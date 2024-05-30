Несмотря на принятие закона об ужесточении мобилизации, ВСУ всё равно критически не хватает солдат на фронте. При этом всего 2% украинцев, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог российских военкоматов.

ИА Регнум

Грустную для Киева статистику озвучил накануне сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх в интервью телеканалу «Эспрессо». По его словам, добровольно являются в среднем два человека из ста. На этом фоне в стране всё чаще звучат опасения, что власти понизят возраст мобилизации до 18 лет — этого от Киева настоятельно требуют США.

Весной глава киевского режима Владимир Зеленский подписал снижение только до 25 лет (вместо 27), но маховик тотальной мобилизации раскручивается всё сильнее, командиры подразделений ВСУ регулярно жалуются на слишком возрастных новобранцев, а очередей добровольцев под окнами военкоматов давно нет.

О снижении возраста призывников до едва достигнувших совершеннолетия юношей еще в марте высказался американский сенатор Линдси Грэм. По информации The Washington Post, вернувшись после визита в Киев и встречи с Зеленским, он заявил, что считает освобождение мужчин младше 27 лет от мобилизации «нецелесообразным».

В украинской армии не хватает солдат и боеприпасов, настаивал Грэм, шантажируя Зеленского новым пакетом помощи из Вашингтона.

«Я надеюсь, что все, кто имеет право служить в украинской армии, пойдут туда. Я не могу поверить, что это происходит в 27 лет. Вы сражаетесь за свою жизнь, так что вы должны служить не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в строю», — заявил Грэм.

Так и сказал: «Нам нужно».

Тяжёлое бремя Зеленского

Впрочем, это было известно и без откровений сенатора Грэма. Еще осенью 2023 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Лондон и Вашингтон настоятельно рекомендуют украинскому правительству снизить призывной возраст до 17 и повысить до 70 лет, а также начать наконец мобилизовать женщин.

Теперь же ситуация на фронте складывается ещё хуже для ВСУ, скандальный закон об ужесточении мобилизации принят — под ружьё сгоняют всех, кого могут достать, а президентский срок Зеленского, обещавшего не переизбираться, закончился 20 мая.

На вопрос, легитимен ли президент, мог бы ответить исключительно Конституционный суд Украины, но Офис Зеленского к нему не обращался.

Положение дел во вторник, 29 мая, разъяснил президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции в Ташкенте он отметил: согласно украинской Конституции, единственной легитимной властью в стране остаётся Верховная Рада и её спикер (Руслан Стефанчук), так как в случае введения военного положения в парламентско-президентской республике Украине продлеваются полномочия парламента.

Обязанности президента временно должен исполнять Стефанчук, но он в ответ на слова Путина только отмахнулся: «Любой, кто сомневается в легитимности Зеленского, — враг Украины».

«Запад, возможно, пытается возложить на нынешнюю исполнительную власть Украины тяжёлое бремя — непопулярные решения вроде снижения призывного возраста до 25 или даже 18 лет», — также сказал президент России.

Вечные рекруты

Если не обязательной, то практически неизменной пьесой в репертуаре любого украинского музыкально-драматического театра (русские театры на Украине всегда были драматическими) многие годы оставалось произведение писателя, актера и драматурга Марка Кропивницкого «Дай серцеві волю — заведе в неволю» («Дай сердцу свободу — заведёт в неволю» — укр.)

Классическая пьеса украинской драматургии XIX века о несчастной любви и социальном неравенстве, драматической кульминацией которой становится призыв главного героя, Семёна, в рекруты — на фактически бессрочную службу в царской армии, куда вместо него, сжалившись над другом и его невестой, отправляется круглый сирота, «по которому некому слёзы лить», Иван.

Сюжет и тема для украинской литературы — совершенно типичные. Рекрутские песни, то есть песни о селянах, которых забирали в солдаты в российскую и австро-венгерскую императорские армии, — заметная часть украинского фольклора.

Очевидно, сейчас пришло время для новых песен и поэм на эту тему. Ежедневно украинские Telegram-каналы публикуют десятки видео, на которых сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК) хватают людей с повестками и без, избивают посреди улицы, криками и руганью отгоняют женщин, вступающихся не только за своих мужей, но и за случайных прохожих.

Пока магазины театральных костюмов и грима в Полтаве вывешивают на дверях «остроумные» объявления, что парики продают только женщинам (намекая, что украинские мужчины так спасаются от военкомов), женщины действительно вступаются.

На недавних видео из Харькова, Днепропетровска и Одессы каждая стычка ТЦК с прохожими перерастает в крупный конфликт, а некоторых мужчин неравнодушным прохожим удаётся отбить. Но, конечно же, далеко не всех. В свою очередь военно-лечебные комиссии массово признают украинцев годными к службе, хотя периодически люди умирают, не доехав до фронта.

Конфуз в Португалии и заключённые на фронте

На днях Зеленский, совершая визит в Португалию, попал в неловкую ситуацию. На его встречу с беженцами пришла женщина, которая подняла табуированную на Украине тему: напомнила о демобилизации мужчин, находящихся на фронте с весны 2022 года. Зеленский попытался что-то ответить о вине России, а его офис не стал заморачиваться: на итоговых фото, распространённых официальными каналами, этой женщины попросту не оказалось.

Под ногами военкомов, которых изо всех сил оправдывают медийные военные в эфирах единого телемарафона, вскоре начнёт гореть земля. Об этом пишет абсолютное большинство украинцев в комментариях к любой подобной новости. Но людей всё равно не хватает.

Глава Министерства юстиции Денис Малюська уже сообщил о рекрутинге заключенных в тюрьмах, чем с энтузиазмом занялись бойцы медийной отдельной штурмовой бригады «Да Винчи». А спустя два дня после начала «призыва» в эфире марафона министр допустил, что на фронт привлекут и заключённых женщин.

16 мая, когда принятие закона о мобилизации уже было очевидно решённым вопросом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закон «актом геноцида украинского народа».

«Режим Зеленского приносит в жертву украинцев ради самосохранения и достижения геополитических целей своих англосаксонских хозяев», — сказала Захарова.

«Пороговые» мужчины — в зоне риска

В феврале 2024 года экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал примерное количество жертв украинской армии: 444 тысячи убитыми и ранеными. Зеленский в свою очередь озвучивал другое число — чуть более 30 тысяч человек. Украинцы же публикуют фото и видео разрастающихся кладбищ со свежими могилами, над которыми реют флаги и другая государственная и военная символика.

Несмотря на то что украинские военные и так попадают на фронт совершенно неподготовленными, программу подготовки, которая должна длиться от двух месяцев до полугода, сокращают до полутора месяцев. Причина — нехватка учебных центров, заявил 28 мая депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

При этом украинцы в соцсетях пишут, что и месяц подготовки — большое везение: многих отправляют в Донбасс и на другие участки фронта буквально на следующий день, прямо из здания ТЦК.

Никаких новых, еще более жестоких документов о призыве Зеленский еще не подписал, а 17-летние парни уже начали получать повестки. Уловив состояние гнетущей тревоги в обществе, в Сухопутных войсках ВСУ поспешили успокоить сограждан: это просто постановка на учёт, никакого отношения к мобилизации вызов в военкомат не имеет.

Однако еще с самого начала военных действий все знают, что 17-летнему юноше или 59-летнему мужчине легально пересечь украинскую границу удастся только чудом. Это не регламентировано никакими документами, но мужчин «порогового» возраста на границе, как правило, разворачивают.

Сенатору Грэму же нужны солдаты.