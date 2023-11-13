В основе современной молдавской политики лежат противоречия между «евроромантизмом» жителей села и более прагматичной позицией горожан. Они накладываются на давнее политико-географическое разделение молдавского общества: между прорумынским центром республики и «евразийскими» севером и югом.

Иван Шилов ИА Регнум

Это, собственно, и подтвердили всеобщие муниципальные выборы, проходящие 5 ноября и 19 ноября нынешнего года.

Правящая прозападная либеральная партия PAS (Действие и солидарность) завоевала большинство в 19-ти из 32-х сельских районов Молдавии (выборы проходили по пропорциональной системе). В четырёх из них, расположенных в центральной части республики, у сторонников президента Майи Санду будет монобольшинство.

В то же время PAS слабо выступила в муниципиях (наиболее значимых городах).

Относительное большинство у проправительственной партии будет в горсоветах лишь 2 муниципиев из 11-ти. Закономерно, что оба они также располагаются в центе Молдовы (Унгены и Страшены).

В битве за столицу PAS уступила.

Конфликтующий с правительством Санду кишинёвский мэр Ион Чебан набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре выборов. Возглавляемая им партия MAN (Национальное альтернативное движение) сформирует в муниципальном совете крупнейшую фракцию (33,25% голосов). PAS с результатом 32,88% вторая, Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) третья (9,6%).

Столичный градоначальник четыре года назад избрался на свою должность при поддержке социалистов из ПСРМ. Но затем, как это часто бывает в молдавской политике, поменял партийную принадлежность.

Нынешний партийный проект Чебана также, как и PAS, направлен на евроинтеграцию Молдовы. Но есть и отличия. MAN декларирует не либеральную, а социал-демократическую идеологию и не приемлет унионизма (присоединения Молдовы к Румынии).

Между тем месяц назад много шума наделало заявление премьер-министра Дорина Речана о том, что он не исключает вхождения Молдавии в ЕС как составной части другого государства (очевидно, что Румынии). Ни президент, ни парламентское большинство, назначившее главу правительства, такую позицию не осудили.

Остальные прозападные силы снискали успех лишь в сельских районах. «Европейская партия социал-демократов» взяла большинство в региональном совете одного из них и ещё в пяти стала второй.

Позиционирующая себя в качестве крупнейшей оппозиционной силы ПСРМ набрала наибольшее число голосов в 9 районных советах на севере и юге Молдавии. В трёх из них социалисты будут в абсолютном большинстве.

Также возглавляемая экс-президентом Молдавии Игорем Додоном ПСРМ создаст самые многочисленные фракции в трёх муниципиях: северо-молдавских Сороках, Единцах и южном городе Кагуле.

В оставшихся крупных городах также будет «править балл» оппозиция.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на избирательном участке в Кишиневе

Все упомянутые ниже оппозиционные силы имеют весьма сложные отношения между собой, но объединяют их левые взгляды и стремление усилить российский вектор внешней политики Молдавии.

Во втором по величине городе республики («северной столице») Бельцах лучше других выступила «Наша партия» экс-мэра Ренато Усатого. Её же кандидат является фаворитом во втором туре выборов мэра Бельц, намеченном на 19 ноября.

В преимущественно болгарском Тараклийском районе (что в южно-бессарабской степи) самая многочисленная фракция будет у партии «Возрождение» (примечательно, что в самой Болгарии ведущая пророссийская партия также носит это название).

В соседнем гагаузском городе Чадыр-Лунга большинство депутатов муниципального совета будет представлять региональный проект «Наш Буджак».

Своеобразным анклавом в прозападной центральной части Молдовы является город Оргеев, откуда родом беглый олигарх Илан Шор. Названная его именем партия (выигравшая весной выборы главы Гагаузской автономии) сейчас под запретом. Однако связанные с ней политики смогли завоевать большинство в городском совете Оргеева и выиграть борьбу за пост мэра.

Политико-географическое размежевание Молдовы обусловлено исторически.

В средневековье именно в лесисто-холмистом районе Кодр (бессарабском аналоге Карпат), что в центре Пруто-Днестровья, концентрировалось молдавское население. На севере же преобладали русины, а на юге — тюрки.

Позже, в бытность Российской империи и СССР, в северных и южных регионах Бессарабии сформировался смешанный состав населения, в то время как в центре сохранилось абсолютное доминирование молдаван («бессарабских румын», как их именуют в Румынии).

«Кодряне», как показывают избирательные кампании последних тридцати лет, отдают предпочтение правым партиям, ориентированным на вхождение в ЕС и интеграцию с Румынией. «Степняки» традиционно голосуют за левых политиков, сохранение государственного суверенитета и усиление связей с Россией, Китаем, Турцией.

Социальная база правящей в Молдавии PAS прослеживается даже на уровне символов.

Одна из ключевых правительственных программ последнего времени носит название «Европейское село».

Она нацелена на благоустройство населённых пунктов, «строительство Европы дома». Но весьма оригинальное название программы уже не раз давало повод оппозиции подчеркнуть невнимание правящей партии к проблемам городов.

Майя Санду на днях лично дала старт национальной акции «Поколение леса». И хотя её цель весьма утилитарна (озеленение республики), такое название тоже имеет политическое звучание.

Ведь жители лесистых Кодр, «кодряне», — основная социальная база PAS, кроме того, изображение дуба — символ Либерально-демократической партии Молдовы. В своё время именно она вывела в большую политику Санду, Речана и ряд других высших чиновников республики.

То, как сложатся их судьбы, напрямую зависит от президентских (в 2024 году) и парламентских (в 2025 году) выборов. Между тем проходящая муниципальная кампания показывает, что правящей партии будет сложно повторить результат двухгодичной давности и набрать почти 53% голосов на выборах законодательного корпуса (сейчас она смогла завоевать немногим менее 33% мандатов местных советников).

В этих условиях единственным выходом является поиск партнёра PAS по коалиции. Будет весьма показательно, удастся ли сторонникам Санду заключить альянсы в местных органах власти с кем-либо из оппозиционных сил или пока доминирующая в парламенте партия окажется изолированной в муниципиях и «степных» районах Молдавии.