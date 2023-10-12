10 октября стало известно, что на памятные мероприятия по случаю 80-летия освобождения от нацистской оккупации самой северной норвежской провинции — Восточного Финнмарка приглашен глава Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

С 7 по 29 октября 1944 г. Карельским фронтом при участии Северного флота была проведена Петсамо-Киркенесская операция, по итогам которой были освобождены территории Северной Финляндии, советского Заполярья и Северной Норвегии. Благодаря героизму советских войск свободу получили 854 советских военнопленных и 772 мирных жителя, которых оккупанты вывезли из Ленинградской области. Кроме того, благодаря советским войскам были выпущены на волю около 3 тыс. норвежцев, которые прятались от бомбежек в тоннеле в Бьёрневатне.

С тех пор в конце октября Восточный Финнмарк празднует освобождение своей земли от немецких оккупантов, на памятные мероприятия традиционно приглашались представители СССР, а потом и России, как правопреемницы Советского Союза.

Последняя круглая дата, 75-я годовщина освобождения Восточного Финнмарка, отмечалась в 2019 г. с участием официальной делегации из России. По случаю юбилейной даты в Киркенес прибыли министр иностранных дел России С. В. Лавров, главнокомандующий Северным флотом А. А. Моисеев. Норвежскую сторону представляли король Норвегии Харальд V, премьер-министр Норвегии Э. Сульберг, министр иностранных дел Норвегии И. М. Эриксен-Сёрайде, министр обороны Норвегии Ф. Бакке-Йенсен.

Александр Щербак/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серэйде (в центре слева направо). Киркенес. Норвегия

Король Харальд V выступил с благодарственной речью в память о советских воинах, освободивших Киркенес, в свою очередь глава МИД РФ С. В. Лавров в своем выступлении поблагодарил народ Норвегии за бережную память о павших советских воинах и образцовом содержании воинских захоронений и мемориалов, а также работу по установлению имен погибших в концлагерях.

Однако обострение украинского кризиса метастазировало на память об освобождении Восточного Финнмарка.

В 2022 году на памятном мероприятии, в котором участвовали представители местной общественности, появились украинские флаги, а многие демонстранты воспользовались случаем, чтобы осудить российскую спецоперацию и выразить поддержку Киеву.

В этой связи любопытно, что, по данным норвежских историков, в годы войны единственными, кто использовал жёлто-голубой флаг и трезубец на территории Восточного Финнмарка, были члены вспомогательного батальона полиции, состоявшего из этнических украинцев и воевавшего на стороне нацистов.

О том, что украинцы, освобождавшие Финнмарк от немецкой оккупации, воевали под красным флагом, многие, судя по всему, стали забывать.

И вот новоизбранный глава совета фюльке Финнмарк Ханс-Якоб Бёно в своей первой речи перед советом этой административной единицы объяснил решение отправить на Украину приглашение «агрессией России против соседней страны». «Подчеркну: это Россия виновата в том, что приглашение на памятные мероприятия невозможно», — сказал Бёно.

Бёно считает, что своим решением они выразят благодарность также украинским солдатам, которые пролили кровь за освобождение Восточного Финнмарка, их потомкам и их отечеству — Украине, так как, по его мнению, первые советские подразделения, прибывшие в Киркенес в октябре 1944 года, возглавлял украинский офицер.

«Сегодня мы едины с нашими братьями и сестрами на Украине в их борьбе за то, что имеем сами: отдельную страну, где народ сам решает свое будущее. Это важно для нас. Прошло не так много лет с тех пор, как мы сами находились под игом иностранной державы. Это ощущение живёт в нас по сей день», — заявил Бёно.

Примечательно, что Ханс-Якоб Бёно — первый глава совета фюльке от правой консервативной партии Høyre. С тех пор как были введены выборы в совет фюльке, главой совета становился представитель социал-демократической Arbeiderpartiet, которая в сентябре этого года потерпела сокрушительное поражение на выборах в Финнмарке.

Риторика относительно событий осени 1944 года стала меняться в норвежской прессе ещё до начала спецоперации.

Петсамо-Киркенесская операция. 1944г

Если раньше было принято считать, что Восточный Финнмарк освободили русские, то теперь стало подчёркиваться, что в рядах Красной Армии были не только этнические русские, но и представители других народов СССР и советских республик, в частности украинцы. В этой связи предложения пригласить украинцев на памятные мероприятия выдвигались и ранее, но дальше предложений дело не доходило.

Норвегии, впрочем, стоит отдать должное: в отличие от многих стран Европы, монументы советским солдатам и воинские захоронения здесь содержатся в порядке. Хотя попытки переосмыслить события 80-летней давности предпринимаются, пусть зачастую и на уровне полемических заметок в прессе.

Так, накануне 8 мая 2023 года один из внештатных авторов издания Nordnorsk debatt заявил, что Петсамо-Киркенесская операция не была освободительной — советские войска просто преследовали немцев, поскольку не сумели окружить и разгромить их ранее.

Автор также подчёркивает, что лишь чуть более 50% солдат «мультиэтнической» Красной армии в 1944 году были русскими либо выходцами из РСФСР. Но самый безапелляционный тезис — то, что у СССР якобы существовали планы «аннексии» территорий Северной Норвегии, а оккупация Норвегии продолжалась до тех пор, пока 25 сентября того же года советские войска не были выведены с её территории.

Конечно, в Норвегии профессиональные историки могут только посмеяться над некоторыми из этих тезисов. Но даже в норвежской научной среде усилия российских властей по сохранению памяти о событиях осени 1944 года воспринимаются противоречиво.

Недавно издание Aftenposten опубликовало статью учёных из Университета Трумсё, в которой авторы — профессор Кари Ага Мюклебуст и постдокторант Юаким Олмен Маркуссен — среди прочего утверждают, что история Второй мировой войны всё более активно используется российскими властями во внешней политике и служит оправданием для спецоперации на Украине, а память о советских солдатах, освобождавших Северную Норвегию, якобы используется с целью политического давления на Норвегию. Ярким выражением этого являются организованные «патриотические поездки» российских граждан к памятным местам на территории Норвегии и приуроченные к ним мероприятия.

По мнению ученых, целью этой политики является продвижение «догматического» нарратива о Второй мировой войне с использованием ностальгических советских военно-патриотических символов.

Впрочем, эти символы пока никто в Норвегии удалять с монументов не собирается, в отличие от киевских властей, недавно заменивших советский герб на трезубец на статуе Родины-матери, ставшей теперь «Матерью Украиной». Возникает вопрос, как украинские власти, активно занимающиеся «десоветизацией» и уничтожением памятников советским солдатам, получив приглашение от норвежской стороны, воспримут это приглашение.

Об официальной реакции украинских властей по поводу участия в мероприятиях в 2023 году пока не сообщается.