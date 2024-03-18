Молдавия, 18 марта, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и поддерживающий несколько партий оппозиционный молдавский политик Илан Шор 18 марта поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

Михаил Климентьев/ТАСС Игорь Додон и Владимир Путин

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации», — написал в Telegram-канале Додон.

По его словам, рекордный результат Путина на выборах является доказательством твёрдой поддержки российским народом и высокого доверия к действующему главе государства.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах президента России!» — написал в Telegram-канале Шор.

Как отметил молдавский политик, Путин является несомненным лидером великой державы — России. Он также поблагодарил действующего президента России за важные и добрые дела для Молдавии в период, когда отношения двух стран были дружественными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России. Отмечалось, что поздравительную телеграмму лидера Северной Кореи передаст в МИД России посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

Ранее в этот же день президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Путина с уверенной победой на президентских выборах. По его словам, результаты голосования являются ещё одним ярким подтверждением высокого политического авторитета Путина и широкой поддержки российским обществом его государственного курса.

Утром 18 марта из данных Центризбиркома стало известно, что Путин побеждает на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,01% протоколов. На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) с 4,30% голосов. Далее следуют Владислав Даванков («Новые люди») — 3,82% и Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.