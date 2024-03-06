Материалы с тегом «Сергей Нарышкин»
Нарышкин рассказал о договорённостях с главой ЦРУ Бёрнсом
Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что будет придерживаться договорённости не допускать утечек данных о контактах с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом. Об этом он рассказал во вторник, 5 марта, в интервью...
6 марта 2024
Нарышкин назвал моральным трупом пилота-предателя Кузьминова
Лётчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт Ми-8, стал моральным трупом ещё когда планировал это преступление. Об этом 20 февраля журналистам заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Комментируя сообщения о смерти Кузьминова в Испании, он...
20 февраля 2024
В СВР заявили о случаях перехода представителей элиты Украины на сторону РФ
Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России в конфликте есть, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на слова директора службы Сергея Нарышкина. По его словам, в Соединённых Штатах и Великобритании стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты...
12 февраля 2024
В СВР сообщили о недоверии Лондона и Вашингтона к киевскому режиму
США и Великобритания опасаются предательства со стороны Киева в связи с неудачами ВСУ в ходе боевых действий. Об этом говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространённом 12 февраля пресс-бюро службы. Нарышкин отметил, что опасения Лондона и Вашингтона...
12 февраля 2024
Назначение «наместника» на Украине не поможет Западу, заявили в СВР
Обсуждая тему назначения так называемого «спецпосланника» по Украине, западные руководители учитывают, что значительное число жителей Украины начали осознавать неизбежность достижения Россией целей специальной военной операции, заявили 12 февраля в Службе внешней разведки РФ. Высока вероятность...
12 февраля 2024
Нарышкин: США не предлагали России совместно расследовать атаку на Ил-76
От американской разведки не поступало предложений к Службе внешней разведки России совместно расследовать атаку ВСУ на военно-транспортный самолёт Ил-76, сообщил 10 февраля глава СВР Сергей Нарышкин интернет-изданию Life.ru «Нет, не поступало», — сообщил Нарышкин, добавив, что контакты двух...
10 февраля 2024
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бернсом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 8 февраля, что новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом планируются, но точных сроков сейчас нет. «Контакты будут», — заявил он журналистам. Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Нарышкин опроверг заявления американских...
8 февраля 2024
СВР сообщила об активизации усилий США по срыву спортивных мероприятий в РФ
Руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Администрация США активизирует усилия по срыву предстоящих в РФ спортивных мероприятий. Главные надежды в этом плане возлагаются...
новость часа
29 января 2024
Нарышкин предрёк Украине печальную судьбу при режиме Зеленского
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал печальной судьбу Украины при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Судьба Украины в том виде, в котором сейчас государство существует, очень печальная», — заявил Нарышкин. Директор СВР...
28 января 2024
Нарышкин заявил о подготовке MI-6 ДРГ ВСУ для провокаций на АЭС в России
Западные спецслужбы, и в первую очередь разведка Британии MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на атомных электростанциях (АЭС) на территории России. Об этом 26 января рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Я могу...
новость часа
26 января 2024
Нарышкин заявил, что Запад пытается раскачать ситуацию в России
Планирующий раскачать ситуацию в России Запад пытается для этого взбодрить осевшую там антироссийскую оппозицию. Об этом 26 января рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Как отметил в интервью «РИА Новости» глава СВР, западным странам не удаётся дестабилизировать...
новость часа
26 января 2024
Нарышкин допустил провокации Запада против РФ из-за поражения на Украине
Из-за поражения западных стран на Украине возможность новых провокаций против России остаётся очень высокой, однако долгого эффекта от них ждать не стоит. Об этом 25 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории...
25 января 2024
Нарышкин: Россия не откажется от целей СВО, несмотря на вбросы НАТО
Западные страны своими заявлениями о «планах нападения» России на Североатлантический альянс (НАТО) пытаются заставить российскую сторону отказаться от целей специальной военной операции, однако этого не будет. Об этом 25 января заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Как...
новость часа
25 января 2024
СВР обвинила США в формировании колониальной администрации на Украине
Соединённые Штаты Америки начали формирование колониальной администрации на Украине. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова привело пресс-бюро СВР. «В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединённые Штаты перешли к формированию в этой...
новость часа
22 января 2024
Нарышкин заявил о попытках США раскачать ситуацию в России перед выборами
США хватаются за малейшую возможность, пытаясь раскачать ситуацию в России перед выборами президента. Об этом 11 января заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, чьи слова привело пресс-бюро СВР. «Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за...
11 января 2024
СВР заявила о планах США вербовать российских выпускников программ обмена
США намерены активизировать работу с российскими выпускниками американских программ обмена для вмешательства в выборы президента России, сообщило 11 января пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). «В США считают, что российские стипендиаты американских программ при должной обработке смогут стать...
новость часа
11 января 2024
Нарышкин призвал не допустить попытки вмешательства в выборы президента
В предстоящем году перед Службой внешней разведки России (СВР) стоит задача не допустить вмешательства в выборы президента. С таким заявлением в новогоднем видеообращении выступил директор ведомства Сергей Нарышкин. «В новом году состоится важное политическое событие — выборы президента Российской...
29 декабря 2023
Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в СНГ террористов
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в страны СНГ экстремистов и террористов из Ближнего Востока. Об этом он заявил во время XIX совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске. Он сообщил, что...
14 декабря 2023
Нарышкин назвал несбыточными мечтами желание Запада победить Россию
Ситуация на земле в зоне конфликта на Украине свидетельствует об очевидной несбыточности мечтаний Запада нанести России «стратегическое поражение». Об этом 14 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и...
14 декабря 2023
Нарышкин заявил о непрекращающихся попытках Запада вмешиваться в дела СНГ
Несмотря на ощутимые провалы на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на встрече с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности...
14 декабря 2023