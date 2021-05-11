Великий День Победы — 9 мая. У каждого он свой. И чем старше, тем всё чаще — со слезами на глазах. Может быть, потому, что с годами всё лучше понимаешь: по сравнению с тем, что довелось пережить нашим родным в Великую Отечественную войну, сегодняшние проблемы кажутся ничтожными. Каково это — встречать День Победы, когда твою семью фашисты, поиздевавшись, повесили и не давали вынимать тела из петли в назидание тем, кто так же, как «ты», ушёл в партизаны? Каково это — в 17 лет взять «языка» и тащить его, раненого, на себе, когда рвутся снаряды, когда рой пуль вокруг тебя свищет? Каково это — доампутировать ногу бойцу прямо во время боя? Какими словами, вместо анестезии, можно утешить умирающего от ран товарища? Великая Отечественная война — это миллионы человеческих жертв и сломанных судеб, но это и главный символ мужества, умения плечом к плечу защищать родной дом, своих близких и родных, не бояться смерти и побеждать любого врага. Время не ждёт. Живых свидетелей учинённого фашистами варварства, лично в боях давивших вражескую гадину, осталось совсем мало, в России это чуть более 75 тысяч человек. В Великий День Победы ИА REGNUM посвящает трансляцию всем, кто как мог приближал этот праздник.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

08:58 08.05.2021 Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями Фонда Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества» посетили ветеранов и тружеников тыла и поздравили с 9 Мая. Во дворах домов, где проживают герои военных лет, прошла необычная акция с выступлением оркестра Главного управления, который исполнил любимые и знакомые всем мелодии. Читайте подробнее: Алтайские спасатели исполнили любимые песни ветеранов

09:03 08.05.2021 Жителей Барнаула на 9 Мая порадуют фейерверками. Читайте также: Барнаул День Победы отметит салютом

09:04 08.05.2021 Торжественное собрание ветеранов, посвященное 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прошло 8 мая в Чите. Со словами поздравления обратился губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Читайте также: «Мы помним»: в Чите провели торжественное собрание для ветеранов

09:05 08.05.2021 История Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. — это судьбы многих миллионов жителей нашей Родины, отстоявших ее честь и независимость, проявивших беспримерное мужество и героизм в боях с фашистскими захватчиками. Самоотверженно боролись с врагом воины-иркутяне. Их славные дела и подвиги отмечены орденами и медалями за мужество и героизм. Читайте также: Война: Иркутская область 1941−1945 гг

09:07 08.05.2021 В боевых наградах и почетных наименованиях алтайских дивизий и бригад — тяжелый путь всей нашей армии от Москвы, Сталинграда до поверженного Берлина. Сибиряки-алтайцы приняли участие во всех боевых операциях Красной армии. Читайте также: Война: Алтайский край 1941 — 1945 гг

09:08 08.05.2021 Власти Алтайского края известили о том, что за счет средств краевого бюджета сформировали и начали вручать ко Дню Победы 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Читайте также: Алтайским ветеранам вручают продуктовые наборы с красной икрой

09:09 08.05.2021 Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку сообщения о ненадлежащих условиях жизни престарелой женщины — ветерана Великой Отечественной войны в Чите. Читайте также: В СКР заинтересовались условиями жизни ветерана из Читы

09:10 08.05.2021 Алтайская прокуратура рассказала о судьбе своей сотрудницы из Бийска Александре Анипир, о том, как жилось в военное время этой уроженке с. Овсянниково Целинного района. Пенсионер прокуратуры с 1995 года, ветеран труда, ветеран органов прокуратуры вспоминает: «Мои детские и юношеские годы пришлись на военное и послевоенное время. К началу Великой Отечественной войны мне шел 7-й год. Я помню моего отца Дерябина Владимира Сергеевича призвали на фронт в первые дни войны. Когда мы узнали, что будет отправляться со станции эшелон с мобилизованными, мы с мамой бежали до вокзала, так как тогда в городе Бийске автобусов и трамваев не было. На перроне было очень много народу, стоял плач и крик…». Читайте также: Дети войны на Алтае: «Стряпали ландорики»

09:12 08.05.2021 22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР фашистской Германии прервало мирный труд советских людей, забайкальцев. Решение не только своей национально-государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось взять на себя народам СССР и его вооружённым силам. Встав насмерть за свободу и независимость Родины, они внесли главный вклад в победу над фашистской Германией и её союзниками, освободили Европу от фашистского рабства, спасли мировую цивилизацию. В этом — величайшая заслуга перед историей. Читайте также: Война: Забайкалье 1941−1945 гг

09:13 08.05.2021 8 мая 1942 года утром при активной поддержке авиации и десанта, высаженного северо-восточнее Феодосии, немецкие войска перешли в наступление на керченском направлении против сил Крымского фронта. Самолёты Красной армии оказались либо заблокированы на аэродромах, либо заняты в налётах на Южном фронте. Войска Крымского фронта несколько раз пытались нанести контрудар по вклинившемуся в советские позиции противнику, однако успеха это не принесло. Читайте также: Война: от СССР капитуляцию Германии принял маршал Георгий Жуков

09:16 08.05.2021 В Саратове ко Дню Победы открыли обновленную экспозицию «Стена памяти» протяженностью около 200 метров. Жители области разместили на металлических конструкциях порядка 9 тыс. фотографий из семейных архивов. Экспозицию, которая является стационарным вариантом «Бессмертного полка», можно посмотреть в парке Победы рядом с памятником «Жертвам локальных войн».

09:18 08.05.2021 В Саратове с 8 по 9 мая проходит патриотическая акция «Слава тебе, Победитель!». Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны звучат любимые песни военных лет. Во дворы, где они проживают, подъезжает микроавтобус, и звучат аудиозаписи с биографиями, боевыми и трудовыми заслугами ветеранов.

09:19 08.05.2021 Саратовский театр оперетты 9 мая организует онлайн-показ военно-патриотического музыкального спектакля Оскара Фельцмана «Пусть гитара играет», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

09:19 08.05.2021 В Саратове кульминацией праздничных мероприятий, запланированных на 9 Мая, станет праздничный салют. В этом году он прогремит с двух площадок. Оба залпа запланированы в 22:00 (местное время). Один произведут в парке Победы, второй — над Театральной площадью.

09:21 08.05.2021 Общественная палата Петровск-Забайкальского городского округа в преддверии Дня Победы провела акцию «Абрикосы детям и ветеранам в память о войне». В 2021 году фруктовые деревья подарили восьми детским садам, комплексному центру социального обслуживания населения «Ветеран» и детскому дому-интернату для умственно-отсталых детей. «Активно, с огромным удовольствием и благодарностью сажали абрикосы на своих площадках дети и взрослые. Восторгу и радости детей просто не было предела! Юные граждане обещали ухаживать за кустиками и поливать их», — поделился член общественной палаты города Сергей Горюнов. Об этом: День Победы: в Забайкалье посадили абрикосы

09:22 08.05.2021 ИА REGNUM напоминает об основных цифрах и фактах, касающихся роли и вклада Чувашии в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Делегация Чувашии в 324-й подшефной дивизии. Апрель 1942 Читайте также: Война: Чувашия 1941−1945

09:22 08.05.2021 В Пензе в рамках проекта «Окопные песни» снят музыкальный клип на песню «Трофейный листок». Сюжет ролика придумали студенты пензенских вузов и общественники. Идея появилась еще в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но из-за действующих ограничительных мер съемки были отложены, и замысел удалось воплотить лишь сейчас.

09:23 08.05.2021 Воронежцы сделали свой вклад в общее дело Победы советского народа над фашизмом. Воевать с врагом отправились около 560 тысяч жителей региона, в том числе около 47 тысяч жителей Воронежа. В народном ополчении в годы войны участвовали около 200 тысяч человек. Только осенью 1941 года на территории Воронежской области действовало уже 165 партизанских отрядов. Воронежский авиазавод выпустил более 15 тыс. штурмовиков Ил-2, в Воронеже выпускали и знаменитые «Катюши». Читайте также: Война: Воронежская область 1941—1945

09:23 08.05.2021 Городские здания и улицы Пензы украсили праздничной символикой, приуроченной к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Арочные конструкции в виде красных звезд установили на площади имени В. И. Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади. Объемные шрифтовые инсталляции «Победа» и «1941−1945» разместили у монумента воинской и трудовой славы, а также на центральной площади Пензы. Городские улицы дополнили флаговые композиции. Праздничными баннерами украшены остановочные павильоны. В вечернее время можно наблюдать праздничную иллюминацию.

09:23 08.05.2021 Свердловская область была учреждена в составе РСФСР в 1934 году. В годы Великой Отечественной войны стала одним из «опорных» тыловых регионов, вклад которого в общую Победу трудно переоценить. Читайте также: Война: Свердловская область 1941—1945 гг

09:24 08.05.2021 В поселке Шемышейка Пензенской области на территории парка Победы открыли отреставрированный памятник воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Восстановительные работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

09:24 08.05.2021 Великую Отечественную войну Оренбургская область встретила под названием Чкаловская (в конце 1938 года регион переименовали в Чкаловскую область, а Оренбург — в Чкалов). Город в годы войны оказался в глубоком тылу. В Чкалов, население которого до войны составляло чуть более 170 тысяч человек, хлынул поток эвакуированных. На 20 сентября 1941 года в Чкалове разместилось свыше 20 тысяч эвакуированных, а к маю 1942 года их число достигло 75 тысяч. Читайте также: Война: Оренбуржье 1941—1945

09:25 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сотни тысяч новосибирцев. В Новосибирскую область были переброшены оборудование и кадры заводов и предприятий, эвакуированы коллективы театров, детские дома. Новосибирские предприятия выпустили более 168 тысяч авиационных, танковых, общевойсковых и морских радиостанций, 182 тысячи оптических прицелов и много другой военной техники, шесть бронепоездов и так далее. Читайте также: Война: Новосибирская область 1941—1945

09:26 08.05.2021 Находясь в тылу в годы Великой Отечественной войны, Пермская область (в 1940—1957 годах носила название Молотовская область) стала одним из мест, где нашли приют беженцы и эвакуированные из оккупированных регионов. За счет эвакуированных граждан население Перми (Молотова) увеличилось более чем в полтора раза. В целом в область было эвакуировано более 350 тыс. человек из Белоруссии, с Украины, из Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы. Читайте также: Война: Прикамье 1941−1945

09:26 08.05.2021 Битва за Москву по праву считается переломным моментом в Великой Отечественной войне. Непрерывно наступавшая перед этим армия фашисткой Германии впервые была отброшена и перешла к обороне. Читайте также: Война: Москва 1941−1945 гг

09:27 08.05.2021 Сталинградская битва вошла в историю как одно из решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Сталинград стал местом гибели около полумиллиона солдат фашистской Германии и её союзников, Красная армия потеряла более 470 тыс. солдат: ожесточённые бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж. Читайте также: Война: Волгоградская область 1941−1945 гг

09:28 08.05.2021 Будучи в 1941 году суверенным государством, Тува первой в мире объявила о поддержке Советского Союза, объявив войну Германии 22 июня. Экономика республики была подчинена призыву «Всё для фронта, всё для победы!». При населении в 80 тыс. человек Тува передала СССР около 700 тыс. голов скота. Непрерывным потоком на фронт шли обозы с тёплой одеждой, валенками и продовольствием. Тувинские добровольцы приняли участие в боях за освобождение Западной Украины. Читайте также: Война: Тува 1941−1945

09:28 08.05.2021 В киноконцертном зале «Пенза» 7 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В приветственной речи врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что недавно закончилось голосование за присвоение звания «Город трудовой доблести». 57 тыс. человек проголосовали за Пензу. Областной центр лидирует по числу голосов среди городов-кандидатов на присвоение этого звания, заверил он.

09:28 08.05.2021 Татария внесла свой большой вклад в Победу над фашистской Германией. Республика с первых дней Великой Отечественной войны стала кузницей боевых кадров для армии. На фронт из неё ушли свыше 700 тысяч человек, но почти 350 тысяч из них не вернулись домой, оставшись навсегда на полях сражений и в памяти близких. Читайте также: Война: Татария 1941−1945 гг

09:29 08.05.2021 В столице Татарии отмечать День Победы начнут с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, в парке Победы. Главные праздничные мероприятия 9 мая в основном пройдут на площади Тысячелетия. В 22:00 (мск) кульминацией праздничных мероприятий станет салют, наблюдать за которым можно будет с акватории реки Казанки.

09:29 08.05.2021 Оккупация Ростова-на-Дону и ожесточённые бои на Миус-фронте. О «воротах Кавказа» в годы Великой Отечественной войны в цифрах и фактах. Читайте также: Война: Ростовская область 1941−1945 гг

09:30 08.05.2021 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика (сейчас — Республика Крым и Севастополь). Столица — Симферополь. Города-герои: Севастополь и Керчь. В 2015 году звание города воинской славы присвоили Феодосии. Читайте также: Война: Крым и Севастополь в 1941—1945 годах

09:31 08.05.2021 В городе Заинске ко Дню Победы на месте сгоревшего памятника установили такой же монумент, но не из горючих материлов. После инцидента с монументом в Татарии провели масштабную проверку. Памятников, выполненных из композитных материалов, больше не выявили.

09:32 08.05.2021 В Казани 8 мая состоится акция «Парад у дома ветерана». Шествие современной и исторической военной техники с поздравлением ветеранов пройдет по улицам города. В колонне проедут автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки и современные образцы. Старт шествию будет дан на Оренбургском тракте и пройдет по всем районам столицы РТ с остановками для поздравления ветеранов по месту их жительства. По окончании шествия запланирован концерт. Проведение акции потребует ограничения движения по ряду улиц. Всего ко Дню Победы в Казани запланировали более 100 мероприятий.

09:33 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны Башкирия внесла достойный вклад в общую Победу над фашизмом. Более 710 тысяч местных жителей ушли на фронт. Многочисленные воинские формирования, созданные в республике участвовали во всех крупных сражениях. Исход войны также решался и на заводах, в шахтах, на полях, в госпиталях. В республику были эвакуированы более 100 промышленных предприятий. Трудящиеся снабжали фронт необходимой военной техникой, топливом, оборудованием, обмундированием. Читайте также: Война: Башкирия в 1941—1945 годах

09:33 08.05.2021 В столице Татарии в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспортных средств.

09:34 08.05.2021 За годы Великой Отечественной войны из Калужского края на фронт было призвано 175 тыс. 464 человека, в том числе из Калуги — 30 тыс. 139 человек. В период войны погибло 80 тыс. 100 воинов-калужан и 56 тыс. пропало без вести. Домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт новобранцев. Читайте также: Война: Калужская область в 1941—1945 годах

09:35 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны Архангельск был главным портом, через который советские солдаты получали помощь от иностранных союзников. Несмотря на то, что регион был базой по снабжению фронта, его жители ощутили на себе все тяготы военного времени. Читайте также: Война: Архангельская область в 1941—1945 годах

09:35 08.05.2021 В Татарии 9 мая возможен небольшой дождь лишь в западных районах республики. Минимальная температура воздуха ночью — +7…+12˚, днем — +20…+25˚.

09:36 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны Удмуртия не только дала фронту более 300 тыс. воинов, почти половина из которых не вернулась домой. В республике продолжалось производство оружия, которое направляли в действующую армию, колхозы производили хлеб удвоенными темпами. Читайте также: Война: Удмуртия в 1941—1945 гг.

09:36 08.05.2021 На учете в совете ветеранов на «КамАЗе» числятся 208 человек, из которых 19 — малолетние узники концлагерей, 178 тружеников тыла и четыре блокадника Ленинграда. Каждому ветерану к Дню Победы будет выплачена материальная помощь в размере двух тыс. рублей, вручены ценные подарки и продуктовый набор.

09:37 08.05.2021 Битва за Кавказ (1942−1943 гг.) — одна и крупнейших битв Великой Отечественной войны. Карачаево-Черкесия стала одной из преград, о которую сломали зубы фашистские захватчики. Кавказ так и остался непокоренным, и в этом есть заслуга жителей маленькой республики, расположенной у подножия самой большой горы Европы Читайте также: Война: Карачаево-Черкесия — 1941−1945 гг

09:38 08.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов присоединился к онлайн-шествию «Бессмертный полк» и разместил портрет своего дяди Галимзяна Минниханова. Также в акции принял участие Госсоветник РТ, Герой труда России Минтимер Шаймиев. Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца — Шагишарипа Шаймиева.

09:41 08.05.2021 Дейнека А. А. Народ в Великой Отечественной войне. 1948

09:41 08.05.2021 Каждый пятый житель Красноярского края ушёл на фронт во время Великой Отечественной войны. Домой не вернулись 168 тысяч человек. Читайте также: Война: Красноярский край 1941−1945 гг

09:42 08.05.2021 В годы войны брянские леса стали одним из крупнейших районов партизанского движения. Свыше 16 тысяч подпольщиков Брянщины были награждены орденами и медалями, более 10 человек удостоены звания Героя Советского Союза. За беспримерные подвиги в годы войны 27 населённых пунктов удостоены регионального звания «Город (посёлок, село, населённый пункт) партизанской славы». Читайте также: Война: Брянская область 1941−1945 гг

09:43 08.05.2021 Партия «Коммунисты России» оспорит решение советских времен о переименовании Сталинграда в Волгоград. Об этом заявил накануне 76-й годовщины Дня Победы глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

09:43 08.05.2021 Ямало-Ненецкий автономный округ во время Великой Отечественной войны входил в состав Омской области, а с 14 августа 1944 года ЯНАО был включён в Тюменскую область. Суровый северный край в годы войны стал глубоким тылом, хотя фашистские захватчики пытались по Северному пути проникнуть на полуостров, но безуспешно. Читайте также: Война: Ямал 1941−1945 гг

09:43 08.05.2021 8 мая 1943 года авиация Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов нанесла очередной удар по аэродромам противника. Однако немецкое командование успело подготовиться к налёту, и Красной армии удалось уничтожить лишь 6 самолётов. Советское командование решило приостановить операцию.

09:43 08.05.2021 Горный Алтай находился далеко от фронта, но и здесь война пришла в каждый дом. За четыре военных года была мобилизована четверть населения республики, практически каждый второй мужчина. Оставшиеся продолжили бороться за Победу на колхозных полях и пастбищах, за швейными станками и на горнорудных предприятиях. Читайте также: Война: Горный Алтай 1941−1945 гг

09:44 08.05.2021 В годы войны Челябинск обрёл своё неофициальное название — Танкоград. Здесь на тракторном заводе выпускались легендарные танки Т-34 и не менее легендарные «Катюши». Читайте также: Война: Челябинская область 1941−1945 гг

09:44 08.05.2021 В 1939 году, согласно переписи населения, в Ханты-Мансийском национальном округе население составляло 93 274 человека. Из Югры на защиту Родины ушли на фронт свыше 17 тысяч мужчин и женщин, из них около 10 тыс. человек не вернулись с полей сражений. Читайте также: Война: Югра 1941−1945 гг

09:45 08.05.2021 Курганская область буквально рождена войной. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого входила в состав Челябинской области. Читайте также: Война: Курганская область 1941−1945 гг

09:46 08.05.2021 Куйбышев — запасная столица в годы Великой Отечественной войны. Читайте также: Война: Куйбышев (Самара) в 1941—1945 гг.

09:46 08.05.2021 Войну Камчатка встретила позже всех в Советском Союзе. Только вечером 22 июня пришла на полуостров страшная весть о нападении гитлеровской Германии на СССР. Читайте также: Война: Камчатский край 1941−1945 гг

09:47 08.05.2021 Аронов Л. И. Бойцы Всевобуча. 1942

09:47 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны Приморский край жил в полной боевой готовности — существовала реальная угроза нападения на Дальний Восток армии Японии. В этих непростых условиях Приморье отправляло людей на фронт, наращивало производство, переоборудовало производственные мощности под требования военного времени, выполняя главную задачу — всё для фронта, всё для Победы! Читайте также: Война: Приморский край 1941−1945 гг

09:48 08.05.2021 Смоленская область в числе первых приняла на себя удар фашистской Германии, здесь велись кровопролитные бои, здесь за два года оккупации нацисты сожгли пять тысяч деревень, а довоенная численность населения не восстановлена до сих пор. Смоленск вошёл в число советских городов, получивших звание «город-герой». Читайте также: Война: Смоленская область 1941−1945 гг

09:49 08.05.2021 В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. За мужество и стойкость защитников города Тула в 1976 году была удостоена почётного звания «город-герой». Читайте также: Война: Тульская область 1941−1945 гг

09:49 08.05.2021 С первого дня Великая Отечественная война приняла всенародный характер, подняла на битву все народы огромной страны. Вместе со всей страной для скорейшей победы над врагом воевали и трудились жители далёкой Якутии. Читайте также: Война: Якутия 1941−1945 гг

09:49 08.05.2021 Краснодарский край стал местом кровопролитных сражений — через Кубань враг рвался на Кавказ и к Чёрному морю. Мужественно сражавшийся Новороссийск, вставший заслоном на пути врага, стал городом-героем, городами воинской славы стали Туапсе и Анапа. Читайте также: Война: Краснодарский край 1941−1945 гг

09:49 08.05.2021 В Пензенской области с 2010 года жилищные условия улучшили 9374 ветерана Великой Отечественной войны. Ежегодно ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. В Пензенской области в апреле такую помощь получили 307 ветеранов войны (из них 30 человек получают пенсии от силовых ведомств), в том числе 61 инвалид войны и 246 участников.

09:50 08.05.2021 Почти два года территория Орловской области находилась в гитлеровской оккупации. За это время многие населённые пункты были в буквальном смысле стёрты с лица земли: оккупанты сжигали целые деревни, разрушали школы, больницы. Более 80 тыс. мирных жителей — старики, женщины, дети — были жестоко убиты, около 200 тыс. угнаны в немецкое рабство. Читайте также: Война: Орловская область 1941−1945 гг

09:50 08.05.2021 Бойцы Сибирской добровольческой дивизии

09:51 08.05.2021 Коми АССР в годы Великой Отечественной войны не была местом боевых сражений — единственная попытка гитлеровцев разгромить тыловую опору страны провалилась благодаря героизму советских солдат. Учащиеся сыктывкарской школы № 1 проходят военное обучение. 1941 Национальный архив Республики Коми Читайте также: Война: Коми 1941−1945 гг

09:54 08.05.2021 В Пензе в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне организована работа по поздравлению ветеранов. Более 200 участников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей получили подарочные продуктовые наборы. Читайте также: В Пензе участникам Великой Отечественной войны вручили подарочные наборы

10:06 08.05.2021 8 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта в районе Севастополя заняли Мекензиевы горы и достигли Северной бухты, отрезав северную немецко-румынскую группировку от основных сил противника. Части фронта продвинулись к внутренним линиям обороны Севастополя. Читайте также: Война: от СССР капитуляцию Германии принял маршал Георгий Жуков

10:09 08.05.2021 В Чебоксарах 9 Мая будет работать ретро-троллейбус, в салоне которого будут звучать песни военных лет. Подробнее: В День Победы в Чебоксарах запустят «военный» ретро-троллейбус

10:09 08.05.2021 На праздничных мероприятиях в Иркутске 9 Мая запретят использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения (постановление правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138). Об этом сообщает сайт городской мэрии. В места проведения праздничных мероприятий ограничен вход на велосипедах, скутерах, скейтбордах и других средствах передвижения. Также ограничен вход с животными. Читайте также: День Победы в Иркутске: введён ряд ограничений

10:11 08.05.2021 Новинкой парада Победы, который 9 мая пройдёт в Чите, станут бронеавтомобили «Тайфун». Они стоят на вооружении подразделения специального назначения 29-й армии и ранее на День Победы никогда не демонстрировались. Цитата телеграм-канала мэрии города.

10:11 08.05.2021 В Ульяновской области сегодня, 8 мая, начались трёхдневные праздничные мероприятия, подготовленные учреждениями культуры в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее: В Ульяновске поэты и школьники будут читать стихи о Победе

10:12 08.05.2021 Забайкалье. Велозабег «Марафон Победы». [[[video-0]]] Цитата пресс-центра мэрии Читы.

10:12 08.05.2021 Ольга Федорова — внучка артиллериста из Чувашии, командира орудия Дмитрия Ивановича Кошкина — ко Дню Победы собрала воспоминания о своем дедушке. Подробнее: Когда на каждом шагу — мёртвые, спасала молитва: история героя из Чувашии Фото из семейного архива.

10:13 08.05.2021 Чита. Поздравление ветерана войны Кузьменко Дмитрия Михайловича и труженицы тыла Лидии Васильевны. Цитата телеграм-канала мэрии города.

10:15 08.05.2021 [[[video-1]]] Чита. «Поклонимся великим тем годам»… Митинг в сквере им. 35-летия Победы.

10:16 08.05.2021 В Чебоксарах состоялась церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Алексею Логинову, установленному возле административного здания МВД по Чувашской Республике. В торжественных мероприятиях приняли участие полицейские и сотрудники Верховного суда республики. Фото: 21.мвд.рф

10:17 08.05.2021 Забайкальский край. Видеоконцерт «Никто не забыт, ничто не забыто…» учащихся детской школы искусств №6.

10:21 08.05.2021 В рамках патриотической акции «Огонь памяти» Народный фронт и Всероссийский клуб «УАЗ Патриот» в преддверии Дня Победы доставят Вечный огонь из столицы ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Подмосковье. Автопробег стартовал от могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. От стен Кремля участники акции с лампами, зажженными от Вечного огня, доехали до Братской могилы советских воинов в Кубинке. Здесь их встретили активисты ОНФ — представители Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.

10:22 08.05.2021 «До 9 Мая мы развезем частички Вечного огня по Московской области. К сожалению, ветераны в этом году из-за пандемии не смогут лично поприсутствовать у Вечного огня в Александровском саду, но он будет в их домах. Они знают, что мы к ним приедем, и ждут нас. Это очень трогательно. У многих из нас уже нет в живых бабушек и дедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне. Благодаря сегодняшней акции у нас есть возможность пообщаться с ветеранами и услышать из первых уст истории о тех страшных событиях. Я порой задаю себе вопрос, а смогли бы мы на месте наших героев-победителей отстоять нашу Родину? Мы должны помнить об их подвиге и рассказывать об этом своим детям», — подчеркнула эксперт ОНФ, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

10:24 08.05.2021 Новый проект «Исторические прогулки с Анатолием Вассерманом» стартовал в Москве. 3 мая состоялась первая экскурсия в рамках проекта по воинскому мемориалу на Преображенском кладбище, в рамках которой слушатели экскурсии почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне. В ходе экскурсии публицист подчеркнул, что место для прогулки выбрано не случайно — здесь похоронены многие известные военачальники и Герои Советского Союза. «Здесь находится крупнейшее захоронение наших воинов, погибших в ВОВ, большая часть — это люди, погибшие в битве под Москвой. Также здесь находится и Вечный огонь, рядом с которым в память о погибших бойцах можно позвонить в колокол. Отмечу, что первый Вечный огонь в Москве был зажжен не на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а именно здесь, на Преображенском кладбище», — рассказал Анатолий Вассерман. Он также отметил, что накануне Дня Победы стоит вспомнить о тех, кто до Победы не дожил, и почтить память тех, кто своими усилиями эту Победу приблизил. «Помнить их нужно всегда, но в преддверии Дня Победы особенно не лишне вспомнить тех, кто своими силами и своими жертвами создавал нашу общую Победу, и сказать о них отдельное доброе слово», — заключил Анатолий Вассерман.

10:28 08.05.2021 День Победы в сознании людей меняется, по крайней мере, в моем окружении: ценность его становится выше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты РФ Михаил Киселёв: «Конечно мы видим, как в течение года происходят различные попытки девальвировать ценность Великой Победы. Но это сразу же получает общественное порицание. Но в сам праздник трепет становится всё больше. Все больше людей желает принять участие в акции «Бессмертный полк», восстановить свою родословную и узнать больше про своих дедов-героев. Нам хочется успеть сказать спасибо тем, кто ещё жив. Надеюсь, всё-таки наша память не будет короткой, и мы сохраним мирное небо над головой!« Читайте подробнее: Член Общественной палаты РФ Михаил Киселёв: «Трепет становится всё больше»

10:35 08.05.2021 «День Победы — это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за Великую Россию, за процветание и мир!» — говорится, в частности, в поздравлении руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Анатолия Митина.

10:36 08.05.2021 9 Мая медиаплатформа столичного комитета по туризму #Москвастобой совместно с театром «Балет Москва» представят гала-вечер, посвященный Дню Победы. Онлайн-трансляция состоится в 18:00 на москвастобой.рф. Артисты театра «Балет Москва» покажут яркие фрагменты из лучших постановок. Зрители смогут познакомиться с репертуаром театра и увидеть отрывки спектаклей — лауреатов премии «Золотая маска».

10:46 08.05.2021 Заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артём Бичаев считает, что со временем праздник 9 Мая в сознании людей не меняется. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что акция «Бессмертный полк» — яркое тому подтверждение. «Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны. Это память, которая в нашей крови, и это часть нашего генетического кода. Я искренне верю, что так было, есть и будет. И акция «Бессмертный полк» тому яркое подтверждение. Единение людей всех возрастов, должностей и национальностей в этой акции имеет просто фантастический масштаб, а значит, что ничего не поменялось в головах и сердцах у людей! Безусловно, существуют люди, которые считают иначе, люди, которые пытаются перевернуть историю и умалить подвиг советский людей. Но это наша обязанность и долг сделать все для того, чтобы память о подвиге народа жила в каждом следующем поколении!». Подробности в материале: Исполком ОНФ: День Победы — это память, которая в нашей крови

10:46 08.05.2021 8 мая, накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божест­вен­ную литургию с участием военнослужащих в Свято-Троиц­­ком кафедральном соб­о­ре Екатеринбурга. Отметим, что архиерейская Божественная литургия, посвященная Дню Победы, которая ежегодно совершается 8 мая, — уникальное событие для Екатеринбургской епархии и Центрального военного округа. За богослужением традиционно молятся, исповедуются и причащаются военнослужащие, которые принимают участие в праздничном параде 9 мая на площади 1905 года в Екатеринбурге.

10:52 08.05.2021 9 Мая по главной площади страны пройдет техника, созданная концернами «Уралвагонзавод» и «Техмаш», а также холдингом «Высокоточные комплексы» и входящим в его состав Курганмашзаводом. Часть участвующей в праздничных мероприятиях военной техники оснащена прицельными комплексами и другим оборудованием производства холдинга «Швабе».

10:52 08.05.2021 На Красную площадь в Москве в День Победы выйдут новейшие образцы боевой техники Ростеха: танки, реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты. В воздушной части парада примут участие самолеты и вертолеты производства Госкорпорации.

10:53 08.05.2021 Помимо «Арматы» на Красную площадь выйдут танки Т-90М «Прорыв», модернизированные Т-72Б3М и Т-80БВМ. Кроме того, будет представлен боевой модуль «Охотник» в составе бронеавтомобиля. Зрители также смогут увидеть тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», реактивную систему залпового огня «Торнадо-С» и инженерную систему дистанционного минирования.

10:53 08.05.2021 Широко будут представлены созданные в Ростехе боевые машины пехоты. Это БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха», БМП-3. Участвует и техника для десантников — модернизированные БМД-4М и БТР-МДМ. В составе механизированной колонны пройдут лучший в своем классе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

10:54 08.05.2021 В воздушной части парада будут участвовать самолеты и вертолеты, собранные на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации и холдинга «Вертолеты России». Среди них — новейшие истребители пятого поколения Су-57, истребители поколения 4++ Су-35С, высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ, многоцелевые истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-34 и другие. Зрителям продемонстрируют имитацию дозаправки в воздухе самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС с помощью «воздушных танкеров» Ил-78. Также будут задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ми-24, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

10:55 08.05.2021 Авиационный парад в День Победы

11:07 08.05.2021 Со временем у всех нормальных людей отношение к празднику 9 Мая и Дню Победы, конечно, меняется. Так считает член президиума генерального совета партии «Единая Россия», член бюро высшего совета партии, руководитель фракции ЕР в Государственной думе РФ Сергей Неверов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил: «Потому что это — история, которую нельзя забыть потому, чтобы эти страшные события не повторились. Особенно, трогательно мы относимся к ветеранам, которые уходят, которых становится всё меньше. Когда есть попытки переписать историю, забыть её или представить по-другому — это, конечно, недопустимо. Поэтому у всех людей отношение ко Дню Победы становится более трепетным. По крайней мере — у нормальных людей». Подробности в материале: Сергей Неверов: отношение ко Дню Победы становится более трепетным

11:22 08.05.2021 В Татарии проживает чуть больше 24 тыс. ветеранов, из которых лишь 601 человек — непосредственные участники Великой Отечественной войны. Глава республики Рустам Минниханов поставил перед правительством РТ задачу организовать праздничные мероприятия в честь Дня Победы на самом высоком уровне. Читайте также: Глава Татарии поручил провести торжества к 9 мая на высоком уровне

11:23 08.05.2021 7 мая над Ржевским мемориалом в Тверской области беспилотники показали световое шоу в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. [[[video-2]]] Более тысячи коптеров выстроились в форме ордена Отечественной войны, памятника Советскому солдату, журавлей, голубя мира.

11:25 08.05.2021 Поздравление президента России Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам Украины по случаю 76-летней годовщины Великой Победы.

11:30 08.05.2021 Более 60 ветеранов Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила пресс-служба главы региона. «Председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков доложил, что в рамках реализации указа главы КБР к 76-й годовщине Великой Победы 61 ветерану Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, а также вдовам погибших воинов осуществлены выплаты в размере 75 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

11:33 08.05.2021 В Нижнем Новгороде закончилась генеральная репетиция Парада Победы. Цитата из канала «Полковник Трифонов».

11:36 08.05.2021 Забайкальский край. В КСЦ «Авиатор» посёлка Аэропорт прошёл праздничный концерт в честь 76-й годовщины Великой Победы. Пресс-центр мэрии Читы.

11:37 08.05.2021 В Новосибирске в рамках акции «Сад памяти» в сквере перед авиационным заводом им. В. П. Чкалова высадили кусты сирени — в память о заводчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. «В годы Великой Отечественной войны завод принял у себя оборудование пяти эвакуированных авиапредприятий из Киева, Ленинграда, Москвы. За годы войны Чкаловский завод изготовил около половины всех советских истребителей», — отметил мэр города Анатолий Локоть. Об этом: Война унесла жизни половины штата Новосибирского авиационного завода

11:38 08.05.2021 Чита. Концерт «Северный Арбат». 8 мая 2021 года. [[[video-3]]] Пресс-центр мэрии города.

11:40 08.05.2021 Росгвардия продолжает патриотическую акцию «Парад у дома ветерана». Накануне Дня Победы сотрудники и военнослужащие Росгвардии поздравляют с наступающим праздником участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, участников борьбы с националистическим подпольем. У домов ветеранов звучат музыкальные композиции военных лет, а в завершение парадный расчет проходит торжественным маршем. Акция проводится по всей стране. В настоящее время под опекой Росгвардии находится 378 ветеранов. В Москве и в Московской области поздравления директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова с 76-й годовщиной Великой Победы принимали ветераны войны Афонский Сергей Николаевич, Петраков Станислав Прокопьевич и Андросенко Герман Михайлович. Военные музыканты Росгвардии исполнили для ветеранов песни «Катюша», «День Победы», «Смуглянка», «Пора в путь-дорогу», а рота почетного караула прошла торжественным маршем.

11:44 08.05.2021 Алтайский край. 8 мая Алейск принял участие во Всероссийской акции «Поём двором», посвященной самому народному и любимому празднику — 9 Мая. Знакомые до боли песни времен Великой Отечественной войны в исполнении солистов Дома досуга звучали на пяти городских площадках. «Фронтовая бригада» побывала в поселке сахарного завода, микрорайоне «корениха», на улицах Пионерская и Первомайская, а также на автовокзале. Алейчане, заслышав музыку, выглядывали из окон, приходили из соседних дворов с детьми, внуками, останавливались, даже если шли мимо по важным делам… И всё для того, чтобы насладится прекрасным пением и ещё раз отдать дань уважения воинам-освободителям. Цитата aleysk_news.

11:47 08.05.2021 Челябинск. На площаде возле главного корпуса ЮУрГУ студенты разных стран танцевали Вальс Победы. Потому что Победа — одна на всех. Фото Юлии Боровиковой, телеграм-канал eoblast.

11:49 08.05.2021 В Главном храме Вооруженных сил РФ проходит торжественный молебен в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, в этом году он посвящен 76-й годовщине Победы. Служение Божественной литургии совершает викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий. Песнопения исполняет Хор Инженерных войск ВС РФ «За веру и Отечество» и артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова.

11:51 08.05.2021 9 мая в парке «Патриот» на экранах Соборной площади Главного храма будет вестись прямая трансляция Парада Победы. Также здесь с 18:30 до 22:00 в честь 76-й годовщины Победы состоится большой праздничный концерт, где для всех гостей музейного комплекса с песнями военных лет выступят группа «Кватро», Валерия Ланская, арт-группа «SOPRANO Турецкого», народная артистка России Хибла Герзмава, а также народный артист России Сергей Безруков. Завершит мероприятие праздничный салют.

11:57 08.05.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в режиме видеосвязи поздравил с Днем Победы Василия Михайловича Горбунова — участника Великой Отечественной войны. Подробности 8 мая сообщает телеграмм канал правительства региона. «День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами губернатор обратился к фронтовику. Правительство Алтайского края. Подробности в материале: На фронт в 18 лет: алтайский губернатор пообщался с фронтовиком

12:03 08.05.2021 В Чите завершается подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. Как сообщает 8 мая телеграм-канал губернатора региона Забайкалья Александра Осипова, 9 мая главным местом празднования в Чите традиционно станет площадь имени Ленина. С утра планируется организация военного парада, торжественного митинга на мемориале боевой и трудовой славы Забайкальцев. С 13:00 по местному времени будут работать тематические площадки вдоль улицы Ленина — от улицы Столярова до Богомягкова, которые будут объединены одной концепцией «Дорога жизни». Читайте также: Забайкалье готовится к военному параду в честь 9 Мая

12:10 08.05.2021 Большинство граждан России считает самым важным литературным произведением о Великой Отечественной войне повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Об этом свидетельствуют результаты опроса книжного сервиса MyBook. Об этом: Граждане России назвали самые важные книги о Великой Отечественной войне

12:16 08.05.2021 Глава Барнаула Вячеслав Франк 8 мая поздравил с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Матрёну Андрейченко. Он пожелал ей крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего, а также вручил цветы, подарки от губернатора Алтайского края и от администрации Барнаула, сообщает пресс-центр городской мэрии. В рамках акции «Парад у дома ветерана» во дворе Матрены Андрейченко прошли показательные выступления взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России, прозвучали песни военных лет и поздравления с Днем Победы. «Спасибо всем, кто помнит подвиг воинов, прошедших этот страшный путь. Сегодня важно жить честно и достойно, на благо Родине, никогда не забывать нашу победу и пронести эту память сквозь поколения!» — ответила фронтовичка. Читайте подробнее: Барнаульская фронтовичка Матрёна Андрейченко: «Спасибо всем, кто помнит»

12:18 08.05.2021 Президент России Владимир Путин 8 мая поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины с Днём Победы: «Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками».

12:20 08.05.2021 В столице Приднестровья городе Тирасполе прошла генеральная репетиция Парада Победы, в котором примут участие и российские военнослужащие.

12:23 08.05.2021 Алтайский край. Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона состоится 9 мая в 10:00 местного времени на пл. Советов.

12:27 08.05.2021 Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проехали по улицам Новосибирска со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и знаменами 17 Сибирских дивизий. Об этом: В Новосибирске военнослужащие устроили автопробег со штандартами фронтов

12:40 08.05.2021 В Саратове 8 мая на Театральной площади состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Парад Победы в Саратове провели без зрителей. С Театральной площади велась прямая трансляция в социальных сетях. Читайте также: В Саратове прошёл парад Победы

12:43 08.05.2021 В Архангельске впервые в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошагает взвод военнослужащих в форме времен войны, в руках участников будет легенда тех лет — пистолет-пулемет Шпагина. Об этом: В Архангельске отрепетировали парад Победы

12:51 08.05.2021 Почта России предлагает поздравить близких с праздником Великой Победы. 8, 9 и 10 мая каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку к Дню Победы. Для этого нужно перейти на сайт https://www.pochta.ru/9may. Это специальный проект компании, посвященный работе почты во время Великой Отечественной войны.

13:03 08.05.2021 В рамках Всероссийской акции «Парад у дома ветерана» артисты городского центра культуры «Современник», представители администрации Новоалтайска и управления социальной защиты устроили праздник для ветерана Федора Койнова в честь празднования 76-й годовщины Победы. Звучали песни военных лет, все соседи и прохожие не оставили без внимания это поздравление и присоединились к мероприятию. Цитата с сайта правительства региона.

13:04 08.05.2021 В связи с проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Барнауле 9 мая перекроют движение всех видов транспорта на некоторых участках улично-дорожной сети.

13:06 08.05.2021 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил с наступающим праздником Великой Победы. «Великая Победа спасла мир от коричневой чумы, от нашествия человеконенавистнической орды нацистов. Она дала нам возможность сберечь и восстановить великую Державу, которая стала примером для всего человечества. Наша Победа совершилась во имя справедливости, во имя дружбы, во имя гуманизма», — отметил Зюганов.

13:12 08.05.2021 Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Парад у дома ветерана». В городах и районах ветераны Великой Отечественной войны принимают личные парады Победы, для них организуют торжественные концерты под окнами домов и на территории дворов. Одним из первых поздравили участника Курской битвы Георгия Доровских в Бийске. Как сообщает региональное министерство образования и науки, в апреле 2021 года ветерану исполнилось 97 лет. Прямо со школьной скамьи его призвали на фронт 10 сентября 1942 года. Читайте подробнее: Алтайские ветераны принимают личные парады Победы