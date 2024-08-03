Дакар, 3 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был вызван в МИД этой страны из-за публикации в аккаунте посольства видеоролика с поддержкой террористов в Мали, сообщило сенегальское ведомство 3 августа.

Baba Ahmed/AP/TASS

МИД был удивлён публикацией ролика и комментариями посла Украины, поддержавшего террористов, чья атака привела к значительным жертвам среди мирного населения, сказано в заявлении.

Сенегал является сторонником дипломатического урегулирования споров, придерживается позиции конструктивного нейтралитета в вопросе конфликта на территории Украины и не может допустить подобной пропаганды, заявил МИД.

«Наша страна отвергает терроризм в любых формах и не может согласиться с заявлениями и действиями, оправдывающими терроризм, особенно когда такие действия направлены на дестабилизацию такой братской страны, как Мали», — сказано в заявлении.

Послу Украины напомнили о его обязанностях и о «серьёзности его миссии», отметил также МИД Сенегала. В том же заявлении ведомство вновь осудило террористическую атаку в Мали и выразило солидарность властям и народу этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, в Мали продолжаются ожесточённые бои армии с террористами. С 22 по 27 июля военнослужащие ВС Мали и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин вели ожесточённые бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), правительственные войска и «Вагнер» понесли большие потери, сообщала ЧВК.

Боевая авиация ВС Мали нанесла ответные удары по месту размещения группировки туарегов и иностранных наёмников в Тинхаватине. Не менее 40 боевиков были ликвидированы, до 70 — ранены. 28 июля Генштаб Вооружённых сил Мали проинформировал, что армия наносит массированные удары по местам сосредоточения террористов и контрабандистов.

Террористы из альянса вооружённых сепаратистских группировок CSP-DPA Мали проходили обучение на Украине, сообщила 2 августа французская газета Le Monde. Представитель альянса рассказал журналистам, что у боевиков также есть связи с Францией и США.