Германский концерн Rheinmetall договорился с властями Литовской Республики о создании на её территории предприятия по производству 155-мм снарядов. Строительство военного завода в Литве проходит в общем русле «германизации» этой прибалтийской республики, ведь недавно там ещё началось и размещение сил бундесвера.

Иван Шилов ИА Регнум

В Вильнюсе, где ФРГ считают своим главным ориентиром в ЕС, воспринимают факт открытия у себя завода Rheinmetall с огромным воодушевлением и выражают надежду на то, что скоро в Литве появятся и другие иностранные военные предприятия.

«Некая большая связь»

В последние два года власти Литвы стараются держать свое население в состоянии непрерывной милитаристской истерии.

Людям внушают, что необходимо готовиться к «агрессии России». В республике модернизируют полигоны, развивают прочую военную инфраструктуру и ведут массовую подготовку населения к потенциальным боевым действиям.

Начало нового этапа милитаризации маленького прибалтийского государства ознаменовало прибытие на его территорию в апреле 2024-го первых солдат бригады бундесвера.

А 23 апреля сейм Литвы принял поправки, позволяющие крупным западным производителям оружия, в частности немецкому концерну Rheinmetall, быстрее начать строительство заводов на литовской земле.

В чем заключается суть принятых поправок? В частности, литовское минэкономики предложило установить порядок, при котором строительство крупных проектов военно-промышленного комплекса можно начинать и без соответствующего разрешения со стороны местных самоуправлений — а получить его можно будет до окончания строительства.

Инвесторы не будут обязаны информировать общественность самоуправлений о строительстве военных заводов, не будут приглашать жителей к участию в рассмотрении проектных предложений и сообщать им о начале строительных работ.

Соответствующие поправки к Закону об инвестициях поддержали 118 членов Сейма, четыре парламентария проголосовали против и один воздержался.

По словам министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, «это будет одна из крупнейших инвестиций в истории Литвы, которая даст толчок нашей промышленности, экономике и безопасности региона».

Удовлетворение выразили и представители Rheinmetall, намеревающиеся начать на своем литовском заводе изготовление артиллерийских снарядов стандартного для НАТО калибра 155 мм. 16 апреля представители правительства Литвы и Rheinmetall в торжественной обстановке подписали соответствующий протокол о намерениях.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас выражает надежду, что планы Rheinmetall побудят реализовать аналогичные проекты и другие иностранные компании. По мнению Касчюнаса, приход Rheinmetall в Литву несет «символический аспект безопасности», который следует развивать. «Это сигнал о том, что мы безопасная страна и что в Литве можно развивать такой серьезный бизнес. Это, я думаю, дополнительная гарантия безопасности и некая наша большая связь с Германией», — считает глава военного министерства.

«Для поддержки Украины»

В правительстве Литвы подчёркивают, что они делают всё для того, чтобы ускорить создание завода Rheinmetall. Заместитель Армонайте Каролис Жямайтис не скрыл, что принятые сеймом поправки, ускоряющие возможность начала строительства, готовились специально для удобства Rheinmetall. По его словам, германский концерн пока ещё решает, где именно будет располагаться завод.

Он также добавил, что немецкая компания не определилась и с моделью финансирования строительства. Жалимас не смог ответить и на вопрос, какой объем инвестиций потребуется для такого предприятия. Впрочем, он заверил, что сумму можно будет обнародовать в ближайшие недели, сразу после окончательного завершения переговоров с германской компанией.

В свою очередь, директор по развитию международных стратегических программ германского концерна Максимилиан Фрох сообщил 15 апреля литовским журналистам, что масштаб вклада их государства в строительство завода станет ясен после того, как определятся местные бизнес-партнеры, которые помогут при воплощении этого проекта.

Также Фрох не стал комментировать, будут ли у Литвы исключительные условия при покупке продукции завода и когда завершатся переговоры по инвестиционному договору. Впрочем, наличие этих неясностей не мешает литовскому правящему классу предаваться ликованию.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал появление в стране завода Rheinmetall историческим событием. «Это делается ради двух целей — для поддержки Украины и для укрепления наших собственных сил, производительности нашей оборонной промышленности, чтобы мы меньше зависели от цепочки поставок на мировом рынке», — сказал глава государства.

Разумеется, далеко не всех жителей Литвы может устроить соседство с предприятием такого типа. Разнёфсся слух, что завод построят в окрестностях местечка Байсогала (Радвилишкский район) на севере страны — на государственной земле, ныне находящейся в управлении Литовского университета наук о здоровье.

Жители Байсогалы уже выразили по этому поводу свое беспокойство. Но власти дали понять, что будут рассматривать возможные протесты в качестве «козней Москвы» — премьер-министр Ингрида Шимоните выразилась на сей счёт достаточно ясно.

«У меня нет особых иллюзий относительно того, что не найдутся те, кто попытается использовать это, чтобы напугать людей или каким-то образом затуманить их разум», — сказала Шимоните.

Впрочем, она пообещала, что во время строительства завода власти проведут все необходимые процедуры для обеспечения безопасности и ответят на вопросы общественности. «Я не могу подтвердить какое-либо конкретное место, поскольку работа над этим все еще продолжается», — подчеркнула глава Кабмина.

Литовцев пытаются задобрить посулами о том, что приход германского концерна позволит создать в стране новые рабочие места. Армонайте уверяет, что в Литве есть предприятия, которые могли бы стать партнёрами Rheinmetall — по ее словам, таковыми могут стать «и частные, и другие игроки».

Также населению внушают, что завод будет снабжать снарядами не только ВСУ, но и литовскую армию. По уверению Армонайте, соответствующий пункт есть в конфиденциальном соглашении, заключенном между Вильнюсом и Rheinmetall.

Преуспевающее предприятие

Если рассмотреть эту ситуацию в более широком контексте, то Rheinmetall (его штаб-квартира находится в западногерманском городе Дюссельдорф) сейчас — самое преуспевающее из германских предприятий.

Концерн в настоящее время завален заказами — и в этом его преимущество над большинством других германских промышленных предприятий, переживающих ныне не лучшие времена.

Так, по данным отраслевых кругов, германские компании военно-промышленного комплекса KMW и Rheinmetall удвоят производство танков Leopard с нынешних 48 до примерно сотни единиц в год. Также Rheinmetall с появлением нового производственного предприятия в Унтерлюссе (Нижняя Саксония) и заводов, запланированных к строительству в Литве и на Украине, хочет нарастить к 2027 году своё производство снарядов до 1,1 млн в год.

План Rheinmetall на текущий год — 700 тыс. снарядов. Новое оружие будет поставляться в первую очередь бундесверу и союзникам по Германии по НАТО (таким, например, как Норвегия или Словакия), истощившим свои запасы из-за поставок на Украину, а также самому Киеву.

Впрочем, по словам германских военных экспертов, даже таких расширенных мощностей окажется недостаточно для удовлетворения всех наличествующих потребностей. Особенно в артиллерийских снарядах, которые, с учетом нужд Украины, нужно производить, по словам специалистов, не менее 5,5 млн штук ежегодно.

В конце марта 2024 года руководство концерна сообщило, что ещё одно свое предприятие — на этот раз по производству артиллерийских порохов — Rheinmetall построит в Румынии. Сроки его строительства пока не сообщаются, но представители концерна уже побывали в стране для согласования вопросов. Уже известно, что предприятие будет занимать площадь 300 гектаров и расположится возле города Виктория (уезд Брашов).

Aimee Dilger/Global Look Press

Также ранее были обнародованы планы Rheinmetall по строительству снарядного завода на Украине, но они пока выглядят в высшей степени сомнительными.

В Москве ранее предупредили, что планы демилитаризации Украины не предусматривают создание на её территории военных заводов, так что всё производство будет законной целью Вооруженных сил России. Литва в этом плане выглядит куда более безопасным и предпочтительным вариантом.