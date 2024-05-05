Только за последние несколько дней в Латвии арестовали четверых человек, уличенных в «идеологических преступлениях». Кроме того, все последние годы ведется демонстративное запугивание: жителей, хоть как-то выразивших свое согласие с советскими и российскими ценностями, задерживают или в лучшем случае штрафуют.

Иван Шилов ИА REGNUM

Латвийская Служба госбезопасности (СГБ) массово проводит «предупредительные беседы», поводом для коих может стать даже вывешенное в соцсети поздравление с советским праздником.

Однако, несмотря на эти запугивания, до сих пор находятся «отщепенцы», которые осмеливаются открыто протестовать против установившегося в стране националистического режима.

Тотальное подавление

Недавно СГБ опубликовала документ, в котором отчиталась в своих действиях за 2023 год. Всего в прошлом году «в рамках систематического мониторинга информационного пространства Латвии» Служба провела «углубленную оценку» нескольких сотен тысяч записей в социальных сетях с целью выявления крамольных публикаций.

Проведены «профилактические беседы» с 400 авторами «агрессивных» комментариев, постов и видеороликов. В одиннадцати случаях возбуждены уголовные дела против распространителей «прокремлевского» контента.

Люди, которых вызвали «на беседу» в «органы», в основном об этом помалкивают, потому что опасаются новых неприятностей. Лишь одиночки предают подобные происшествия гласности.

На днях полиция Латвии начала уголовный процесс против 22-летнего парня, которому вменяют в вину то, что он 28 марта на одной из улочек Старой Риги выкрикивал фразы, «прославляющие Путина и российских военных». Особенно подчеркивается тот нюанс, что делал он это на русском языке.

Молодого человека задержали, завели на него дело по уголовной статье 74.1 («публичное прославление, отрицание, оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений») и отправили в следственный изолятор.

Также за решётку в апреле отправилась и общественная активистка Елена Крейле. Ранее ей уже доводилось там бывать пять раз за ношение советской символики, от которой Елена наотрез отказывается отречься.

В прошлом году она получила ряд «строгих предупреждений» и провела несколько месяцев в следственном изоляторе. В ноябре 2023-го Елена Крейле была признана виновной «в оправдании военных преступлений России» и приговорена к году лишения свободы условно.

А 16 марта её задержали в Риге близ места традиционного ежегодного шествия поклонников латвийских легионеров «Ваффен СС».

На сей раз ей вменили то, что она вышла к участникам шествия с «символикой, прославляющей агрессора». За таковую сошел берет с красной звездой, кожаный плащ и планшет. На Елену Крейле завели новое дело.

Заодно началось следствие по делу бывшего депутата парламента Глории Гревцовой. Недавно она разместила в соцсети видеоролик, отснятый ею в рижском «Музее оккупации».

В нем политик говорит, что в музее «не совпадают факты», а экскурсовод вообще рассказывает «параллельную, вымышленную историю».

Как только этот ролик оказался в публичном доступе, Служба госбезопасности тут же начала проверку.

Пересмотрев все её записи, в СГБ пришли к выводу, что Глория Гревцова положительно относится к СВО, начатой Россией на Украине.

3 апреля прокуратура предъявила Гревцовой обвинение в «оправдании военных преступлений, совершённых Россией» и объявила ее в розыск. После этого Гревцова, которая и не думала скрываться, добровольно явилась в прокуратуру.

Давление на судей

Недавно госчиновники подняли тревогу: оказалось, что за последнее время сразу пять лиц, обвинённых в «шпионаже на Россию» и выпущенных судами на свободу под денежный залог и подписку о невыезде, сбежали из Латвии.

Что показывает истинную цену этих дел — настоящего шпиона до вынесения окончательного судебного приговора вряд ли бы выпустили.

Кроме того, власти проявляют недовольство исходом дела Игоря Кузьмука, бывшего депутата горсобрания Риги, которого в 2022 году обвинили в том, что он перепостил в своем телеграм-канале пост в поддержку российской армии.

В феврале суд оправдал Кузьмука, не найдя в его деянии состава преступления. Комментируя данный вердикт, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс назвал его «ошибкой», пообещал его опротестовать и добиться «справедливого решения».

В свою очередь, программа латвийского телевидения Nekā personīga («Ничего личного»), выполняющая заказы СГБ, обвинила в неблагонадежности нескольких рижских следственных судей.

Следственный судья — это тот, кто решает, где будет находиться подозреваемый до суда над ним — в тюрьме или на свободе. В частности, прозвучало имя судьи Анастасии Пасюги, выпустившей из тюрьмы под подписку о невыезде таксиста Сергея Сидорова и оппозиционного активиста Александра Жгуна, подозреваемых в «преступлениях против государства». Выпустила она их в связи с тем, что не нашла законных оснований продлевать арест.

После этого Пасюгу уличили в том, что ее отец и дед родились в России и служили в советской армии. Более того — и это было найдено особо отягчающим обстоятельством! — отец Пасюги когда-то работал в советском военном авиационном училище.

«Идет атака на судей, сохраняющих преданность закону. От них прямым текстом требуют при вынесении решений учитывать «международные реалии», «российскую агрессию против Украины» и т.п.

По сути, требуют пренебрегать законом в угоду правительству и спецслужбам», — комментирует оппозиционный журналист Владимир Линдерман.

В итоге решено в дальнейшем приговоры по политическим делам ужесточать. «Судьи должны видеть геополитическое поле», — требует глава Верховного суда Латвии Айгар Струпишс, который провёл специальный семинар, чтобы научить коллег «правильно» выносить приговоры.

А министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере предупредила: «Я возбудила дисциплинарное дело в отношении судьи, который, возможно, нарушил закон в деле об угрозе государственной безопасности».

По словам Линдермана, если очистить это послание всему судейскому корпусу от «шелухи политкорректности», то звучит оно так: обвиняемый в поддержке России должен сидеть в тюрьме.

Только за последние несколько дней в Латвии задержали четверых очередных «врагов государства». Один из них, прямо-таки «рецидивист», — 47-летний житель города Резекне, уличенный в том, что неоднократно возлагал цветы на месте демонтированного в 2022 году памятника советским воинам, павшим в 1944-м в боях за освобождение этих мест. Жители называли этот памятник «Алёшей».

Полиция четко зафиксировала три «преступных эпизода»: 15 марта горожанин возложил семь красных гвоздик, 6 апреля — три белые, 14 апреля — снова пять красных. Чередование гвоздик — красные, белые, красные — соответствует цветам латвийского флага. Возможно, мужчина хотел сказать, что Латвия должна быть благодарна павшим солдатам.

За это его обвинили по всё той же статье 74.1 Уголовного закона Латвии, что грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

«Положить цветок там, где когда-то был памятник, — преступление. Завтра преступлением станет место, где теоретически когда-то будет памятник. Это именно та страна, которую мы намолчали», — горько отмечает латвийский блогер Алексей Гуленко.

Наказание за смелость

Также спецслужбами был арестован видеоблогер Дмитрий Матаев (его обвиняют в «агрессии и оправдании военных преступлений» и «разжигании межнациональной розни»), известный тем, что выкладывал в соцсети свои ролики с острой критикой латвийских властей.

Честно говоря, Матаев в своих выступлениях проявлял такую смелость, которая большинству жителей Латвии нынче кажется просто запредельной. Он рассказывал об угнетении русских в стране, о воцарившейся в Латвии экономической разрухе, хвалил Белоруссию, в которой неоднократно бывал.

«В «успешной» Латвии запрещен русский язык — для детей. В садиках запрещено говорить на русском. Говори на каком угодно языке — только не на русском. Двух–, трехлеткам, не знающим никакого другого языка, запрещено говорить на русском», — говорил Матаев, стоя на фоне свидетельств современного латвийского «успеха»: опустевшего и полуразрушенного рижского квартала.

Его арестовали сразу после возвращения из туристической поездки в Египет, причем дом видеоблогера штурмовал спецназ в масках. После того как Матаева увели, дома осталась его супруга-латышка и трое детей в возрасте до семи лет.

Суд в полном соответствии с навязанной ему практикой принял решение заключить блогера под стражу. В освобождении под залог отказано.

Арест Матаева вызвал острую дискуссию среди представителей русской общины. Одни сетовали на трусость соплеменников, приведшую к всесилию репрессивного режима, другие справедливо отмечали, что плетью обуха не перешибешь.

А тем временем стало известно об аресте еще одного видеоблогера — Айгара Вилкса, также известного критикой властей. «Это тот самый трезвомыслящий латыш, которого так не хватает нашему обществу», — отмечает другой блогер Дэги Караев.

Наконец, был задержан 58-летний житель Лиепаи Александр Демидов (дальнобойщик и обладатель так называемого «паспорта негражданина» Латвии), который ночью на стене городского музея разместил наклейку с изображением ордена Великой Отечественной войны на фоне георгиевской ленты.

После ареста Демидов подвергся жесткому допросу, его на протяжении нескольких часов продержали в наручниках. На допросе Александр заявил, что его родственники воевали с нацистами, а тетя ребенком была угнана в рабство в Германию, и поэтому он чтит подвиг советских солдат-освободителей.

Надо сказать, что происходящее тревожит и некоторых трезвомыслящих латышей, в том числе и тех, кто отнюдь не питает никаких симпатий к русским и России. Они опасаются, что репрессивный «каток», прокатившись по русским, потом пойдёт давить и тех латышей, кто проявляет хоть какое-то недовольство властями.

Так, известный в стране журналист Лато Лапса, комментируя арест мужчины за возложение цветов к снесенному памятнику в Резекне, отметил, что нынешняя борьба с инакомыслием ничем не отличается от той, что была в советские времена.

По словам Лапсы, в Латвии, где не проходила «люстрация», сотни и тысячи бывших «коллаборантов оккупационной власти», члены их семей, их дети, которые «воспитаны в том же коммунистическом и тоталитарном духе», теперь заняли всевозможные места в эшелонах власти и «действуют по тем же старым добрым методичкам Компартии».

Лапса взывает: «Нынешние власти Латвии, которые думают, что нужно бороться с людьми, которые возлагают цветы в неправильных местах и в неправильное время, применяют методы Латвийской ССР-2. Продолжая в том же духе, они закончат быстрее, чем думают».

По мнению журналиста, может случиться так, что к власти придут «новые люди» и начнут уголовно преследовать нынешних законодателей ровно по тем же статьям, которые те приняли в своих целях.