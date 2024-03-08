Нью-Дели, 9 марта, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Писательницу и благотворителя Судху Мурти, которая является также тёщей премьер-министра Великобритании Риши Сунака, выдвинула в Раджья Сабху (верхнюю палату парламента Индии) президент страны Драупади Мурму. Об этом 8 марта сообщил индийский журнал The Week.

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Решение президента Индии поддержал премьер-министр Нарендра Моди, указавший на огромный вклад 73-летней Судху Мурти в социальную работу, образование и филантропию.

«Вклад госпожи Судхи в различные области, включая социальную работу, филантропию и образование, огромен и вдохновляет. Ее присутствие в Раджья Сабхе является мощным свидетельством нашей Нари Шакти («женской силы». — Прим. ред.), примером силы и потенциала женщин в формировании судьбы нашей нации. Желаю ей плодотворной парламентской работы», — написал Моди в X (ранее Twitter).

Мурти в ответ указала, что для неё большая честь стать кандидатом в Раджья Сабху и поблагодарила за возможность служить народу Индии.

Верхняя палата Индии включает 245 мест, на 238 из них депутаты избираются законодательными собраниями штатов и союзных территорий. Ещё 12 депутатов назначает лично президент, за особые заслуги и вклад в искусство, культуру, благотворительность, науку, общественную и социальную деятельность. Депутатский мандат выдаётся на шесть лет.

Судху Мурти в Индии известна как педагог, филантроп и писатель. Она пишет книги на двух языках: английском и каннада (язык, распространённый в юго-западной части Индии). Мурти замужем за бизнесменом Нараяной Мурти, сооснователем IT-компании Infosys, его состояние, по данным Forbes, составляет $4,7 млрд. У супругов двое детей, а дочь, модельер Акшата Мурти, замужем за премьером Риши Сунаком.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после избрания Риши Сунака на пост главы правительства Великобритании премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем микроблоге выразил поздравления политику и отметил, что надеется на тесное сотрудничество с Лондоном по глобальным вопросам после вступления Сунака в должность.