Кишинёв, 17 июня, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Лидер молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый вернулся в Молдавию после почти трех лет, в течение которых он скрывался за рубежом от преследования со стороны молдавских властей. Как передает ИА REGNUM, в Молдавии, где на него прежними властями заведено несколько уголовных дел, Усатый был задержан и препровожден в прокуратуру.

Alexandr.isaev Ренато Усатый

Там, после дачи показаний, его отпустили, отменив ордер на арест и обязав явиться в прокуратуру по первому требованию.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что у неё возникли вопросы к решению прокуроров. По её словам, получается, незаконным и политическим было либо предыдущее решение об аресте Усатого, либо нынешнее об отмене ареста.

Ренато Усатый покинул Молдавию в 2016 году из-за преследования со стороны молдавских властей. Тогда же кишиневский суд выдал ордер на его арест и объявил в розыск по обвинению в мошенничестве и покушении на убийство. До конца 2018 года он находился в России, после чего покинул её, отправившись в Германию, где, предположительно, находился до нынешнего возвращения в Молдавию. В мае 2019 года появилась информация, что Усатый объявлен в розыск по уголовному делу и в России.