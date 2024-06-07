Драупади Мурму (урожденная Дурги Биранчи Туду) — индийский политик, президент Республики Индия с 25 июля 2022 года, вторая женщина-президент, первый президент из т. н. «списочных племен», самый молодой на момент вступления на должность президент, первый президент, рожденный после обретения Индией независимости.

President’s Secretariat Президент Индии Шримати Драупади Мурму

«Президент Индии» — на самом деле не совсем точное выражение. На хинди должность называется «Бхарат-ке Раштрапати», то есть «владыка царства». По конституции у «владыки» (которого избирает коллегия выборщиков из обеих палат федерального парламента, и из Видхан Сабхи — нижних палат штатов и территорий) — довольно много полномочий.

«Раштрапати» — де-юре и верховный главнокомандующий, и высшая инстанция для правительства и Верховного суда. Во время парламентских каникул, при необходимости президент может издавать декреты, имеющие силу закона. Президент вправе распускать законодательные собрания штатов. У него есть право помилования. Наконец, по закону именно президент назначает премьер-министра.

Но на деле большинство властных полномочий сосредоточены у правительства во главе с премьером — главой правящей партии или коалиции, чьё имя обычно и знает весь мир в качества индийского лидера. С 2014 года это Нарендра Моди

Government of India Губернатор Мурму с премьер-министром Нарендрой Моди в 2015 году

Президент не может повлиять на действия главы правительства, министров в кабинет подбирает премьер (президент лишь утверждает их).

Впрочем, работа «владыки царства» не сводится исключительно к церемониальным функциям. Например, Раштрапати может «завернуть» закон, и отправить на рассмотрение в парламент. В списке его полномочий — возможность досрочного роспуска Лок Сабхи, нижней палаты. Верховного судью и генпрокурора также назначает президент (правда, после консультаций с парламентским руководством).

15-й президент Индии Драупади Мурму родилась 20 июня 1958 года в штате Орисса на восточном побережье Индостана, в семье из племени санталов.

Её дед и отец были сельскими старостами. Изначально родители назвали девочку Дурги Туду в честь бабушки по отцовской линии, имя Драупади (в честь древнеиндийской царицы, одной из героинь эпоса «Махабхарата») она получила в сельской школе.

Санталы — одно из так называемых «списочных племен» из реестра народностей и каст, обычно находящихся на низших ступенях социальной иерархии.

Сейчас закон признаёт 744 таких групп, разбросанных по всей Индии, в 22 штатах. Эти «меньшинства» в общей сложности насчитывают 104 миллиона человек, или 8,6% от общего населения Индостана.

Vice President's Secretariat Мурму с вице-президентом М. Венкая Найду в Нью-Дели в 2017 году

Народ санталов, общей численностью «всего» 6 млн человек, относится к так называемым «адиваси» (дословно — «старые» или «первые жители»). Так в Индии традиционно именуют аборигенные народы, жившие на территории страны ещё до прихода индоариев. Из-за этнической чуждости «адиваси» оставались вне традиционной системы варн и каст.

«Племена» зачастую живут в частичной изоляции в отдаленных поселениях. Правительство Индии проводит в отношении этих групп политику позитивной дискриминации: предоставляет приоритетные условия в области образования и медицины, устанавливает квоты на представительство «списочных племен» в местных органах власти.

Поддержка идёт вне зависимости от партийной принадлежности правящего кабинета. Например, формально беспартийная Драупади Мурму — выдвиженец националистической партии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти», выступающей за культурную однородность Индии.

President’s Secretariat Главный судья Н. В. Рамана приносит присягу избранному президенту Мурму

Начальное образование Драупади получила в сельской школе. Она стала первой девушкой в родной деревне, которая поступила в колледж и затем получила высшее образование. Перспективная выпускница убедила местных депутатов оплатить ее образование в городе Бхубанешвар — столице штата Орисса. Сработала «позитивная дискриминация» вкупе с отличными оценками в школе.

В 1979 году Драупади получила степень бакалавра в правительственном женском институте Рама Деви. На следующий год выходит замуж за Шьяма Чарана Мурму, банкира. Позже у пары родились двое сыновей и дочь.

До 1997 года Драупади Мурму — то на административной работе (например, в отделе ирригации правительства штата), то учительствует.

Например, она преподавала хинди, местный язык одиа, математику и географию в «Центре интегрального образования и исследований» при ашраме, который основал Шри Ауробиндо, поэт, философ и основоположник интегральной йоги.

Свою политическую карьеру Драупади Мурму начала в 1997 году, избравшись в городской совет Райнапура на зарезервированное для женщин место как независимый кандидат. В том же году она вступила в «Бхаратия джаната парти» (Индусскую народную партию, БДП).

President’s Secretariat Драупади Мурму совершает исторический вылет на истребителе Су-30МКИ на авиабазе Тезпур

В 2000 г. она победила на выборах в заксобрание Ориссы, до 2009 заседала в правительстве этого штата, в том числе на министерских должностях.

Проиграв выборы 2009 года в законодательное собрание, Драупади Мурму вошла в черную полосу жизни: за пять лет с 2009 по 2014 скончались ее муж, оба сына, мать и брат.

Политик временно отошла от правительственных должностей, хотя продолжала участвовать в партийной работе: с 2013 по 2015 году была президентом регионального отделения БДП в штате Орисса (которому вернули более древнее и более точное имя Одиша).

В 2015 году Мурму возобновила политическую карьеру. Ассамблея соседнего штата Джаркханд («Страна лесов») назначила её губернатором.

Губернатор штата, аналогично президенту Индии, в политической системе страны, хотя формально и возглавляет регион, по сути исполняет представительные функции, однако именно губернатор должен утвердить любой законодательный акт, выдвинутый собранием или главным министром штата.

Так например, во время губернаторства Драупади Мурму, правительство штата во главе с премьер-министром Рагхубара Даса пыталось «поправить» закон о пользовании племенными землями — так, чтобы распоряжаться ими могли не только племена, но и власть штата. В том числе — строить на этих землях заводы. Когда «адиваси» и правозащитники начали акции протеста, полиция ответила арестами и двумя сотнями арестов.

President’s Secretariat Президент Индии Шримати Драупади Мурму обращается к студенткам Института технологий и науки для женщин им. Г. Нараянаммы. 2022

Драупади Мурму, которую начали критиковать за бездействие (даром, что она сама из «списочного племени») воспользовалась своим правом остановить принятие закона и отправить его на доработку. В итоге, документ, который ущемлял права местных жителей был отозван окончательно.

В июне 2022 года БДП выдвинула кандидатуру Мурму на пост президента Индии. Ее соперником оказался кандидат от Объединенной Оппозиции (союза «Индийского национального конгресса и группы региональных партий) Яшвант Синха, бывший министр финансов.

В парламенте — а значит и у коллегии выборщиков — абсолютное большинство было у БДП.

Поэтому неудивительно, что Драупади победила, набрав 64,03% голосов. На своем посту она сменила Рам Натха Ковинда, также избранного от БДП в 2017 году. Таким образом БДП сохранила контроль как над парламентом, так и над постом президента, де-юре главы государства.

В мае 2023 года возник скандал из-за того, что премьер Моди открыл новое здание парламента государства, представители оппозиции отказались принимать участие в церемонии, указав на то, что руководить ей должна была президент, однако сама Мурму заявила, что «премьер-министр символизирует доверие парламента, и она была горда и глубоко удовлетворена инаугурацией (парламента)».

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5 сентября 2023 года Драупади Мурму впервые употребила в официальном международном документе название страны на хинди. В приглашениях, адресованных главам иностранных государств, участвующих в форуме G20 значилось «Бхарат» вместо англоязычного «Индия». Этот шаг являлся первым на пути официального переименования страны в рамках поддержки БДП курса на сплочение государства вокруг индусского культурного национализма («Хиндутва»). Позже название «Бхарат» использовал на самом саммите премьер-министр Моди.

Президент Индии, являясь, по большому счету, лишь символом страны, сильно зависит от распределения сил в двух палатах индийского парламента, поэтому выборы, которые состоятся в апреле этого года, будут иметь решающее значение для Драупади Мурму. Именно от них зависит, останется ли она на этом посту, или ее заменит представитель другой политической силы.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3831168

https://regnum.ru/news/3872625

Другие источники:

https://tass.ru/encyclopedia/person/murmu-draupadi — биография Драупади Мурму на сайте ТАСС.

https://presidentofindia.nic.in/ — официальный сайт президента Индии.