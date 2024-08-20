Донецк, 20 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Дзержинский фенольный завод в посёлке Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике остаётся очагом сопротивления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте. Об этом 20 августа сообщил источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Новгородском (украинское название — Нью-Йорк. — Прим. ред.) зачищают фенольный завод. Это один из немногих очагов, где противник оказывает сопротивление», — добавил собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, военкор Юрий Котенок 18 августа сообщил, что российские войска выбили из посёлка Нью-Йорк в ДНР все подразделения ВСУ. На следующий день о полном освобождении этого населённого пункта российскими военными сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В городе идёт зачистка, добавил он. Также Рогов уточнил, что 46-я отдельная аэромобильная бригада Вооружённых сил Украины, базировавшаяся в районе посёлка, отступила в сторону села Нелеповка. Над Нью-Йорком подняли российский флаг.

12 августа российские войска взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Торецком и Нью-Йорком. 18 августа подразделения группировки войск «Центр» освободили Свиридоновку в ДНР. 19 августа российские военные освободили населённый пункт Артёмово, относящийся к Дзержинской агломерации.