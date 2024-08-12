Париж, 12 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Во время финального матча мужского турнира по водному поло на Олимпийских играх в Париже болельщики сборной Сербии вывесили российско-сербский флаг. Видео с сербскими болельщиками было опубликовано рядом пользователей в соцсети X.

Кадр из видео

После того, как сборная Сербии 11 августа победила команду Хорватии со счетом 13:11 и в третий раз подряд завоевала золотые медали Олимпийских игр в водном поло, на трибуне было развёрнуто большое полотно, демонстрирующее составленный из двух половинок флаг. Одна половина — флаг Сербии, другая — флаг России, а в середине полотна соединяются гербы двух стран — белый и золотой двуглавые орлы.

Как передавало ИА Регнум, торжественная церемония закрытия летних Олимпийских игр (ОИ) 2024 года состоялась вечером 11 августа на парижском стадионе «Стад де Франс». Олимпиада проходила с 26 июля по 11 августа. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил Париж и всю Францию за приём спортсменов и организацию состязаний.

В церемонии также участвовал американский актёр Том Круз, который спустился на тросе с крыши стадиона. Он забрал олимпийский флаг у гимнастки из США Симоны Байлз и уехал на мотоцикле.

После Круза церемония переместилась в Лос-Анджелес, который принял эстафету проведения летних Олимпийских игр в 2028 году.