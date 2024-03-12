Материалы с тегом «Хезболла»
Израильская авиация нанесла удар по окрестностям города Баальбека в Ливане
Окрестности города Баальбека в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооружённой милиции «Хезболла», подверглись воздушному удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Вторгнувшиеся в ливанское воздушное пространство израильские истребители нанесли по окрестностям...
12 марта 2024
Армия Израиля намерена нарастить число ударов по движению «Хезболла»
Число ударов по ливанскому движению «Хезболла» в Ливане нарастит Армия обороны Израиля вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа. Об этом 25 февраля заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля в Цфате, сообщает...
26 февраля 2024
Блинкен оценил заинтересованность Израиля, Ливана и «Хезболлы» в конфликте
Израиль, Ливан и ливанское движение «Хезболла» не желают вступать в реальный полномасштабный конфликт, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что такой результат не будет соответствовать интересам этих сторон. Глава госдепа назвал это очевидным фактом. Госсекретарь также...
9 января 2024
Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлах» с помощью политики
Израиль готов решить конфликт с «Хезболлах» политическими способами, заявил 7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время открытия заседания кабинета министров. При этом он добавил, что если они не сработают, то Израиль применит «другие» опции. «Я предлагаю «Хезболлах» усвоить урок...
7 января 2024
ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане
Истребители израильских ВВС атаковали тыловые базы вооружённых формирований «Хезболлы» на юге Ливана, сообщил 6 января телеканал Al Mayadeen. Как отмечается в сообщении, ракетные удары были нанесены по районам Каутария-эс-Сайяд и Эш-Шаркия, расположенным между городами Сайда и Набатия. Кроме того...
6 января 2024
Армия Израиля сообщила о запуске 40 снарядов с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск около 40 снарядов с территории Ливана, сообщает пресс-служба израильских военных в Telegram-канале. «После сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано около 40 запусков из Ливана в направлении района Мерон на севере Израиля. Никаких...
6 января 2024
В «Хезболле» заявили о нанесении ударов по скоплению военных в Израиле
Отряды вооружённого крыла шиитской партии «Хезболла» обстреляли позиции израильских войск в поселении Штула, которое расположено около границы с Ливаном. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы формирования, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что операция была...
4 января 2024
В Ираке сообщили, что при ударе БПЛА погиб командир проиранского движения
В результате удара беспилотника в столице Ирака погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», а также его сторонник, сообщил 4 января информационный портал Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности. По его словам, погибший был известен как Абу Таква...
4 января 2024
В «Хезболле» заявили, что накажут Израиль за убийство командира ХАМАС
Лидеры ливанского движения «Хезболла» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». Об этом сообщило «РИА Новости». В своём заявлении руководство «Хезболлы» написало, что убийство Салеха...
3 января 2024
СМИ: Байден отговорил Нетаньяху от нападения на «Хезболлу»
Американский президент Джо Байден склонил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к решению не наносить превентивный удар по силам шиитского движения «Хезболла» в Ливане спустя четыре дня после нападения ХАМАС, написали 23 декабря в газете The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных...
24 декабря 2023
Армия Израиля заявила об ответном огне по территории Ливана
Израильские военные в ночь на 9 декабря открыли огонь по территории Ливана после того, как зафиксировали ряд пусков с её стороны. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «За ночь был зафиксирован ряд пусков из Ливана в сторону территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ открыла...
9 декабря 2023
Израиль сообщил об ударе по военному комплексу «Хезболлы»
Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по пусковым постам, инфраструктуре и военному комплексу ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ пояснили, что это был ответный удар на пуски 4 декабря из Ливана в сторону Израиля. «Истребители ВВС Израиля нанесли удар — в сторону района Зарита на...
5 декабря 2023
Сын депутата парламента Ливана погиб при атаке израильской армии
В посёлке Бейт-Яхун на юге Ливана под удар израильской ракеты попал один из домов, где находились активисты шиитской партии «Хезболла». В результате атаки ЦАХАЛ погибли четыре человека, сообщил 22 ноября новостной портал Al Nashra. «По меньшей мере четверо человек погибли в результате израильского...
23 ноября 2023
Reuters: Иран отказывается вступать в войну с Израилем на стороне ХАМАС
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своём послании главе ХАМАС Исмаилу Хание заявил, что Иран отказывается вмешиваться в конфликт на стороне палестинского движения, сообщило агентство Reuters. «Верховный лидер Ирана направил чёткое послание главе ХАМАС, когда они встретились в Тегеране в начале...
16 ноября 2023
В США призвали не втягивать Ливан в палестино-израильский конфликт
Старший советник американского президента Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и передал «Хезболла» через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе, сообщил 13 ноября...
13 ноября 2023
ЦАХАЛ заявила об уничтожении с начала боёв более 60 членов «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала свыше 60 членов ливанского движения «Хезболла» с начала военных действий в секторе Газа. Об этом заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в ходе брифинга. По его данным, свыше 60 боевиков движения «Хезболла» были убиты при...
новость часа
12 ноября 2023
Израиль заявил о поражении пусковой площадки движения «Хезболла»
ЦАХАЛ ударила по позициям ливанского движения «Хезболла» в ответ на запуск ракет с территории Ливана по северу Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии. «В ответ самолёт ЦАХАЛа нанёс удар по ячейке и пусковой площадке в Ливане», — говорится в Telegram-канале израильской армии. Отмечается...
новость часа
12 ноября 2023
В Израиле пригрозили Ливану последствиями вступления в конфликт
Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если ливанское движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил во время посещения военной базы на границе с Ливаном министр обороны Израиля Йоав Галант. «Хезболла» приближается к серьёзной ошибке — жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации...
12 ноября 2023
Нетаньяху предостерёг «Хезболлу» от вступления в конфликт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал предостережение ливанскому движению «Хезболлах» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте. Об этом он сообщил в своём телеобращении. Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ готова к эскалации на северном фронте — в случае необходимости...
11 ноября 2023
В Израиле заявили о нанесении ударов по военной инфраструктуре «Хезболлы»
Израильская авиация наносит ответные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла», сообщила армейская пресс-служба. «Армия в данный момент наносит удары по объектам террористической организации «Хезболла» в Ливане», — указали в ЦАХАЛ. Ранее израильтяне перехватили три подозрительные воздушные...
11 ноября 2023