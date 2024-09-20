Угледар, ДНР, 20 сентября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Угледаре фактически попала в оперативное окружение. Об этом 20 сентября сообщили в силовых структурах.

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«Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах. Город полностью простреливается», — процитировал ТАСС источник.

Как передавало ИА Регнум, представитель силовых структур Донецкой Народной Республики 3 сентября сообщил, что группировка украинских боевиков в городе Угледаре оказалась в полукольце окружения. Он уточнил, что сейчас город фактически полностью простреливался с разных направлений.

Позднее российская армия взяла под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Здание представляет собой один из важнейших узлов обороны ВСУ на южнодонбасском участке фронта. После взятия под контроль шахты ВСУ будут вынуждены оставить позиции в Угледаре.

16 сентября сообщалось, что украинские подразделения могут попасть в окружение в Угледаре. ВСУ заняли оборонительную позицию и изредка предпринимают попытки контратаковать, в то время как российские военные до наступления распутицы стремятся добиться максимального успеха на ключевых направлениях с целью освобождения города.