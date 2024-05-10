День Победы в странах Балтии уже несколько лет проходит в условиях тотальных запретов. Штрафуют даже за размещённую в соцсетях открытку с георгиевской лентой, а за цветы, оставленные на месте снесённого советского памятника, бросают за решётку.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

На этот раз день 9 мая в Латвии оказался омрачён рядом позорных инцидентов — силовики хватали, заламывали и душили беззащитных людей, принесших цветы на могилы воинов. В Литве и Эстонии подобных происшествий удалось избежать.

По результатам свежих социологических опросов, 73% русскоязычных семей Латвии считают День Победы одним из важнейших праздников. В латышских семьях цифра составляет 22%.

Власти крайне озабочены количеством жителей, чтящих «оккупационный праздник». Накануне людей предупредили, что 9 мая полиция и Служба госбезопасности будут «в усиленном режиме следить за безопасностью по всей Латвии».

В СГБ подчеркнули, что День Победы — «один из самых важных праздников для пропаганды российского режима», а потому ко всем, кто его публично отметит, никакого снисхождения не будет. Для контроля над населением 9 мая привели в готовность дополнительные силы, в том числе полицейский батальон специального назначения. Приготовились хватать всех, кто намерен участвовать в праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях, пикетах и делиться с окружающими «ложным отражением исторических событий».

Особое внимание уделили массово уничтоженным в 2022 году монументам советским солдатам.

«Возложение цветов в местах, где уже демонтированы советские памятники, будет рассматриваться как прославление этих объектов и военной агрессии», — предупредили в СГБ.

Там добавили, что «публичное исполнение песен, прославляющих войну, также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима».

В то же время жители Латвии признаются, что испытывают чувство неправдоподобности, нереальности происходящего.

Посольство России в Латвии

«Что происходит? Это же просто чума какая-то… Во многих странах в эти дни проводятся праздничные мероприятия, проходят шествия, поздравляют ветеранов войны, отдают почести павшим на фронтах воинам. И что характерно — это делают даже в Германии!» — ужасается латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская.

Увы, это не страшный сон, а жестокая реальность — только за последнее время было несколько инцидентов, связанных с жестоким задержанием и арестом лиц, чья вина заключалась в возложении цветов на месте снесённых памятников и публичной демонстрации советской символики.

Ковры из цветов на кладбищах

Утро 9 мая началось в Латвии с громкого происшествия — местный цифровой телеканал Balticom в течение восьми минут транслировал прямой эфир с парада Победы в Москве: на экране появились Кремль и Владимир Путин. В связи с этим глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что «Balticom подвергся кибератаке», а «обстоятельства произошедшего выясняются».

Расследованием занялась полиция.

Невзирая на запугивания, и простые граждане, и русские оппозиционные политики понесли цветы к воинским захоронениям. Это единственная лазейка, оставленная местным законодательством: возложение цветов к могилам считается ненаказуемым — но только в случае, если оно проходит быстро, молча и без демонстрации советской символики.

Возможностью воспользовались десятки тысяч человек — 9 мая могилы на советских братских кладбищах в окрестностях Риги, Даугавпилса и других городов (впрочем, в Вентспилсе и Лиепае запретили подходить к братским кладбищам), захоронения узников концлагеря Саласпилс оказались буквально устланы цветочным ковром. В некоторых случаях людей с цветами на кладбищах встречали съёмочные бригады гостелевидения — снимали и расспрашивали, почему они чтят запрещённую дату.

Большинство русских оппозиционных политиков так или иначе засвидетельствовали своё уважение Дню Победы. Европарламентарий, бывший мэр Риги Нил Ушаков, который в прежние времена ежегодно пиарился на праздничных мероприятиях у ныне снесённого монумента Освободителям Риги, опубликовал фото, где он возлагает цветы на воинском братском Кладбище в Булдури (Юрмала).

«С Днём Победы, чтобы никогда не было войны, чтобы наши дети и внуки жили в мире!» — написал Ушаков.

В свою очередь мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш отметил, что День Победы для него — это день памяти его семьи: без его деда, участника Великой Отечественной, не было бы самого Элксниньша и мира, в котором мы сегодня живём. Политик подчеркнул, что не имеет ни малейшего права предать свой род и принижать заслуги деда, поэтому 9 Мая он со склонённой головой говорит: «СПАСИБО за право ЖИТЬ».

«Необоснованная жестокость»

Утром 9 мая на Покровское кладбище в Риге приехали представители российского посольства. Традиционно возложили к подножию памятника Неизвестному Солдату большой памятный венок, украшенный цветами. Но как только дипломаты ушли, рассказывает журналистка Алла Березовская, к венку подскочили хорошо обученные люди, грубо смяли его и затолкали в чёрный мешок.

«Такие вот они, нынешние кладбищенские воры в законе… Стыдоба!» — сообщила Березовская.

В Даугавпилсе множество людей с цветами направились в находящийся в центре города Дубровинский парк, где расположен мемориал над могилами советских офицеров, погибших при освобождении города в 1944 году. Здесь же — единственный в странах Балтии сохранившийся действующий Вечный огонь.

Националисты давно присматриваются к этим объектам, но их еще охраняет закон, запрещающий демонтировать монументы, находящиеся в местах захоронений.

Местная жительница сообщила, что в Дубровинский парк стянули много полиции, причём из других городов — очевидно, власти не рассчитывают на лояльность полицейских преимущественно русскоязычного Даугавпилса.

«Напротив «Артилерияс паграба» (местный ночной клуб. — Прим. ред.) задержали старика с четырьмя красными гвоздиками — это ещё за два квартала от Вечного огня. Не поняла, чем он провинился, но заламывали ему руки прямо под лопатки четверо полицейских, надевая наручники — и он сильно кричал от боли!

Это очень несправедливо и жестоко. Поломанные гвоздики остались лежать на траве… Эта необоснованная жестокость — приказ свыше или личная инициатива?» — задаётся вопросом женщина.

©Посольство России в Латвии

В отношении ещё одного задержанного в Дубровинке открыто уголовное дело из-за «оправдания геноцида, преступлений против мира или военных преступлений». По одной версии, мужчина выбежал к журналистам и похвалил Владимира Путина. По другой, он сам представился Путиным.

Кроме того, оппозиционный политик Юлия Сохина («Русский союз Латвии») сообщила, что в Дубровинке задержали 83-летнюю женщину. Полицейские заметили у неё под плащом кусочек ленты, решили, что георгиевская, и забрали в автозак.

Большинство прочих заведённых административных дел связаны с возложением цветов в местах расположения демонтированных советских памятников — это происходило в Резекне и Даугавпилсе. Также зафиксированы случаи, когда люди использовали запрещённые символы — например, размещали их на заднем стекле автомобиля. Кто-то громко включил в автомобиле советские военные песни, у одного человека оказался чехол для смартфона в цветах российского флага — это тоже признали нарушением.

Еще как минимум трёх человек задержали в Саласпилсе — на территории, где находился печально известный концлагерь.

«Мужчины пели песни, восхваляющие Россию, у одного из них к одежде была прикреплена георгиевская ленточка, возбуждено административное дело», — сообщила полиция.

Видеозапись одного из задержаний широко разошлась по Сети. Мужчина, по-видимому, латыш, включил на телефоне песню «Журавли», слушал её без наушников. Его заломали полицейские, грубо повалили на землю, начали душить, заковали в наручники и увели в автозак.

На военном кладбище в окрестностях города Алуксне кто-то оставил красные плакаты с надписями на двух языках: «Никто не забыт. Ничто не забыто. Снесённое восстановим. Латышские красные партизаны».

Журналист Алексей Стефанов отмечает, что находится кладбище рядом с хутором Силадамбьи в волости Аннас в Алуксненском крае, это глухие места. Уже на следующий день коммунальные службы с невиданной скоростью убрали с кладбищ принесённые накануне цветы.

«Быстро подсуетились. Вы можете убрать все цветы, но не нашу память, — отметил блогер Алексей Гуленко.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил прессе, что 9 мая прошло «относительно спокойно»: составлено «всего только» 65 протоколов об административных нарушениях и задержано 19 человек (в том числе за запуск строго запрещённой к использованию в День Победы пиротехники).

Задержание антифашиста и концерт через реку

Если латвийское государство вело себя в День Победы откровенно брутально, то власти Эстонии и Литвы были гораздо мягче. В Вильнюсе люди, чтящие подвиг советских воинов, отправились на Антакальнисское кладбище, где похоронены павшие освободители. На место, где ранее стоял снесённый мемориал советским воинам, принесли свечи, установили композиции из цветов, венки.

«Как и у соседей, на самом большом братском захоронении Литвы с утра дежурят сотрудники Службы общественной безопасности. Но они ведут себя корректно: цветы не уничтожают, людей за военные песни в автозаки не тащат», — сообщил журналист Алексей Стефанов.

Из тюрьмы поздравление празднующим передал левый политик, известный антифашист Альгирдас Палецкис, отбывающий срок по обвинению в шпионаже в интересах России.

«9 Мая для меня — святой день и большой праздник. Потому что он означает победу жизни над смертью, конец войны и начало мира. Без этой победы нас бы просто не было», — подчеркнул Палецкис.

Утром 9 мая в Вильнюсе был задержан антифашист Глеб Урбонас. Полицейские насильно усадили его в микроавтобус и отвезли в участок, где обыскали. От Урбонаса потребовали «не участвовать в деятельности, направленной на отрицание советской агрессии», примерно через час отпустили. Стоит отметить, что антифашист Урбонас активно собирает подписи против строительства немецкого военного завода в Литве.

В Эстонии празднующие таллинцы отправились с цветами к находящемуся в пригороде Военному кладбищу, куда власти в 2007 году перенесли знаменитый монумент «Бронзовый солдат». Но с 6 часов утра и до полуночи остановка и парковка в окрестностях кладбища на улице Фильтри была запрещена — люди шли к «Бронзовому солдату» пешком.

В Нарве помимо возложения цветов к могилам горожане отправились к набережной реки Наровы. На противоположном берегу в российском Ивангороде проходил праздничный концерт — причём на сцене установили большой экран, чтобы транслировать для нарвитян праздничные мероприятия.

С эстонской же стороны на стене Нарвского замка 9 мая, как и в прошлом году, вывесили плакат с надписью Putin war criminal. В 2023-м плакат, вызвавший раздражение большинства нарвитян (город — преимущественно русскоязычный), провисел около недели, а в этом — всего день.

По подсчётам местных журналистов, на российский берег смотрели около 2000 нарвитян.