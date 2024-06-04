Ренато Усатый — известный молдавский бизнесмен и политик, бывший мэр города Бельцы, «северной столицы» республики. Кандидат в президенты Молдавии на выборах 2020 и 2024 года.

Telegram-канал Ренато Усатого Ренато Усатый

Глава «Нашей партии» (Partidul Nostru, не представлена в парламенте) — консервативной силы, которая, в отличие от правящей прозападной коалиции, выступает против «растворения» Молдавии в Румынии. «Наша партия» и её лидер традиционно опираются на поддержку молдаван, работающих в России, но пророссийским политиком Усатого назвать нельзя.

Ренато Георгиевич Усатый родился 4 ноября 1978 года в райцентре Фалешты на севере Молдавии, в семье учителей английского языка. Отец Георгий Усатый некоторое время был директором одной из городских школ.

«Хотя мама была и моим классным руководителем в средней школе № 3 в Фалештах, никаких поблажек мне не делалось. Как всякому мальчишке, хотелось похулиганить на галерке, но из-за плохого зрения приходилось сидеть в первом ряду», — рассказывает сам политик в автобиографии, опубликованной на его сайте, созданном к президентским выборам.

В 1994-м Ренато занял первое место на всемолдавской олимпиаде по английскому языку — и был зачислен без экзаменов на бюджетное место в «инязе» государственного университета в Бельцах, втором по величине городе Молдавии. К слову, университет, вполне в духе «унионистских» идей, носит имя Алеку Руссо — румынского поэта и политика молдавского происхождения, который в XIX веке боролся за объединение всех румынских земель.

Ренато Усатый, впрочем, с молодости относился к «румынизации» весьма скептически — и придерживается того же мнения и сейчас. «Я советский человек, и надеюсь таким же оставаться всю свою жизнь», — заявил

Еще учась в университете, Ренато Усатый был вынужден попробовать себя в бизнесе, точнее в сфере торговли. «Учеба в университете пришлась на конец 90-х. Это было трудное время, на старших курсах приходилось подрабатывать на местном вещевом рынке. Часть заработанных денег тратил на то, что покупал хлеб и раздавал его детям», — пишет бизнесмен и политик.

Одним из самых ярких впечатлений молодости для Усатого стала встреча «миллениума» в Москве, на Красной площади.

«Там, в невероятной атмосфере смены веков и тысячелетий, под бой кремлевских курантов и всеобщее ликование я познакомился с компанией аспирантов Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. С этими людьми мы дружим по сей день», — пишет молдавский политик.

По собственным словам Усатого, он «по жизни везучий человек», которому «всегда получалось оказываться в нужное время в нужном месте, знакомиться с интересными людьми». Благодаря одному из таких знакомств — с директором Кишинёвского аэропорта — карьера 21-летнего специалиста по иностранным языкам пошла в неожиданном направлении. В 2000 году Усатый получил работу супервайзера в Кишинёвском аэропорту, через полгода стал помощником гендиректора Moldatsa — госпредприятия по обслуживанию авиасообщения. В 2002-м один из руководителей Молдавской железной дороги предложил Ренато Усатому стать ведущим инженером Комбината питания при МЖД.

Через два года случился еще один крутой поворот — Усатый уволился с железной дороги по собственному желанию, и — с его слов — «отправился в Москву, став одним из сотен тысяч молдавских гастарбайтеров».

Telegram-канал Ренато Усатого Ренато Усатый

Здесь Усатый в своей автобиографии несколько лукавит. В 2005 году «гастарбайтер» (имеющий гражданство Молдавии и России) становится президентом фирмы ВПТ-НН — компании по выпуску твердосплавных инструментов для железных дорог, которая работает в Нижнем Новгороде с середины 1990-х и тесно сотрудничает с ОАО «РЖД»

В 2013–2014 гг. — старший вице-президент Союза строителей железных дорог — общественной организации, созданной в 2007 г. по инициативе и при поддержке «РЖД».

К тому моменту положение Ренато Усатого укрепил удачный брак. Будущий политик женился на Каролине Тампизе, дочери Константина Тампизы,советского и постсоветского государственного деятеля, а впоследствии бизнесмена.

Тампиза-старший в перестройку дошёл до позиции завотделом ЦК КП Молдавской ССР, перед распадом Союза и сразу после занимал посты вице-премьера, главы минфина и министра экономики. В нулевые годы Константин Тампиза был главным исполнительным директором румынского подразделения российской группы «ЛУКОЙЛ».

В браке с Каролиной Тампизой родились две дочери. Но уже в 2011-м Усатый развёлся, и на данный момент — свободный человек. В середине 2010-х молдавские СМИ приписывали политику роман с некоей Сандрой Додон, моделью, дочерью известного отельера и однофамилицей (не более того) тогдашнего президента Игоря Додона.

В любом случае Ренато Усатый не отрицает, что еще со времён бизнеса в России (и позже, после окончательного возвращения в 2012 году на родину) он наработал множество полезных связей. Но, подчёркивает он, всего добился своим трудом.

«Я познакомился с капитанами российского бизнеса, людьми из списка «Форбс». Никто ничего мне не дарил. Я все сделал и заработал сам. Построил дом в Подмосковье. Мой доход позволял мне приобретать дорогие автомобили, часы, летать чартерными самолетами. Я всегда декларировал все свои имущество и доходы, ничего не скрывал», — настаивает Усатый в своей автобиографии.

Настаивает неспроста. Оппоненты политика часто спекулируют на том, что с 2011-го Усатый стал советником тогдашнего премьера Влада Филата. До 2013 года Филат возглавлял правительство. Но уже через два года стал одним из главных фигурантов «дела о краже миллиарда» — о пропаже 1 млрд евро из трёх крупнейших банков, которые к тому же были «социальными» — там хранились пенсионные накопления.

Во время разразившегося летом 2015-го очередного политического кризиса Филата (на тот момент депутата) задержали прямо в здании парламента. Ему предъявили обвинение в соучастии в краже денег из банковской системы.

Telegram-канал Ренато Усатого Ренато Усатый

Советник Филата Ренато Усатый свидетельствовал против бывшего шефа. На следующий год Филата приговорят к 9 годам тюрьмы за злоупотребление властью, он выйдет на свободу досрочно в 2019-м.

Здесь надо сделать отступление и прояснить возможную подоплёку «дела о краже миллиарда», которое повлияло на всю молдавскую политику и в том числе на карьеру Ренато Усатого. Молдавские СМИ называли скандальный процесс частью «войны двух Владов»: Влада Филата и олигарха Владимира Плахотнюка, фактического правителя Молдавии в 2010-х. Богатейший человек республики, Плахотнюк с лёгкой руки Филата получил прозвище Păpușarul — «кукловод», он прямо влиял на работу парламента и кабинета министров.

«Свалить» олигарха удалось только в 2019-м (тогда, собственно, Филат и вышел досрочно на свободу), совместными усилиями тогдашнего президента, лидера социалистов Игоря Додона и лидера либеральной коалиции, действующего президента Майи Санду.

Плахотнюк покинул Молдавию и сейчас находится в бегах (предположительно, скрывается на Северном Кипре). В России и Молдавии «кукловода» ожидают несколько уголовных дел, в том числе о покушении на убийство, создании наркокартеля и организации «молдавской прачечной» — схемы отмывания денег. Громкое дело о «молдавском ландромате» прямо затронет и Ренато Усатого.

Но об этом позже, а пока вернёмся в середину 2010-х, к моменту старта политической карьеры молдавско-российского бизнесмена и мецената.

В апреле 2014-го советник премьера Усатый был избран главой Народно-республиканской партии (НРП), которая переименовалась в «Нашу Партию» («Partidul Nostru»). Новая политсила объявила о намерении иди на парламентские выборы в ноябре того же года.

Старт был сложным. Минюст по разным причинам отказывался регистрировать политические проекты Усатого — НРП, «Нашу партию», партию «ПАРУС» (ПАртия Ренато УСатого). Возможно, в силу того, что начинающий публичный политик стал «рубить правду-матку»: открыто заявил о коррумпированности руководства республики и о выводе бюджетных денег в офшоры.

Считалось, что новая политсила выступает сразу против обоих Владов — Плахотнюка и Филата. Во внешней политике декларировалось неприсоединение ни к Евросоюзу (за которое выступали оба Влада), ни к Таможенному союзу (за что ратовал президент-социалист Додон).

Ренато Усатый и его партия шли на выборы под лозунгами «Сила в правде» и «Молдавия без коррупции», и, судя по соцопросам, новая сила уверенно прошла бы в парламент.

Чиновники Минюста в ответ открыто заподозрили Усатого в фальсификации 30% членов «ПАРУСа» и «незаконном использовании внешнего финансирования». МВД начало расследование. В прессе появились обвинения в связях Усатого с криминалом. Усатый эти обвинения отвергал, но ради безопасности решил вылететь из Кишинёва в Москву.

Telegram-канал Ренато Усатого Ренато Усатый

Уже после выборов, в феврале 2015-го, Усатому разрешили восстановить Народно-республиканскую партию, переименовать её в «Нашу партию» и зарегистрировать. Получивший известность политик «взял реванш» на выборах примара — мэра города Бельцы, «северной столицы» Молдавии. Усатый победил с разгромным счётом в 74% голосов.

Через два года, к 2017-му, выдвиженцы «Нашей партии» возглавляли муниципалитеты по всему северу республики и на юге, в Гагаузской автономии. Как отмечало ИА Регнум, если Кишинёв и центр республики в целом настроены прозападно и прорумынски, то север и юг Молдавии ориентированы на Россию и евразийское сотрудничество.

Укрепившись во власти, Усатый продолжал позиционировать себя как противника кишинёвской элиты. Когда правившая тогда Демократическая партия вознамерилась сделать Влада Плахотнюка премьер-министром, активисты «Нашей партии» выходили на улицы. Это был странно сейчас выглядящий альянс с пророссийскими социалистами Додона и сторонниками прозападной коалиции «Достоинство и правда» против Плахотнюка.

Тогда же Усатый наладил международные связи с Москвой: лидер «Нашей партии» и глава ЛДПР Владимир Жириновский подписали в Госдуме соглашение о сотрудничестве двух партий. Делегация ЛДПР приняла участие в работе 5-го внеочередного съезда «Нашей Партии» 18 марта 2017.

В феврале 2018 года Усатый подал в отставку с поста мэра города Бельцы, поскольку госканцелярия не разрешила провести референдум о доверии городскому главе. В ноябре 2019-го, после очередного политического кризиса и «свержения» Плахотнюка, Усатый второй раз официально становится мэром Бельц, выигрывая в первом туре с 61,93% голосов.

На выборах президента страны в 2020 году политик набрал 16,9% голосов избирателей. Он занял третье место после выдвиженки праволиберальной партии PAS Майи Санду и действующего президента Игоря Додона.

По числу голосов молдавских соотечественников из России Ренато Усатый обошёл Додона, который ранее набирал максимальное число голосов от граждан, проживающих в России.

Несмотря на разночтения в политических взглядах, во втором туре Усатый поддержал Санду, которая была избрана президентом страны не без его помощи. Также известно, что в преддверии инаугурации Санду Ренато Усатый принимал участие в акциях противников Додона.

В конце 2020 — начале 2021 гг. в ходе споров из-за статуса русского языка в Молдавии Усатый выступил с уже привычных ему центристских позиций. Левые силы в парламенте приняли закон «О функционировании языков», по которому русский получил статус языка межнационального общения. Но Конституционный суд аннулировал законопроект.

Заботиться о русском языке следует, но осторожно, а не так, как делают это социалисты или коммунисты, заявил Усатый.

«Сначала одни под фальшивым предлогом «заботы» о статусе русского языка за пять минут ночью принимают в парламенте закон, заранее зная, что его опротестуют в Конституционном суде и отменят. Реальная забота о русском языке им не нужна, это просто имитация такой «заботы», — написал Усатый в соцсети.

Судя по оценкам в молдавских СМИ, перед выборами 2024 года Майю Санду воспринимают как кандидата от Евросоюза и НАТО, экс-главу Гагаузии, лидера движения «Платформа Молдавия» Ирину Влах — как «кандидата от России и Турции», а Ренато Усатого — как кандидата «от центра».

Сам Усатый утверждает, что он «не будет слушать никого — ни США, ни ЕС, ни Россию». Касательно политической ориентации своей президентской программы Усатый заявлял следующее: «Я никогда в жизни больше не буду никого поддерживать. Я буду баллотироваться, мы центристская партия, у нас есть избиратели. А я, после некоторых ошибок, которые я публично признал, не буду никого поддерживать».

Сейчас можно констатировать, что Усатый всё же склонен слушать США и ЕС — политик публично выступал против спецоперации, которую Россия ведёт на своих новых территориях и на Украине.

Отметим, что «пророссийской ориентации» препятствует одно обстоятельство.

Как было сказано выше, это «дело о молдавской прачечной», главным фигурантом которого является Владимир Плахотнюк. Еще в 2020 году МВД РФ выдвинуло заочное обвинение против российского и молдавского гражданина Ренато Усатого и объявило его в розыск. Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S. A. более 500 млрд руб.

В ноябре 2023 года Усатый обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его гражданства РФ. По признанию политика, он в 2018 году сотрудничал с Россией и даже секретно получил гражданство для себя и родителей. Но теперь он готов сдать российский паспорт. Усатый мотивирует это некими политическими обстоятельствами, но по контексту понятно, что дело в расследовании «молдавского ландромата».

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/3831780

https://regnum.ru/news/2722000

https://regnum.ru/news/3848008

https://regnum.ru/news/2649376

Другие источники:

https://ru1.md/ — официальный сайт Ренато Усатого.