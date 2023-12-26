Стали известны подробности штурма последнего дома из тех, что ВСУ удерживали в Марьинке — городе в пяти километрах юго-западнее Донецка, и теперь уже бывшем плацдарме украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы заблаговременно разработали операцию по захвату крайнего дома и под залп «Солнцепека» побежали на штурм последнего здания», — рассказал 26 декабря в эфире канала «Россия» Александр Трошин, командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса. Штурм стал возможен после комбинированного удара авиацией, артиллерией и дронами-камикадзе.

25 декабря в 15:15 комбат Трошин доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль российских сил.

«За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон» с сетью подземных коммуникаций и хорошо защищёнными от ударов с воздух огневыми точками, отметил министр обороны Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки.

В Киеве заявления об оставлении Марьинки опровергают, ссылаясь на то, что бои за город продолжаются.

Но информацию о полном освобождении города также подтверждают источники ИА Регнум в рядах 1-го Донецкого корпуса (ранее Народная милиция ДНР). На протяжении последних недель основные боевые действия пришлись на частный сектор, расположенный на правом берегу реки Осиковая.

После освобождения района основной городской застройки противник попытался удержать окраины Марьинки по улицам Ивана Франко и Леси Украинки. Однако деморализованные соединения 79-й бригады ВСУ не смогли организовать сколько-нибудь серьёзное сопротивление и были выдавлены за пределы города.

Отход на Курахово

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о том, какую угрозу представлял плацдарм ВСУ в Марьинке с учётом географического расположения этого города-спутника Донецка. После освобождения Марьинки, важно понять, на какие рубежи отступит противник, где он закрепится, не попытается ли взять реванш.

Уцелевшие силы противника отступили по направлению к населённому пункту Георгиевка. Но, отмечают источники ИА Регнум, знакомые с ситуацией, в этом районе ВСУ вряд ли смогут держать оборону сколько-нибудь долгое время.

«Насколько можно судить, основной узел обороны далее будет строиться в районе города Курахово. Это километров 15 от Марьинки», — пояснил собеседник.

В Курахово создаются запасы боекомплекта, личный состав. Окрестности города готовятся к обороне. «Окопное радио доносит, что из города будут вывозить спецтехнику и другое имущество», — сообщил источник.

В пользу этой версии говорит и поведение сотрудников украинских госорганов в Курахово. О прекращении работы сообщило отделение «Новой почты». Заявление последовало сразу после новостей о полном освобождении Марьинки российскими войсками. Также поступают сообщения об эвакуации местной украинской администрации, отдела нацполиции и других служб.

Два последствия падения Марьинки

Для ВСУ отход из города означает ряд тактических трудностей.

Во-первых, марьинский укрепрайон был одним из самых мощных в окрестностях Донецка. Активным созданием укреплений украинские военные занимались все годы «минских соглашений». Во многом именно по этой причине бои за город шли так долго.

Во-вторых, теперь украинские войска лишаются плацдарма, нависающего над столицей ДНР. Противник использовал территорию Марьинки не только для обстрелов Донецка, но также и для ведения разведки. Из этого района запускались дроны, которые могли вести разведку над всей территорией города. Теперь же ведение аэроразведки существенно осложнится.

И хотя значение города действительно велико, источники, находящиеся непосредственно на Донецком направлении, призывают не завышать успехи и не гнать войска вперёд прямо сейчас. ВСУ готовились к сдаче Марьинки и старательно затягивали городские бои для того, чтобы подготовить новые оборонительные рубежи.

«Сейчас вот эту эйфорию как-то уменьшить надо. Бои за Марьинку были очень тяжёлыми, подразделениям нужен отдых, ротация, пополнение, — делится собеседник ИА Регнум. — Несколько дней как с того района приехал, город уничтожен почти полностью, это затрудняет маскировку техники, размещение личного состава. Поэтому сейчас нужно решить ряд текущих задач. А уже потом говорить о «прорыве», «выходе на оперативный простор» и прочее».

Куда дальше?

После освобождения Марьинки для российских войск открывается сразу несколько вариантов развития наступления.

Существует возможность продвижения вдоль трассы Н-18 сразу на Курахово в обход украинских укреплений в Георгиевке. Вдоль всей трассы нет ни одного серьёзного населённого пункта, что осложняет для ВСУ создание укрепрайона.

Также открывается возможность наступления от Марьинки на юго-запад в направлении на населённые пункты Парасковиевка-Новомихайловка.

Оба посёлка превращены в укрепрайоны, однако теперь открывается возможность их окружения. Далее возникает возможность окружения города Угледар — последнего крупного укрепрайона ВСУ на этом участке фронта.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ещё один вариант подразумевает окружение города Красногоровка — ещё одного спутника Донецка, с территории которого ведутся активные обстрелы столицы ДНР.

Возможно, что один из этих сценариев будет реализован после окончания боёв за Авдеевку — другой крупный оборонительный район противника, расположенный севернее Донецка.

Важнейший этап зимней кампании

«Если ВСУ вообще что-то хотят удержать на донецком направлении, то им сейчас тоже нужно срочно вести ротацию, — отмечает источник ИА Регнум. — Выводить побитые соединения на доукомплектование и гнать резервы. У них в сетях сейчас очень много плача по целым подразделениям, полностью уничтоженным именно на донецком направлении».

Собеседник добавил, что ситуация у противника «и правда такая себе».

«Нам же нужно воспользоваться моментом, не дать им подстроиться под ситуацию. Но грамотно, не рваться впереди паровоза», — указал собеседник.

Освобождение Марьинки можно считать первым важным этапом зимней компании по разгрому сил ВСУ на Донецком направлении. По информации с мест, российские войска расширяют плацдарм в этом районе, нанося удары по позициям противника в населённом пункте Победа. Активно применяется авиация, точечно поражающая укрепрайоны ВСУ.

Также в последние дни российские войска вновь возобновили наступление на позиции ВСУ в Авдеевке.

Об этом сообщают как источники на местах, так и официальные лица с украинской стороны. На протяжении последних нескольких дней позиции ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода, на южных и северных окраинах города находятся под плотным огнём крупнокалиберной артиллерии.

Как и в Марьинке, уничтожаются мощные оборонительные сооружения противника, открывая пехоте дорогу вперёд.

На фоне неудач на фронте в Киеве всё чаще звучат призывы о переходе к глухой обороне на всех направлениях. Однако, отдавая инициативу в руки российских войск, ВСУ создают себе серьёзные проблемы.

«Возможно, что сейчас они оставят часть позиций на донецком направлении, потому что конфигурация фронта совсем не в их пользу. Где-то в 15–20 км от действующей линии фронта сейчас создаётся новая. Вопрос в том, удержат ли они её. До сих пор они держались за многолетние укрепы, городскую застройку. Дальше будет хуже им», — резюмирует собеседник ИА Регнум.

Отход от Донецка даже при сохранении части сил серьёзно скажется на моральном состоянии как в украинских окопах, так и в тылу. Для российских войск ситуация же складывается куда более благоприятно. И по мере того как укреплённые линии времён «минских соглашений» будут оставаться в тылу, вопрос о плане полного освобождения всей территории Донбасса начнет воплощаться в жизнь.