Подразделения российской армии продвигаются сразу на нескольких направлениях в Донбассе. В восточной части наступление продолжается по всему фронту, протянувшемуся на десятки километров от Покровска на юг к Кураховскому водохранилищу.

Иван Шилов ИА Регнум

После ряда локальных поражений и возникшей угрозы развала фронта командование ВСУ направило в этот район подкрепления, которые были призваны остановить наступление российской армии. Но сделать этого им не удалось. Российские силы освободили населённый пункт Желанное Первое, что подтвердили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по сообщениям с мест, наступление продолжается в направлении населённого пункта Украинск. Украинские источники опасаются, что освобождение Желанного Первого позволит российским войскам освободить большой участок на правом берегу реки Волчья и севернее Красногоровки.

Находящиеся в этом районе соединения ВСУ находятся в крайне тяжелом положении, пытаются выйти из намечающегося окружения, сообщает источник ИА Регнум на Покровском направлении.

«Сейчас в районе посёлка Желанное Второе, где переправа через реку, скопились солдаты отдельных формирований, перемешались, все хотят отступить. Команды удерживать этот район у них нет, кого-то там точно «забудут». Но, скорее всего, в ближайшее время они отойдут за реку», — прогнозирует источник.

Командование ВСУ стремится зафиксировать фронт по трассе вдоль ряда крупных населённых пунктов: Курахово — Горняк — Украинск — Селидово — Покровск. По данным украинских источников, ожесточённые бои продолжаются в районе Украинска. Российские войска взяли город в полукольцо и продвигаются в направлении трассы, стремясь разрезать оборону ВСУ на несколько частей.

Севернее наступление развивается в районе Мирнограда. Однако украинские источники подозревают, что сейчас все боевые действия являются лишь подготовкой к масштабной операции, конечная цель которой — освобождение Покровска, последнего районного центра, находящегося под контролем ВСУ в восточной части Донбасса.

Размен бойцов на время

Накануне стало известно, что российские войска начали уничтожать ключевые объекты транспортной инфраструктуры противника в районе Покровска. В частности, удар был нанесён по «Восточному путепроводу» — ключевой транспортной артерии, связывающей Покровск и Мирноград. Удары также наносятся по мостам в тылу украинской группировки.

В то же время украинские источники сообщают, что перебрасываемые на передний край соединения не в состоянии сдержать продвижение российской армии. Военнослужащие, набранные из числа насильно мобилизованных, не прошли должной подготовки, поэтому зачастую несут потери и оставляют занимаемые позиции, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог «решить». <…> В абсолютном большинстве в учебных центрах [находятся] инструкторы без боевого опыта — те, кто «порешал», — сообщила депутат.

Однако, отмечают источники ИА Регнум, брошенные на фронт подкрепления позволили украинскому командованию выиграть немного времени для подготовки обороны в тылу. По сути, ВСУ разменивают неподготовленных бойцов на время, необходимое для превращения Покровска в «город-крепость».

«Нужно понимать, что для наших войск задача по освобождению Покровска — самая трудная со времён Авдеевки. Даже сложнее, потому что город куда больше, а нехватку укреплений они сейчас компенсируют строительными работами. Промзона там тоже мощная. Словом, предстоит большая работа, причём в первую очередь подготовительная», — отмечает собеседник издания.

Российские войска могут попробовать взять город в окружение вместо лобового штурма городской застройки и промзоны. Однако для этого необходимо прорвать линию фронта южнее и севернее Покровска, где ВСУ пока удерживают оборону.

Наступление российской армии также продолжается южнее Покровска — в районе города Угледар.

На протяжении последних лет город оставался главным узлом украинской обороны юго-западнее Донецка. Соединения ВСУ в районе используют особенности местности: город находится на господствующей высоте в преимущественно равнинной местности.

Такое расположение населённого пункта делает невозможным лобовой штурм, поэтому российские войска стремятся окружить город. По данным с мест, они продвинулись в направлении от посёлка Водяное к трассе, соединяющей Угледар и посёлок Богоявленка, через которую осуществляется снабжение гарнизона ВСУ.

Боевые действия идут в районе шахты «Южнодонбасская №3» севернее Угледара. С взятием трассы под контроль российских войск командованию ВСУ придётся решать извечный вопрос: удерживать город любой ценой или отводить силы. Учитывая опыт предыдущих боёв, можно предположить, что в этом случае скорее будет выбран второй вариант.

«Мы будем работать над тем, чтобы выдавить их из Угледара. Если мы возьмём город под контроль, особенно пятиэтажки, которые частично разрушены, но могут использоваться для корректировки огня, весь район будет наш. Пока что у них остаётся трасса, грунтовки, но с распутицей это всё встанет. Будем дожимать», — рассказал ИА Регнум источник, находящийся в районе Угледара.

Мрачные перспективы Украины

В Вашингтоне очень серьёзно оценивают ситуацию на фронте, осознавая, фронт ВСУ может в скором времени обрушиться. Издание Politico отмечает: Белый дом полагает, что украинские войска могут быть разгромлены уже зимой 2024/25 года.

В связи с этим США пересматривают свою позицию о применении дальнобойных вооружений по российской территории. Ранее Вашингтон постоянно отказывал своим союзникам, которые запрашивали разрешение применить ракеты ATACMS по России, однако могут снять негласный запрет уже в ближайшее время, сообщают СМИ.

Также Вашингтон планирует огласить самый большой пакет военной помощи за последний год, после чего Штаты возьмут паузу на период президентских выборов и смены администрации Белого дома.

У ВСУ, таким образом, остаётся совсем немного времени, чтобы перехватить инициативу и попробовать организовать собственное контрнаступление. Однако пока Киев расходует резервы, бросая их латать дыры в линии фронта в Донбассе.