Материалы с тегом «Мобилизация»
На Украине расследуют 48 уголовных дел об уклонении от мобилизации
Полиция Киева расследует порядка 48 уголовных дел по факту уклонения от мобилизации и постановки на военный учёт. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что, по данным территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов. — Ред.), с февраля 2022 года...
13 марта 2024
ВСУ захотели заменить более 300 тыс. бойцов в ходе новой волны мобилизации
Военное руководство Украины в ходе новой волны мобилизации собирается провести ротацию более 300 тыс. военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в зоне боевых действий. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на минобороны Украины. В публикации издания сказано, что...
13 марта 2024
На Украине хотят привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты
Кабинет министров Украины собирается привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале. «В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню...
11 марта 2024
Илон Маск возмутился насильственными методами мобилизации на Украине
Американского миллиардера Илона Маска возмутили кадры, на которых украинские пограничники задержали 34 мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать с Украины. Маск 10 марта отреагировал на пост американского бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети Х (бывшая Twitter). «Так много людей погибли за...
10 марта 2024
В Одессе произошёл конфликт между пассажирами автобуса и военкомами
Очередной конфликт произошёл между пассажирами автобуса и сотрудниками военкомата, пытавшимися проводить мобилизационные мероприятия в Одессе. Об этом сообщило в субботу издание «Страна. ua». Уточняется, что сотрудники военкомата зашли в маршрутный автобус и потребовали от всех мужчин призывного...
10 марта 2024
На Украине рассказали о сроках принятия закона о мобилизации осуждённых
Законопроект, предусматривающий мобилизацию осуждённых, могут внести на рассмотрение в Верховную раду Украины на следующей неделе. Об этом в субботу, 9 марта, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона. «Думаю, что на следующей неделе он будет...
9 марта 2024
В западной части Украины мужчина с топором напал на сотрудников военкомата
Мужчина, вооружённый топором, напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с топором на западе Украины. Об этом 7 марта сообщило украинское издание «Страна. ua», опубликовавшее видеозапись конфликта. Уточняется, что инцидент произошёл в одном из сёл в...
8 марта 2024
Бойцы ВСУ могут вернуться домой только ранеными или убитыми, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что украинский военный может вернуться с фронта, только если получит ранение или умрёт. Об этом парламентарий рассказала в интервью The Washington Post. «Единственный способ вернуться — это быть раненым или убитым», — заявила он. По её словам...
4 марта 2024
В минобороны Украины признали трагичность положения ВСУ
Нехватка кадров в Вооружённых силах Украины на фоне дефицита боеприпасов, вооружения и снарядов в украинской армии может обернуться трагедией. Такой сценарий не исключил советник минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец, сообщила газета The Washington Post. «Вполне возможно...
новость часа
4 марта 2024
Пассажиры троллейбуса помешали военкомам мобилизовать жителя Одессы
В Одессе сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, ему на помощь пришли другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало 28 февраля издание «Страна. ua». На кадрах запечатлено, как в салон троллейбуса вошли люди в военной форме. Они стали требовать документы у...
29 февраля 2024
В Киеве заявили о ненависти солдат ВСУ к украинским политикам
Украинские политики вызывают неприязнь среди солдат ВСУ, что вызвано постоянной нехваткой личного состава в зоне боевых действий, заявил в интервью телеканалу «Прямой» бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко. По его словам, в армии наблюдается очень высокий некомплект...
27 февраля 2024
Украинский пленный заявил, что ВСУ пополняют больными бойцами
Из-за больших потерь личного состава украинской армии киевские власти стали отправлять в зону боевых действий неподготовленных и хронически больных бойцов. Об этом 23 февраля рассказал пленный боец пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников. Как отметил в беседе с ТАСС пленный, ему за четыре...
23 февраля 2024
Пришедший пьяным в военкомат украинец дважды избежал мобилизации
Проживающий в городе Липовеце в Винницкой области военнообязанный мужчина сумел дважды избежать мобилизации, явившись в военкомат по повестке в нетрезвом состоянии. Об этом 23 февраля сообщил украинский портал ТСН. По его информации, военкомат отпустил мужчину домой, так как по закону не имеет...
23 февраля 2024
В Раде признали, что некоторые бригады ВСУ укомплектованы на 40%
В настоящее время часть бригад украинской армии укомплектована всего лишь на 40%. Об этом 22 февраля заявил спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, его слова привело украинское издание «Страна․ua». «У нас вообще нет выбора, проводить или не проводить мобилизацию. Потому...
22 февраля 2024
Зеленский внёс в Раду законопроект о демобилизации срочников
Глава киевского режима Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу в ВСУ, сообщили 22 февраля на сайте парламента Украины. Документ касается военнослужащих-срочников, срок службы которых истёк во время военного...
22 февраля 2024
На Украине захотели закрыть нехватку помощи США мобилизованными
Недостаток или отсутствие военной помощи Киеву со стороны США приведёт к тому, что на Украине придётся усилить мобилизацию, заявил 22 февраля спикер Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,сообщило издание «Страна․ua». «Если будет помощь меньше, нам надо больше будет...
22 февраля 2024
Киев сможет мобилизовать в ВСУ примерно 850 тысяч человек, сообщили СМИ
Украина сможет мобилизовать максимум 850 тысяч человек, не нанеся урон экономике, сообщило 22 февраля издание «Страна․ua». «Теоретически ВСУ могут домобилизовать ещё максимум 850 тысяч человек», — говорится в материале. По данным журналистов, если считать по владельцам ИНН, то среди них 11,1 млн...
22 февраля 2024
В бундестаге подняли вопрос о передаче Украине беженцев призывного возраста
Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх подняла вопрос о возможности передачи киевским властям мужчин призывного возраста из числа беженцев с Украины. Об этом 22 февраля говорится в запросе парламентария к правительству. «По мнению федерального правительства...
22 февраля 2024
На Украине раскрыли пять новых схем уклонения от мобилизации
В пяти разных регионах Украины выявили пять новых схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. «Служба безопасности заблокировала ещё пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного...
21 февраля 2024
Депутат Барбашов заявил, что жители Николаева и Одессы живут в страхе
Жители подконтрольных киевских властям Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за повальной мобилизации, заявил в интервью «РИА Новости» 21 февраля депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. «Там (в Одессе и Николаеве. — Прим. ред.) люди живут в постоянном страхе из-за облав...
21 февраля 2024