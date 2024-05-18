Одесса, 18 мая, городской пляж «Чайка». Час дня. Погода солнечная и тёплая, но на пляже, излюбленном месте отдыха горожан, нет ни одного человека. Местный мужчина с женой и сыном-школьником снимает видео, поражаясь, что город практически вымер, а он остался «единственным мужиком».

Иван Шилов ИА Регнум

Тот же день, Харьков. Жительница города аккуратно, не привлекая внимания, снимает, как двое сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования — аналога российских военкоматов) чуть ли не волокут по улице вырывающегося молодого мужчину и забрасывают его в белый микроавтобус.

Еще один ролик — со станции техобслуживания: трое полицейских душат парня, пытаются скрутить ему руки. Он кричит, что не должен идти в ТЦК, полицейские в ответ бросают казённое «Там разберёмся». Примерно через минуту борьбы стоящий рядом еще один «коп» спрашивает у парня, почему тот не идёт воевать. Тот, пытаясь вырваться из захвата, выдыхает: «Потому что я не военный!»

Подобное происходит сегодня по всей Украине — 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Мужчин отлавливают везде. Очередное видео из Одессы: несколько сотрудников ТЦК буквально врываются в маршрутку и, пытаясь задержать парня, избивают его, забрызгивают из перцового баллончика. А пассажирку маршрутки, снимающую на телефон, оскорбляют, а телефон обещают разбить.

Людей не фронте не хватает катастрофически, поэтому приходится забирать даже тех, кого раньше считали неприкасаемыми. На неделе новый начальник территориального центра комплектования Черкасской области Роман Богдан, приглашённый на заседание горсовета, раздал повестки шестерым депутатам. Богдан призвал их принять «правильное решение».

Бесправные мужчины

Вступивший в силу закон установил на Украине новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права.

Всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Без него гражданам также ограничат представление консульских услуг за рубежом. Военнообязанные, находящиеся за границей, должны предоставить свои учётные данные в течение 60 дней.

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала спецоперации, должны пройти повторную медицинскую комиссию. Военкоматы, с учётом ряда ограничений, получили право конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

Кроме того, новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Также правом выдавать повестки наделили группы оповещения, в которые входят сотрудники полиции, представители местных властей и учебных заведений, руководители предприятий и граждане, не попадающие под мобилизацию.

Если же повестку отправили по почте, но получатель не проживает по задекларированному им адресу, он всё равно будет считаться оповещённым о вызове в военкомат.

При этом новый закон фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с ТЦК. Теоретическая возможность обжаловать решение суда для тех, кто не хочет служить в армии, останется, но они к тому времени уже будут мобилизованы, заявил член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.

17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тысяч человек. Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создавать отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Тиса — река жизни или смерти

Днём 17 мая во Львовской области на границе с Польшей образовался крупный затор из автомобилей. На пунктах пропуска в очередях стояли более 760 автомобилей и 25 автобусов. Люди использовали последнюю возможность бежать из страны.

А уже 18 мая украинские дальнобойщики вышли на протестную акцию и перекрыли трассу Киев — Одесса. Протестующие расставили на дороге десятки грузовиков и устроили большую пробку. Водители заявили, что они против нового закона, так как по нему дальнобойщикам, перевозящим грузы в другие страны, не полагается бронь от службы в армии. Водители опасаются, что их будут мобилизовывать во время пересечения границы.

В свою очередь мэр Днепропетровска Борис Филатов накануне заявил, что из-за ужесточения мер мобилизации без работников может остаться критическая инфраструктура города. При массовом заборе в армию грозит остановка работы общественного транспорта, водоканалов и сектора теплоэнергетики. Филатов призвал пересмотреть категории граждан, которых можно забирать на фронт.

Чтобы туда не попасть, мужчины пытаются покинуть Украину любыми способами, в том числе рискуя жизнью. 17 мая тело еще одного погибшего мужчины обнаружили в реке Тисе на границе Украины и Румынии. Это уже 31-й по счету подобный трагический случай.

Примечательно, что в недавней статье The New York Times сообщалось, что тысячи уклонистов плывут с Украины в Румынию, пересекая Тису. При этом тех, кого поймают, не только штрафуют, но и сразу выдают повестки.

Но рискующих меньше не становится. 10 мая словацкие СМИ сообщили, что в стране в два раза выросло число уклонистов, бежавших с Украины от мобилизации. С начала 2024 года словацкие правоохранительные органы задержали 338 мужчин, которые пытались нелегально попасть на территорию республики.

При этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 21 апреля отмечал, что украинские пограничники каждый день выявляют около десяти попыток выехать из страны по поддельным документам. Кроме того, уклонисты постоянно ищут места, где можно незаконно пересечь границу, а также подкупают пограничников.

«В провале ВСУ виноват весь мир»

Сейчас российская армия развивает наступление в Харьковской области. 17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ за неделю освободили 12 населённых пунктов в регионе.

В свою очередь Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась, а российская армия успешно наступает по нескольким направлениям. По его словам, для противостояния России требуется поддержка всех стран, обвинил их в том, что они допустили начало СВО, а теперь не помогают остановить российскую армию.

«Это вина всего мира», — сказал Зеленский.

При этом 16 мая он заявлял, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова, и добавил, что задержка помощи от США сильно повлияла на ход конфликта.

В то же время Зеленский отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию в период летних Олимпийских игр в Париже. 17 марта французский лидер заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время Олимпиады. Зеленский же в интервью Agence France-Presse сказал, что Киев не верит в подобную идею. Он отметил, что в телефонном разговоре с французским лидером поинтересовался, кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим, чтобы ввести войска на территорию Украины.

«[Украина] против любого перемирия, которое играет на руку врагу», — сказал глава киевского режима.

Очевидно, Зеленский намерен продолжать конфликт. На этом фоне примечательно появление в один день, 17 мая, двух противоречащих утверждений. Тот же Зеленский публично заявил, что «Украине впервые хватает артиллерийских снарядов, ни одна бригада не жалуется, что нет снарядов». А в опубликованном французским изданием Le Monde материале украинские военные сообщили, что «им не хватает всего — беспилотников, средств противодействия беспилотникам, снарядов, ракет».

Вряд ли стоит спрашивать, кому верят украинские мужчины. Особенно те, кто ныряет в холодную Тису или кого волокут по пустынной улице в белый микроавтобус.