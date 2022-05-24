Москва, 24 мая, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона может ждать в том числе и тюремный срок. Об этом 24 мая ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«В настоящий момент сложно сказать, какое будущее ожидает Игоря Додона. В числе вариантов и тюремный срок, и возможность спешно покинуть страну», — заявила эксперт.

Политолог полагает, что «это не столь принципиально».

«Куда важнее нынешнему политическому руководству, чтобы процесс был максимально резонансным и как можно дольше отвлекал внимание молдавского общества от последствий некомпетентных действий правительства», — заключила Харитонова.

Напомним, что в Молдавии экс-президент Игорь Додон задержан на 72 часа и водворён в СИЗО по обвинению в госизмене и коррупции.