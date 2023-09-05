Нью-Дели, 5 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент Индии Драупади Мурму впервые использовал в официальном документе название страны на хинди — Бхарат. Так он назвал свою страну в приглашениях на саммит G20. Англоязычное название «Индия» не упоминалось.

PIYAL ADHIKARY/EPA /ТАСС Драупади Мурму

«Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу 9 сентября», — сообщалось в приглашении.

По данным индийской The Economic Times, власти страны планируют внести на рассмотрение внеочередной сессией парламента резолюцию об изменении официального названия Индии на «Бхарат». Парламентские слушания пройдут 18–22 сентября.

Эту информацию подтвердил глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш.

«Новость действительно правдива. Раштрапати-Бхаван (Президентский дворец. — Прим. ред.) разослал приглашение на ужин «Большой двадцатки» 9 сентября от имени «президента Бхарата» вместо обычного «президента Индии», — написал Рамеш в соцсети Х.

В поддержку этой инициативы правительства Нарендры Моди выступили несколько лидеров Индийской народной партии, в том числе главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма.

Депутат Раджья Сабха Нареш Бансал заявив, что название «Индия» адресует ко временам колониального рабства и должно уйти из конституции.

«Британцы изменили название Бхарат на Индию. В статье 1 Конституции говорится: «Индия — это Бхарат». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий. Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах», — напомнил Раджья Сабха.

Индия получила независимость от Британской империи 15 августа 1947 года. Её нынешнее официальное название Республика Индия происходит от древнеперсидского слова «хинду». Древние греки называли жителей Индии «индои» — «люди Инда» (реки).

Название «Бхарат» берёт начало от санскритского имени древнеиндийского царя, упомянутого в «Махабхарате» («Великой Бхаратиаде») — древнеиндийском эпосе, написанном на санскрите.