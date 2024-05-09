Киев, 9 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Мужчины, пойманные украинскими пограничниками при попытке переплыть реку Тиса и попасть в Венгрию или Румынию, получают повестки. Об этом рассказала местная журналистка, сообщает 9 мая издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Ссылаясь на источники, она рассказала о группе из восьми мужчин, которых поймали при попытке выбраться из страны на надувной лодке. По словам журналистки, дело не ограничилось штрафом, который составляет до 8,5 тыс. гривен, — мужчинам «всё-таки вручили повестки».

Стоимость услуг посредников, которые помогают уклонистам переплыть реку, стала доходить до $15 тыс., хотя прежде за это брали $7 тыс., добавила она.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины 8 мая сообщило о группе из семи мужчин, задержанных при попытке нелегально переправиться через Тису. Мужчины не успели накачать лодку и бросили её, когда увидели пограничников. Их попытка добраться до другого берега вплавь не увенчалась успехом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в реке Тиса на границе Украины с Румынией обнаружили тела шестерых мужчин, утонувших при попытке выбраться из страны. Четыре тела нашли на украинском берегу, два — на румынском. Некоторые из погибших, судя по состоянию тел, утонули довольно давно. Самому молодому из них было около 20 лет.

По данным украинских СМИ, после того как глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в ряды ВСУ, украинские мужчины стали заметно чаще пытаться нелегально покинуть страну.

В мае пограничники поймали на границе с Молдавией гражданина Украины, который пытался выехать с территории страны в женской одежде и по документам своей сестры. В апреле жителя Днепропетровска задержали при попытке переплыть Днестр на надувном матрасе.

На границе Украины и Молдавии копятся автомобили, брошенные владельцами, которые пытаются перейти на территорию соседней страны пешком.

В апреле глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство располагает данными о сотнях тысяч возможных уклонистов от мобилизации. Розыск уклоняющихся от мобилизации сотрудники полиции осуществляют только после письменного обращения из военкомата, отметил он.