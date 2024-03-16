Киев, 17 марта, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос об участии российских спортсменов в нейтральном статусе, Макрон отметил, что Франция, как организатор Олимпийских игр, «идёт в ногу с сигналом мира» и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).

Журналистка спросила, будет ли французская сторона требовать от России прекратить огонь.

«Да, мы это попросим», — кратко ответил президент Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, МОК допустил до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе 11 спортсменов из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде. Национальная символика России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже запрещена.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что подходы МОК по допуску российских спортсменов противоречат природе спорта. Путин отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, а потом формирование альтернативных структур неизбежно.

В феврале 2024 года Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.