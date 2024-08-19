Оборона ВСУ в Донбассе оказалась на грани краха, поскольку командование не направляет туда резервов. В первую очередь речь идёт о покровском направлении, где, по сути, уже не осталось сплошной линии фронта: российская армия последовательно прорвала несколько оборонительных линий, которые хаотически создавались украинскими военными после отступления из Авдеевки.

ИА Регнум

Не имея возможности создать новый сплошной фронт, украинские формирования на этом направлении перешли к очаговой обороне отдельных населённых пунктов, которые российские военные зачастую просто обходят.

Украинское командование не может стабилизировать обстановку имеющимися силами, в то время как имеющиеся резервы направляются в Курскую область в ущерб другим участкам фронта.

Сложную ситуацию в Донбассе признал даже главком ВСУ Александр Сырский.

«На покровском направлении продолжаются тяжёлые бои», — написал он.

По данным источников с мест, ВСУ оставили часть позиций в районе населённого пункта Новогродовка. Накануне из этого района также были вынуждены эвакуироваться украинские волонтёры.

Аналогично обстоит ситуация и в районе посёлка Гродовка, часть которого также перешла под контроль российской армии.

Ранее российские войска последовательно выбили ВСУ из посёлков Желанное, Новожеланное, Заветное, Николаевка и Орловка. При этом в рядах ВСУ царит настоящая паника, о чём свидетельствуют украинские источники. Известный в Сети военнослужащий Станислав Бунятов пожаловался, что командиры отдельных подразделений заботятся только о себе.

«Командиры батальонов не предоставляют картину настоящей обстановки даже смежным подразделениям, чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность», — рассказал Бунятов.

Однако неверно объяснять успехи российской армии только неудачами противника. Не последнюю роль играет применение новых вооружений.

Накануне в Сети были опубликованы кадры применения на покровском направлении новых управляемых артиллерийских 152-миллиметровых снарядов 3ОФ95. Уничтожены орудия противника.

Отмечается, что снаряды поступили на фронт прямо с испытательного полигона и уже успели показать себя с лучшей стороны. Согласно данным из открытых источников, снаряд 3ОФ95 имеет несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы.

Не уходят, а пытаются закрепиться

Сложившаяся ситуация создаёт серьёзную угрозу для гарнизона противника в населённых пунктах Мирноград и Покровск и южнее — Курахово. Местные власти не питают иллюзий на счёт того, удастся ли украинской армии удержать фронт и прямо призывают население к скорейшей эвакуации.

Как заявил глава «военной администрации» Покровска Сергей Добряк, у жителей есть одна-две недели на то, чтобы покинуть город «в безопасности». При этом местные власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Однако пока ВСУ не готовятся к бегству и оставлению покровской агломерации без боя, свидетельствует осведомлённый источник ИА Регнум.

«Понимаю общий энтузиазм, но пока шапки стоит попридержать. На подступах к Покровску оборона строилась с прошлой зимы, сейчас возводятся дополнительные укрепления, хоть и в лихорадочном темпе. Агломерация Покровск — Мирноград по размерам и населению значительно больше Авдеевской, там можно упереться на долгие месяцы, если они захотят», — отметил собеседник издания.

По данным источников, командование украинской армии создаёт укрепрайон в Покровской промзоне, в частности в цехах машиностроительного и динасового заводов. В цеха завозятся боеприпасы и провиант для подготовки города к длительной обороне.

Учитывая, что Покровск — последний крупный населённый пункт в восточной части Донбасса, который контролируется ВСУ, не стоит ожидать, что город сдадут без боя. Даже несмотря на неудачи украинских войск на других направлениях.

От штурма к зачистке

Неутешительные для Киева новости приходят и с другого участка фронта — из района Торецкой агломерации.

Накануне ряд источников сообщил, что формирования ВСУ были полностью выбиты с территории населённого пункта. О переходе города под контроль российской армии также сообщали некоторые украинские СМИ со ссылкой на неверифицированный паблик 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Позднее военнослужащие подразделения опровергли сообщения, но признали, что им пришлось оставить несколько рубежей обороны.

Вскоре карту района Нью-Йорка опубликовал аналитический портал DeepState, по версии которого ВСУ потеряли контроль над южными, западными и восточными районами города. Боевые действия продолжаются в районе фенольного завода и севернее — в районе населённого пункта Нелеповка и железнодорожной станции 22 км.

Успех российской армии в этом районе позволит взять в окружение украинские войска в центре города или вынудить их отступить по последней оставшейся у них дороге, связывающий Нью-Йорк и Константиновку.

Источник ИА Регнум в рядах 1-го армейского корпуса сообщает о продвижении в районе Нью-Йорка, но при этом не подтверждает сообщений о полном взятии города.

«ВСУ остаются в городе, операция по зачистке продолжается. Противник в тяжёлой ситуации — да, но пока не бежит. Для нас сейчас важнее сосредоточиться не на подсчёте того, кто сколько процентов контролирует, а на том, чтобы не дать им прорваться из намечающегося котла», — отметил наш собеседник.

Бои также продолжаются на окраинах Торецка, причём российские войска одновременно подступают к городу с юга и востока. Однако, по данным с мест, полномасштабный штурм города не начнётся до завершения зачистки Нью-Йорка.

Прощание с иллюзиями

Для ВСУ сохранение нынешней тенденции на фронте не сулит ничего хорошего.

Во-первых, если у Киева был план вторжением в Курскую область оттянуть с Донбасса российские силы, он провалился.

Во-вторых, оставление Нью-Йорка и Торецка грозит обвалом сразу всей восточной части фронта в Донбассе. Освобождение Торецкой агломерации позволяет выйти к окраинам города Константиновки и далее — ударить в тыл группировке противника в Часовом Яре.

Что характерно, украинские СМИ всячески избегают темы возможного обрушения фронта, сосредоточившись на новостях из Курской области. Официальные лица в Киеве, в свою очередь, намекают на некие дальнейшие шаги, которые будут предприняты на других участках фронта.

Пока же очевидно, что обрушение донецкого фронта, который остаётся без подкреплений, может похоронить любые надежды Киева на перехват инициативы и организацию собственного наступления.