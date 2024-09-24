24 сентября появились сообщения о том, что российские штурмовые группы вошли в Угледар — стратегически важный город на юго-западе ДНР.

ИА Регнум

Тяжёлые бои на этом участке фронта ведутся ещё с весны 2022 года.

Четыре дня назад в наших силовых структурах сообщили о взятии Угледара в оперативное окружение: трассы снабжения ВСУ перерезаны, почти все позиции вокруг города — в районе шахт «Южнодонбасская № 1» и «Южнодонбасская № 3» — перешли под контроль ВС России.

Сообщается, что после зачистки территорий шахт к востоку от Угледара наши военные закрепились непосредственно в самом городе по крайней восточной улице 13 Десантников.

Это важная позиция с тактической точки зрения — плацдарм для начала городских боёв.

Но у освобождения улицы 13 Десантников есть и символическое измерение — напоминание о тех, кто более 80 лет назад так же очищал Донбасс от нацизма.

О десантниках, погибших близ нынешнего Угледара (шахтёрский город был основан уже после войны, в 1964-м), помнят в нынешних народных республиках и в соседней Ростовской области.

Но, увы, эта история не столь известна за их пределами. Следует исправить это упущение.

Юговцы в деле

После освобождения Ростова-на-Дону от оккупации 14 февраля 1943 года в штабе партизанского движения Южного фронта было принято решение — подготовить десантно-диверсионные группы из опытных подпольщиков и партизан для продолжения борьбы в оккупированном Донбассе.

Одними из наиболее опытных кандидатов были 122 бойца под началом фронтового разведчика лейтенанта Михаила Трифонова, более известного под оперативным псевдонимом «Югов».

Известно, что немцы назначили за голову Трифонова щедрую награду — но предателей среди ростовчан не нашлось.

Михаил Михайлович Трифонов

Напротив, местные жители активно шли в подполье — например, к отряду присоединилась дочь иранского коммуниста Альфа Ширази, которую друзья звали на русский лад Аллой.

Ряды юговцев пополняли и бойцы, бежавшие из немецкого плена. Среди последних был лейтенант Василий Авдеев, «прибившийся» к юговцам и вскоре возглавивший их штаб под псевдонимом «Донской».

Впоследствии, с продвижением фронта на запад, Авдеев (уже с новым псевдонимом — «Черноморский») станет организатором подполья в Одессе. В 1944-м будет арестован оккупантами и погибнет.

А пока, в мае 1943-го, «Югову» и «Донскому» пришло задание: группа их бойцов, прошедших трёхмесячную подготовку в разведшколе, должна десантироваться в восточном Донбассе, в 200 километрах от Ростова.

«Преступление и подлость — сидеть дома»

В группу вошли 13 человек во главе с командиром Трифоновым-Юговым. Самому молодому из десантников — Володе Щербакову было всего 16 лет. В заброске в тыл врага участвовали и девушки — Лидия Акимова и Алла Ширази. В вышедшем в 1970 году сборнике, посвящённом молодым партизанам, приводятся строки из прощального письма, которое Алла оставила матери:

«Это преступление и подлость сидеть сейчас дома. Я уезжаю потому, что этого требуют от меня Родина, мой священный долг… Я обещаю тебе, что я никогда не опозорю имени нашей семьи…»

Изначально готовность к заброске в тыл врага высказали четырнадцать. Но последний участник группы — Анатолий Подушко накануне полета провалился в яму с ледяной водой и попал в госпиталь с тяжелым крупозным воспалением легких.

Подушко повезло — он вылечился, вернулся на фронт, прошел всю войну, остался жив и был награжден орденом Отечественной войны и еще десятью медалями.

Старое суеверие о несчастливом числе тринадцать сыграло с партизанами злую шутку.

«Биться до последнего!»

В ночь с 30 на 31 мая 1943 года десантники Трифонова высадились в тылу врага. Но не как планировалось — в лесной массив близ станции Волноваха, а в чистое поле — между сёлами, чьи названия сейчас хороши знакомы по сводкам с СВО, — Марьинка и Павловка. Впоследствии писали, что это случилось из-за ошибки пилотов.

В ночном черном небе 13 белых парашютов обнаружил местный пасечник Иван Приходько и немедленно сообщил о группе диверсантов в комендатуру — ведь за своевременный донос немцы обещали выдать корову и сумму в оккупационных рейхсмарках.

На поимку юговцев оккупанты бросили весь находившийся в Павловке гарнизон. Отряд отказался сдаваться и близ нынешнего Угледара принял неравный бой. Советских солдат окружили свыше полутысячи нацистов, сражение длилось более семи часов. В живых из тринадцати бойцов не осталось никого, однако десантники сумели напоследок уничтожить около ста и ранить сто пятьдесят немцев.

В бою погибли Володя Щербаков и Алла Ширази. Лидия Акимова была тяжело ранена в живот. Оккупанты доставили ее в госпиталь и приказали врачам сохранить девушке жизнь. Но, потеряв много крови, Лидия умерла на операционном столе.

После боя немецкие захватчики заставили местных полицаев закапывать тела партизан. Впоследствии один из коллаборационистов показал: на месте боя было множество обрывков документов, которые Трифонов и его бойцы пытались уничтожить.

Несмотря на усилия немцев, собрать разорванные документы было невозможно. Один из местных жителей — Михаил Павлов обнаружил в одежде погибшего десантника клочок бумаги с последним приказом командира Югова: «За Родину! За Сталина! Биться до последнего! Умрем героями!». Этот приказ, переданный десантникам, стал боевым кличем и символом их подвига.

Через 80 лет приказ «биться до последнего!» вновь стал актуальным. Волноваха была освобождена в начале СВО, Павловка после тяжелейших боёв была взята в ноябре 2022-го, в Марьинку российская армия вошла в декабре 2023-го. Теперь благодаря масштабному наступлению появился шанс освободить Угледар, который противник превратил в одну из своих «крепостей».

В избавленном от наследников нацистов городе будет в полной мере восстановлена память о тринадцати героических десантниках.