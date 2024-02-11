Кишинёв, 11 февраля, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Действующие власти Молдавии решили поддержать США в противостоянии России, заявил экс-президент страны и председатель Социалистической партии Игорь Додон 11 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нынешние правители Молдавии были выращены в «теплицах» Госдепа. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее», — сказал он в эфире телеканала Сinema 1.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня Додон заявлял, что правящая Партия действия и солидарности стала тоталитарной и уничтожающей все силы оппозиции. Он добавил, что для запрета ПДС в будущем немало причин. По его словам, партия будет осуждена за узурпацию власти и за политические преступления.

В сентябре Додон заявил, что Молдавия не выживет без хороших партнёрских отношений с Россией. Он напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнёрство с РФ, никогда от этого не отказывался.