Игорь Додон — бывший президент Молдавии (2016—2020), политик с репутацией пророссийски настроенного. Сам о себе предпочитает говорить как о «не пророссийском, не прозападном, а промолдавском». Кандидат в президенты на выборах 2024 года.

Пресс-служба Игоря Додона Игорь Додон

Игорь Николаевич Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района в окрестностях Кишинёва.

Когда в 2016 году Додон был избран президентом, корреспонденты молдавского издания Publica приехали в Садову и поговорили с мамой Игоря Николаевича, Галиной. На тот момент она еще работала по специальности — учительницей молдавского языка (на тот момент уже официально именовавшегося румынским).

«С самого детства он сидел в первом ряду. Помните, раньше трудолюбивых учеников ставили в первый ряд, рядом с учителями. Их приучали к дисциплине с самого раннего возраста», — поделилась Галина Додон.

«Это семья трудолюбивых людей, которые хорошо знают, что такое нужда», — поделились с журналистами односельчане избранного президента. А учитель физкультуры в местной школе Василе Бокан отметил, что Игорь выделялся среди сверстников высоким ростом и хорошей физподгодовкой.

«Иначе и быть не могло, потому что он очень активный мальчик», — сказала мама пятого президента Молдавии, комментируя его победу на выборах.

Игоря Николаевича принято считать не только пророссийским политиком, но и человеком левых убеждений. В его биографии членство в молдавской компартии, с 2011 г. и по сегодняшний день он возглавляет Партию социалистов (с перерывом на четыре года президентства — глава республики должен быть де-юре беспартийным).

Тем не менее Додон и по образованию, и по первой специальности связан с рыночной экономикой.

В 1997 г. он окончил экономический факультет Государственного аграрного университета Молдовы. Позже получил дополнительное образование на факультете менеджмента молдавской Академии экономических наук и на факультете экономического права Международного института менеджмента.

В 1997–2001 годах работал на Фондовой бирже Молдавии: сначала ведущим специалистом департаментов клиринга и лизинга, администратором электронной системы торгов, затем директором департамента маркетинга, листинга и котировки.

Работе с финансовыми активами посвящена и докторская диссертация Додона, которую он в 2002 году защитил в Академии экономических наук республики.

Параллельно с работой на бирже Игорь Додон преподавал в нескольких ведущих вузах — от Молдавского госуниверситета до той же Академии экономических наук.

В мае 2005 г. тогдашний премьер-министр — центрист и умеренный консерватор Василий Тарлев (возглавлявший правительство при президенте-коммунисте Владимире Воронине) пригласил Додона на работу в кабинет министров — сначала замом главы министерства экономики и торговли, а потом и на министерский пост в Минэке.

Когда в 2008 г. Тарлева в кресле премьера сменила Зинаида Гречаная из Партии социалистов, Додон сохранил за собой портфель министра экономики и получил пост первого вице-премьера.

Пресс-служба Игоря Додона

На следующий год на выборах в парламент (которые в 2009-м проводились дважды — запланированно в апреле и вне графика в июле) избирался депутатом от Партии коммунистов Республики Молдова, входил в её фракцию. Правда, партбилет с серпом и молотом он получил уже будучи парламентарием в 2010-м.

В 2011 году ПКРМ выставила кандидатуру Додона на выборах примара (мэра) Кишинева. Эта июньская кампания была горячей. Додон с очень небольшим отрывом (48,07 против 46,5%) победил выдвиженца прозападной Либеральной партии Дорина Киртоакэ. Но поскольку ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, был объявлен второй тур — и в нём уже победил Киртоакэ, правда, также с мизерным отрывом: 50,6% у кандидата-либерала против 49,4% у кандидата-коммуниста.

В ноябре того же 2011 года депутат Додон, «громко хлопнув дверью», покинул компартию и её парламентскую группу. Также поступила и его коллега по фракции и бывшая начальница — экс-премьер Гречаная, а также депутат-коммунист Вероника Абрамчук, глава непарламентской Партии социалистов республики Молдова.

Додон обвинил лидера коммунистов, бывшего президента Воронина в том, что тот стал отвергать сотрудничество с Россией и переориентирует партию на Евросоюз.

В 2011 г. Игорь Додон заявил о присоединении к Партии социалистов (ПСРМ) как силе, оппозиционной прозападному курсу. Уже 18 декабря 2011 г. он был избран лидером партии.

ПСРМ, которая существовала с конца 90-х, но вне парламентских стен, на выборах 2014 года под руководством Додона выступила более чем успешно — на первый взгляд.

Партия набрала 20,5% голосов (что по меркам нестабильной молдавской политики — довольно много) и сформировала самую многочисленную фракцию в парламенте XX созыва — 25 депутатских мандатов из 101.

Но победа оказалась пирровой. Демократы, либералы и либерал-демократы сформировали коалицию, в которую «промосковских» левых, естественно, не взяли. Партия социалистов перешла в оппозицию.

В середине 2010-х Додон и его социалисты дебютировали в уличной протестной политике. Причём в любопытной компании — в коалиции с прозападной «Платформой достоинство и правда» Андрея Нэстасе (ныне верный союзник Майи Санду) и с лидером «Нашей партии», бизнесменом Ренато Усатым, нынешним соперником в борьбе за президентское кресло.

Весной 2015-го республику «взорвал» скандал из-за пропажи 1 млрд евро из трёх крупнейших банков, которые к тому же были «социальными» — там хранились пенсионные накопления. На фоне стабильно тяжелой экономической ситуации коррупционная история стала последней каплей.

С апреля Молдавию лихорадило, митинги шли по всей стране. Самые масштабные — в Кишинёве, в «вотчине» Ренато Усатого — Бельцах, и в Комрате — столице Гагаузской автономии.

Из-за политической турбулентности рухнули два правительства. В июне премьер Кирилл Габурич сам подал в отставку, а уже в октябре правительство либерал-демократа Валериу Стрельца «свалили» совместными усилиями оппозиционных социалистов и коммунистов и правившей тогда Демократической партии.

Тогда же лидера фракции демократов, экс-премьера и бывшего и. о. президента Влада Филата задержали прямо в здании парламента. Ему предъявили обвинение в соучастие в краже денег из банковской системы. На следующий год Филата приговорят к 9 годам тюрьмы за злоупотребление властью (выйдет на свободу досрочно в 2019-м).

Кризис вышел на пик, когда демократы попытались сделать премьер-министром своего лидера — самого влиятельного, самого богатого и одновременно наиболее одиозного человека в республике — олигарха Владимира Плахотнюка.

Пресс-служба Игоря Додона Игорь Додон

Для понимания поясним, что этот человек, которого в 2010-е годы называли Păpușarul — «кукловодом» всей молдавской политики, сейчас проходит по трём уголовным делам в России (о подготовке убийства банкира Германа Горбунцова, об отмывании денег и об организации наркокартеля). В самой Молдавии Плахотнюка обвиняют в мошенничестве и создании ОПГ.

Более того, дело о «молдавской прачечной» вели правоохранители не только в России, но и в странах Прибалтики. Плахотнюк был едва ли не единственным политиком, против которого США, все страны ЕС и Канада ввели санкции не за связи с Россией, а за особо злостную коррупцию. О введении персональных санкций против молдавского демократа в 2020-м объявил лично госсекретарь США Майкл Помпео.

Но в 2016-м олигарх Плахотнюк был еще в силах, и против его превращения в полновластного премьера на улицах бунтовала коалиция из социалистов Додона, сторонников Ренато Усатого и западников из «Достоинства и правды».

Итогом стала досрочная отставка президента Николая Тимофти, распад правящей «проевропейской» коалиции (которая так и не смогла собрать новое правительство) и первые за двадцать лет прямые президентские выборы. По итогам двух туров кандидат от социалистов Игорь Додон победил единого кандидата от проевропейских партий Майю Санду. Правда, с небольшим перевесом — 52% против 47,8%.

От пятого президента Молдавии ожидали поворота республики к России — логичного, учитывая сложившиеся хозяйственные связи и актуальные экономические интересы.

Со здания администрации президента был снят флаг Евросоюза («заочно» висевший там рядом с молдавским триколором), государственным языком был обозначен молдавский, а не румынский. Экс-президента Румынии, ярого сторонника унии Траяна Бэсеску лишили молдавского гражданства.

В январе 2017 г. молдавский руководитель впервые за восемь лет встретился с президентом непризнанного Приднестровья. В апреле того же года Молдавия получила статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В мае 2017-го президент Молдавии впервые за 15 лет прибыл в Москву на День Победы.

В конце того же месяца Додон встретился на полях саммита в Стамбуле с тогдашним премьером России Дмитрием Медведевым, через несколько дней, уже на Петербургском экономическом форуме, провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным. А в конце года Додон принял участие в неформальном саммите СНГ в Москве — событии, которого проевропейские лидеры старались избегать.

Додон заявлял о необходимости обеспечить права русскоязычных граждан, об отказе от планов вступления в НАТО, о возможности решить приднестровский вопрос через федерализацию Молдавии. А до урегулирования конфликта президент называл необходимым сохранение российского миротворчества на берегах Днестра. Велась речь о полноценном вступлении республики в ЕАЭС.

Но в итоге разворота к Москве так, по сути, и не произошло. Этому есть два объяснения. Как писал ещё в 2017 году авторитетный российский специалист по постсоветскому пространству Сергей Маркедонов, «Игорь Додон и ведомая им Партия социалистов взяли курс на нормализацию с Москвой не ради нее, как таковой, а для реализации собственной внутримолдавской повестки».

Эксперты отмечали, что с похожими «пророссийскими» декларациями выступал и президент-коммунист Владимир Воронин, когда пришёл к власти в 2001-м. Но в итоге Воронин довольно быстро и открыто взял курс на евроинтеграцию.

Вторая причина, на которую не раз ссылался сам Додон, — урезанные полномочия президента Молдавии. В условиях противостояния с парламентом (где спикером был зам Плахотнюка по Демпартии Адриан Канду) и правительством (во главе которого стоял ещё один демократ — Павел Филип) работа президента была практически парализована.

Пресс-служба Игоря Додона Игорь Додон на церемонии захоронения останков 15 воинов Красной армии на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»

К примеру, верховный главнокомандующий Додон присутствовал в Москве на параде 9 мая 2017 года, а его подчинённые, молдавские военные, участвовали 24 августа в параде в Киеве, по случаю Дня независимости Украины. Через месяц, вопреки прямому запрету Додона, молдавские офицеры и солдаты участвовали в украинско-американских учениях «Быстрый трезубец — 2017» в Львовской области.

Доходило до смешного: в том же году погранслужба Молдавии не пустила в республику обозревателя «Комсомольской правды» Дарью Асламову, которая прибыла в Кишинёв на интервью к Додону по именному приглашению президента.

Куда серьезнее то, что Додон ничего не мог сделать, чтобы остановить внесённую Молдавией резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья (2018 г.). Точно так же глава республики оказался бессилен запретить учения НАТО, которые альянс проводил вблизи Зоны безопасности в Приднестровье, контролируемой совместными миротворческими силами под эгидой РФ

Люди Плахотнюка, которого Запад тогда рассматривал как достойного партнёра, в 2018-м эффективно провели через парламент полный запрет на ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ.

Когда закон утверждали в парламенте, Конституционный суд временно отстранил президента Додона от власти. Такой «фокус» с Додоном проводили не менее пяти раз, каждый раз передавая полномочия и. о. главы государства спикеру Канду. В основном тогда, когда президент отказывался утверждать кандидатуры министров, нужных Плахотнюку и его группе.

Зато Конституционный суд «зарубил на корню» инициированный президентом референдум, где в том числе предлагалось расширить полномочия президента, сократить число депутатов и преподавать в школах «Историю Молдавии» вместо «Истории румын».

В 2019-м страна вошла в очередной политический клинч. Додон отправил в отставку правительство «плахотнюковца» Павла Филипа, но Конституционный суд воспротивился — в очередной раз временно лишил президента полномочий и передал их Филипу. Первым делом он объявил о роспуске парламента, где большинство было у социалистов. Но депутаты и новый и. о. премьера (а это была, заметим, Майя Санду) отказались подчиняться.

Возникло противостояние, где Додон и Санду оказались по одну сторону баррикад — против Плахотнюка и его креатур. Решающую роль в развязке сыграла и поддержка Россией Додона, и то, что Евросоюз выдал Плахотнюку «чёрную метку». Британия, Германия, Франция и Польша прямо поддержали кабинет Санду, а Брюссель заявил о готовность работать с «демократически избранным правительством», имея в виду явно не демократов Плахотнюка и Филипа.

В итоге политсовет молдавской Демпартии постановил не держаться за власть. Суд отменил постановление о лишении президентской власти Додона и смещении спикера-социалиста, Филип передал правительственные «бразды правления» Майе Санду. Плахотнюк бежал из страны — сначала, заметим, в США (где он находился до осени 2020 года), а затем в Турцию.

Пресс-служба президента Молдавии Игорь Додон вместе с Майей Санду

С 2022 года бывший «молдавский кукловод» и экс-борец с приднестровским сепаратизмом, скорее всего, скрывается на турецком Северном Кипре, не признанном никем кроме самой Турции.

Но следующий после «свержения» Плахотнюка кризис случился уже осенью победного 2019 года. Социалисты и демократы в парламенте вынесли вотум недоверия «правительству национального согласия» Санду — когда кабинет пытался изменить порядок назначения генпрокурора (фактически передав эту процедуру в руки премьеру). Новый кабинет сформировал беспартийный технократ Ион Кику.

Но ровно через год маятник качнулся в другую сторону — в ноябре прошли очередные президентские выборы, на которых действующий глава государства в двух турах уступил Майе Санду (57,7% против 42,3%).

В июле 2021 г. Партия социалистов во главе с Додоном участвовала в досрочных парламентских выборах. Блок коммунистов и социалистов получил 27,1% голосов избирателей. Но в октябре того же года Додон заявил, что отказывается от депутатского мандата, потому что не видит смысла продолжать работу в парламенте.

«Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела — начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого тверже характер», — сказал он. Додон также сообщил, что возглавил Молдавско-российский деловой союз.

Действительно, ещё до выборов силовики начали активно «прессовать» экс-президента.

В мае 2022 г. сотрудники Генпрокуратуры провели обыск в доме Додона по подозрению в коррупции.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Додону обвинение в совершении преступлений сразу по нескольким пунктам. Суд поместил бывшего главу государства под домашний арест на 30 суток (впоследствии арест неоднократно продлевался).

Но в ноябре 2022 г. Высшая судебная палата Молдавии освободила политика из-под домашнего ареста. Он был переведен под судебный контроль с запретом выезда из страны (запрет был снят 14 сентября прошлого года).

10 апреля 2023 Игорь Додон был назначен исполнительным секретарем ПСРМ.

Если допустить, что по итогам выборов Додон вернёт себе президентскую власть и сможет обеспечить себе свободу действий, то Молдавия попытается продолжить игру в многовекторность.

Во время своего президентства он декларировал внеблоковый статус республики:

«Как только мы войдем в тот или иной военный блок, то очень скоро перестанем существовать как государство…». Таким образом, интеграция с НАТО может быть свёрнута, но и подключения Молдавии к ОДКБ вряд ли следует ожидать.

Президент Додон говорил о том, что Молдавия не выживет без восстановления стратегического партнёрства с Россией, хотя «мы должны дружить со всеми», в том числе и с ЕС. С декабря 2023 г. Евросовет ведёт переговоры о вступлении Молдавии в ЕС (статус кандидата республике предоставили в июне 2022 года).

Но Додон в бытность президентом выступал против ускоренной ассоциации с ЕС. Он обещал «блокировать всеми возможными путями» попытки парламентских либералов утвердить пункты соглашений об ассоциации, которые вредят Молдавии и её экономике.

Так что, возможно, Додон притормозит процесс, запущенный президентом Санду, учитывая и категорический отказ Приднестровья «евроинтегрироваться», и позицию Гагаузии (в 2012-м 98% населения молдавской автономии высказалось за вхождение в Таможенный, а не Европейский союз).

Но надо учесть то влияние, которое на глобальную политику оказывает происходящее на соседней Украине. После начала СВО Додон призывал сохранять нейтральную позицию.

«Это не наша война, и мы не должны занимать ничью сторону. Мы должны сохранять нейтралитет», — говорил «пророссийский» экс-президент.

При этом Додон настаивал на том, что присоединение к антироссийским санкциям будет губительным для Молдавии: «Что нам дает присоединение к санкциям и то, что власти на каждом шагу орут, что они против России? Ничего не дает».

Но учитывая то, что президент в Молдавии — относительно слабая фигура (провести референдум о расширении полномочий Додону так и не удалось), а Западу нужен единый антироссийский фронт в Европе и на постсоветском пространстве, то в успехе многовекторной и нейтральной политики есть сомнения.

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https://regnum.ru/news/3874950

Другие источники:

http://dodon.md/ — официальный сайт Игоря Додона

https://tass.ru/encyclopedia/person/dodon-igor — биография Игоря Додона на сайте ТАСС