В отечественной историографии эта операция известна как «десятый сталинский удар» — последнее из десяти крупных наступлений 1944 года, определивших исход Второй мировой войны.

Командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков, прозванный «маршалом северных направлений», получил за операцию заслуженные маршальские погоны. Северо-западные рубежи нашей страны от Выборга до Мурманска были полностью защищены.

Но, хотя к осени 1944-го силы гитлеровцев, в том числе в оккупированной Норвегии, уже были подорваны, последний «сталинский удар» дался Красной армии нелегко. Фронт за Полярным кругом пришлось взламывать — как ледоколу льды.

Как «Дикая дивизия» сорвала блицкриг Фалькенхорста

Карельский фронт был, можно сказать, самым «стабильным» соединением Красной армии. В то время как другие фронты «переформатировались» и переименовывались, это формирование существовало в неизменном виде с августа 1941 года по ноябрь 1944-го.

Линия фронта, которая установилась в Карелии и на Кольском полуострове, от Ладоги до Баренцева моря была самой протяжённой (более 1,5 тысячи километров по тайге, горам и тундре) — и «замороженной». В течение долгих трёх лет ни одной из сторон не удавалось обеспечить здесь решающий перевес. Но в первые месяцы Великой Отечественной угроза нашему Заполярью была весьма серьёзной.

На Кольский Север война пришла 29 июня 1941 года. Тогда наступавшим гитлеровцам (ими командовал недавний покоритель Норвегии генерал Николаус фон Фалькенхорст) и их союзникам финнам удалось создать угрозу Мурманску и базам Северного флота.

Но к середине июля бойцы 14-й армии под командованием генерала Валериана Фролова (незадолго до того отличившегося на советско-финской войне) после тяжёлых боёв смогли остановить противника примерно в тридцати километрах от границы.

Два десанта морпехов Северного флота во фланг наступавшего вдоль берега противника сорвали планы блицкрига на Севере. Сухопутным войскам и флоту удалось затормозить продвижение немцев у прибрежного хребта Муста-Тунтури. Поэтому противнику не удалось прорваться восточнее и захватить стратегически важный полуостров Рыбачий — «непотопляемый линкор», контролирующий вход в Кольский залив, на котором стоит Мурманск.

В сентябре 1941 года армия вермахта «Норвегия» попытались во второй (и как выяснилось, в последний) раз прорваться в мурманском направлении. Но бойцы генерала Фролова остановили противника у реки Западная Лица.

Здесь особо отличилась собранная тогда же, в сентябре, 1-я Полярная дивизия народного ополчения. Дивизию, в которую пошли добровольцами портовые грузчики и рабочие с судоремонтных заводов, в народе прозвали «Дикой». Ополченцы из «Дикой дивизии» (вскоре переформатированной в «нормальную» 186-ю, а затем 205-ю стрелковую дивизию) храбро сражались от звонка до звонка — Победу они встретили, освобождая датский остров Борнхольм на Балтике. Первый командир «Дикой дивизии» подполковник Семён Азаров, погибший в одном из боёв в Северной Карелии в 1942-м, был посмертно награждён Звездой Героя Советского Союза.

(сс) Взгляд из прошлого Семён Азаров

А тогда, осенью 1941-го, регулярные войска и ополченцы отбросили немцев за реку Западная Лица — у этого рубежа фронт на Крайнем Севере и «замёрз» до октября 1944 года.

«Не ожидали упорного сопротивления русских»

Мурманск оказался в относительной безопасности — и с января 1942-го сюда начали идти американские и британские морские конвои, перевозившие по ленд-лизу военную технику, продовольствие и другие жизненно важные ресурсы. Дальше грузы от союзников шли на юг по железной дороге через Карелию, а оттуда — по Дороге жизни — попадали в блокадный Ленинград. Люфтваффе бомбили пути сообщения в Заполярье и Карелии, но железнодорожники мужественно восстанавливали разрушения.

Под ударом периодически оказывался и сам Мурманск. Одни из самых крупных воздушных атак немцы предприняли 18 июня 1942 года. В тот день в общей сложности на город было сброшено около 23 тонн бомб разного калибра. Но по земле гитлеровцы прорваться на севере Кольского полуострова уже не пытались.

Ожесточённые бои велись южнее, в направлении города Кандалакша — порта на Белом море и крупного железнодорожного узла. Захват этого города грозил отрезать Мурманскую область от остальной части СССР. Немцы и финны, несмотря на огромные потери, неоднократно пытались захватить Кандалакшу, но каждый раз встречали яростное сопротивление советских войск на севере Карелии и юге Кольского полуострова. Фронт стабилизировался и здесь.

(сс) Sakari Sointu Советский танк Т-26

«Солдат, взятый в плен, показал: «Нам обещали взять Кандалакшу за 12 дней и дойти до Белого моря, но до сих пор не сумели этого сделать, хотя прошло уже 6 месяцев. Настроение солдат подавленное — они не ожидали такого упорного сопротивления русских», — записывал в дневнике первый секретарь Мурманского обкома ВКП (б), член военного совета 14-й армии Михаил Старостин.

Причины «разочарования» противника понятны — стараниями Старостина и комбрига Кузьмы Синилова в краткие сроки были созданы укрепления на границе Мурманского пограничного округа и Кандалакшского укрепрайона. В том же дневнике Старостин приводил слова другого пленного немца — ефрейтора одного из пехотных полков армии «Норвегия»: «Ваши действия на Мурманском направлении очень удачны… Это единственное место на фронте, где с самого начала войны наши части не сумели продвинуться вперед».

Странная война маршала Маннергейма

Затянувшийся статус-кво сломал четвёртый сталинский удар — летняя Выборгско-Петрозаводская операция 1944 года. Совместными действиями Ленинградского и Карельского фронтов удалось одновременно развить наступление на Выборг и прорваться в Карелии (от реки Свирь к Петрозаводску). Успех Красной армии вывел из войны одного из самых эффективных союзников гитлеровцев — финскую армию. В конце августа военный руководитель Финляндии маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм отправил в отставку откровенно прогерманского президента Ристо Рюти, взял президентские полномочия на себя и запросил перемирия с СССР.

4 сентября 1944 года война между Советским Союзом и Финляндией была официально прекращена.

«Финляндский министр иностранных дел заявил германскому послу о том, что между их странами отношения порваны, и радировал еще в начале месяца во все концы Финляндии о выводе к 15 сентября немецких войск с финской территории», — вспоминал маршал Мерецков.

При этом, отмечал военачальник, финны не горели желанием вступать в войну со своим бывшим союзником — Третьим рейхом. Командование финской армии обратилось в штаб генерала Лотара Рендулича, командующего 20-й горной армией вермахта, «с предложением разрешить вопросы полюбовно». Немцы согласились отодвинуть границу финской военной зоны до северного берега Ботнического залива, а в северной Финляндии и Норвегии сохраняли сильную группировку.

Враг на Гранитном валу

После вывода финнов из войны «почти вся советская граница от гранитных скал Лапландии до Ладожской низменности была восстановлена», отмечал Мерецков. Ключевое слово — «почти».

На Крайнем Севере, укрывшись за мощными железобетонными и гранитными укреплениями, стоял 19-й горнострелковый корпус немцев.

«В течение трех лет враг возводил здесь лапландский оборонительный вал, — вспоминал маршал. — С выходом Финляндии из войны дополнительные оборонные работы носили просто лихорадочный характер. Наша разведка беспрестанно сообщала, что специальные строительные части противника круглые сутки вгрызаются в гранит, возводят новые железобетонные и бронированные огневые точки и укрытия, прокладывают траншеи и ходы сообщения».

Сравнительно небольшой — в 90 км — участок фронта был превращён в сплошной «укреп» с надолбами и противотанковыми рвами, перед которыми на горных перевалах, в лощинах и на дорогах были оборудованы минные поля и проволочные заграждения. Инженеры противника использовали в свою пользу сложный рельеф: озёра, речки, скалы. Артиллерия закрепилась на господствующих сопках и на берегах — в полевых капонирах.

Лапландский (или Гранитный) вал немцев прикрывал наиболее уязвимые участки их фронта на Кольском полуострове и в Северной Норвегии — «от губы (залива) Большая Западная Лица и перешейка полуострова Средний до Киркенеса», — вспоминал участник боев на Кольском полуострове 1941–44 годов и Петсамо-Киркенесской операции Харитон Худалов.

Танковый сюрприз

К началу десятого сталинского удара, к 7 октября 1944 года, линия фронта в русском Заполярье проходила от губы Малая Волоковая по перешейку полуострова Средний и от губы Большая Западная Лица к озёрам Чапр и Кошка-Явр.

Отсюда было решено нанести удар в направлении города Петсамо (Печенга) — «столицы» района, который несколько раз переходил от СССР к Финляндии. С 1918 по 1940 год Печенгским краем владели финны (и имели, таким образом, доступ к местным никелевым рудникам и выход к Северному Ледовитому океану). По завершении «зимней войны» 1939–40 годов район отошёл к СССР, в июне 1941-го его вновь захватили финны. Но после того, как Маннергейм вышел из войны и отвёл свои войска на юг, район Петсамо-Печенги контролировали немцы.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Первый этап операции — наступление пехоты с одновременными десантами морских пехотинцев — был особо сложен. Упорно сопротивлявшегося и переходившего в контратаки противника выкуривали из «лисьих нор» и расщелин при помощи дымовых шашек, как отмечал советский военный историк Николай Румянцев.

«Гранитные сооружения, из которых никакими способами нельзя было выбить гитлеровцев, подрывались толом. Резко пересеченная местность, крутые подъемы и каменные россыпи затрудняли передвижение войск, особенно орудий сопровождения. Дорог здесь еще не было. Нередко орудия переносились на руках» или с помощью оленей и лошадей, писал Румянцев.

При этом там, где местность позволяла, стрелковые части усиливались танками — Т-34 и даже тяжелыми КВ-1. Это был первый в истории пример масштабного использования танков в наступлениях на Крайнем Севере — и главный сюрприз для противника.

Враг считал невозможным применение в условиях Заполярья танковых войск, поэтому горные егеря из армии Рендулича не были обучены борьбе с танками, пояснял Румянцев. Историк указывал: несмотря на все старания немцев выстроить линию обороны, «большие промежутки между узлами сопротивления и опорными пунктами и ограниченное количество противотанковых средств на всех доступных направлениях являлись слабым местом в обороне противника».

«Киркенес горел…»

После ожесточенных боев советские войска прорвали немецкие позиции по всему участку фронта и вышли к реке Титовка. Взорвав мосты, немцы отступили, преследуемые советскими войсками, которые высаживали десанты, чтобы отрезать врага.

13 октября советские войска подготовились к штурму Петсамо, а подразделения 126-го легкого стрелкового корпуса установили блокпост на единственном пути отступления. Но немцам отчасти повезло — 2-я горная дивизия прорвала блокаду, обеспечив отступление основных сил генерала Рендулича. 15 октября советские войска освободили Петсамо.

22 октября Красная армия перешла норвежскую границу. Осталась последняя преграда — Киркенес.

ТАСС Норвежцы покидают убежища после освобождения их Красной армией от фашистских захватчиков в районе Киркенеса в октябре 1944 года

«На этом рубеже наступающие войска встретили подготовленную оборону, заранее занятую свежими частями врага. Действия своих войск на суше гитлеровцы поддерживали огнем береговых батарей крупного калибра, располагавшихся на скалистых берегах Бек-фьорда… Были слышны глухие взрывы. Киркенес горел. Всю ночь шли ожесточенные бои», — отмечал Николай Румянцев.

Несмотря на отчаянное сопротивление горных егерей (использовавших в том числе шестиствольные миномёты), наши войска в ночь с 24 на 25 октября форсировали Бек-фьорд и возобновили наступление на город.

К 29 октября Красной армии удалось освободить Восточный Финнмарк — самую северную провинцию Норвегии. Благодаря героизму наших солдат свободу получили 854 советских военнопленных и 772 мирных жителя, которых оккупанты вывезли из Ленинградской области.

Подразделения армии норвежского правительства в изгнании, переброшенные англичанами с севера Шотландии, совместно с частями 14-й советской армии начали освобождение своей страны с севера. Впрочем, нынешние власти Норвегии предпочитают не вспоминать о совместной борьбе с нацизмом.

Не тот флаг

В конце октября Восточный Финнмарк празднует освобождение своей земли от немецких оккупантов. Как отмечало ИА Регнум, на памятные мероприятия традиционно приглашались представители СССР, а потом и России как правопреемницы Советского Союза.

Так, в 2019 году на 75-летие освобождения Финнмарка в Киркенес прилетал глава МИД России Сергей Лавров. Норвежскую сторону представлял король Харальд V и тогдашний премьер страны.

Однако после начала специальной военной операции норвежские власти почему-то решили, что их страну освобождала Украина. На торжественное мероприятие в честь 80-летия в этом году приглашен Владимир Зеленский, а начиная с 2022 года на памятном мероприятии стали появляться украинские, а не российские, флаги.

Тем не менее 25 октября оставшиеся после сокращения сотрудники нашего дипкорпуса в Норвегии отметят 80-летие освобождения Северной Норвегии от нацизма — об этом заявили в нашем генконсульстве в Киркенесе. Ожидается, что к «Русскому монументу» — памятнику советским воинам на площади Роальда Амундсена в этом городе — придут те норвежцы, которые помнят о подвиге Красной армии. Так же как о нём помнят и по нашу сторону границы.