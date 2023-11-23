Кишинёв, 23 ноября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Молдавский бизнесмен, общественный и политический деятель Ренато Усатый обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства.

Alexandr.isaev Ренато Усатый

Известно, что с 2020 года Усатый находится в розыске за незаконный вывод средств из России.

По признанию политика, он в 2018 году сотрудничал с Россией и даже секретно получил гражданство для себя и родителей. Теперь он решил развязаться со страной, которую ограбил на полмиллиарда рублей — по версии следствия, международное преступное сообщество в 2013–2014 годах незаконно вывело из России средства через молдавский банк Moldindconbank.

В 2020 году он участвовал в выборах президента Молдавии, позже высказывался против спецоперации.

«Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов», — цитирует Усатого Noi. md.

Как сообщало ИА Регнум, посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, дипломату заявлен протест из-за продолжающихся преследований русскоязычных СМИ со стороны кишинёвских властей.

Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ и принесения присяги гражданина, в том числе образец бланка с торжественной клятвой.

Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание получить гражданство России. Он заявил об этом на полях Форума объединённых культур, проходящего в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября.