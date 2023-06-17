Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на яхте «Охта» принял участие в церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации, а также флагов Российской империи и Советского Союза.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Глава государства наблюдал за поднятием флагов с борта яхты. При этом три флагштока, являющихся самыми высокими в мире из числа построенных на воде (179,5 метра над водой), были возведены в Финском заливе компанией «Газпром»

В материалах к мероприятию указывается, что поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. По проекту также должна быть обустроена береговая линия парка 300-летия Санкт-Петербурга, в рамках чего создадут базу водных видов спорта, обустроят пляж, спортплощадку и прогулочные дорожки. Работы планируется завершить в I квартале 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что главы шести стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом России. Он добавил, что в работе форума принимали участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.