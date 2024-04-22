Киев, 22 апреля, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Около десяти мужчин пытаются ежедневно покинуть территорию Украины по поддельным документам. Такое заявление сделал 21 апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Конечно, есть и попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска, когда мужчины пытаются предоставить поддельные документы. Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы», — уточнил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы признал, что уклонисты пытаются подкупить пограничников, а самыми популярными направлениями для уклонистов являются границы с Молдавией и Румынией.

Также Демченко отметил, что группы сотрудников Госпогранслужбы сотрудничают в приграничной зоне с правоохранителями. Это нужно для заблаговременного разоблачения попыток незаконного пересечения границы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине объяснили случаи рассылки повесток уже умершим гражданам тем, что военнообязанные несвоевременно обновляли свои данные.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вступит в силу через месяц и подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, уточнили категории лиц, подлежащих мобилизации. Теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному, в случае если сотрудники ТЦК не застанут его дома.

Новый закон среди прочего предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей, которые не выполняют алиментные обязательства более трёх месяцев.