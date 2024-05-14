Марин Ле Пен на данный момент — депутат Национального собрания Франции, но её значение во французской политике, конечно, не исчерпывается этой «скромной» ролью. Вытеснив собственного отца, Жан-Мари Ле Пена, из руководства созданной им партии «Национальный фронт», Марин «перезагрузила» эту ультраправую силу.

Rémi Noyon Марин Ле Пен, лидер Французского национального фронта. 2012

Радикальный «Фронт», превратившийся в популистское «Объединение» стал почти респектабельной парламентской и «европарламентской» партией. Участвуя в президентской гонке, Ле Пен как минимум дважды заставила понервничать парижский истеблишмент. Критики называют её «троянским конём Владимира Путина», но на деле Ле Пен относится к России так же прагматично, как и к США, Китаю или евробюрократии.

Марин Ле Пен (полное имя — Марион Анн Перрин Ле Пен) родилась 5 августа 1968 г. в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Отец — известный, и одновременно одиозный политик Жан-Мари Ле Пен, основатель националистической партии «Национальный фронт» (НФ), которую некоторое время относили к ультраправым, расистским и антисемитским организациям.

Достаточно сказать, что в 1991 Ле Пен-старший подвергнут штрафу в 1,2 миллиона франков за высказывание о том, что газовые камеры были «лишь эпизодом в истории Второй мировой войны». А самое свежее обвинение в оправдании Холокоста было выдвинуто против политика в 2021-м. Жану-Мари на тот момент было 93 года.

В 1991 Марин Ле Пен получила степень магистра права в Университете Пантеон-Ассас (юридический институт в структуре Сорбонны), там же в 1992 г. получила степень магистра уголовного права. В 1992–1998 гг. работала адвокатом в Париже.

Партийная карьера Марин Ле Пен началась в 1986 г., когда она вступила в отцовскую партию Национальный фронт; с 1998 по 2003 гг. — возглавляла юридический отдел партии, а в 2000 г. вошла в политическое бюро.

В 2003-2007 была исполнительным вице-президентом НФ, в 2007–2011 гг. — исполнительным вице-президентом по образованию, связям с общественностью и пропаганде.

Manuel - fn11 Марин Ле Пен на традиционном марше Жанны д’Арк, 3 мая 2007

Marie-Lan Nguyen Марин Ле Пен в Париже, 1 мая 2010

В январе 2011 г. была избрана председателем Национального фронта, набрав 67,65% голосов. Сменив на этом посту отца, Марин Ле Пен дистанцировалась от проводимой им политики и приложила немало усилий для изменения имиджа партии. В частности, была разработана стратегия по «де-демонизации» НФ, призванная снять с организации обвинения в антисемитизме, расизме, ксенофобии и сексизме.

Партийная программа сместила фокус внимания на темы евроскептицизма, укрепления безопасности и экономики страны.

В 2015 года после очередных антисемитских заявлений Жан-Мари Ле Пена по предложению дочери он был лишен звания почетного председателя НФ.

В июне 2018 г. Национальный фронт был переименован в Национальное объединение (НО). Результатом этих решений стал рост поддержки. Рейтинг партии поднялся с 22% в 2011 г. до 33% в 2017 г., а в 2022 г. он составил 31%.

VOX España Ле Пен с испанским политиком Сантьяго Абаскалем, 28 января 2022 г

В сентябре 2021 г. Марин Ле Пен покинула пост председателя НО в связи с участием в президентских выборах-2022 для сосредоточения на предвыборной кампании. Осенью следующего 2022 года, в партии сменился лидер.

«Нацобъединение» возглавил Жордан Барделла, который был врио председателя с сентября 2021.

О молодом — в 2024-м ему исполнилось всего 28 лет, преемнике Ле Пен также известно, что он состоит в отношениях с племянницей Марин — Нолвенн Оливье.

Марин Ле Пен трижды избиралась в Европарламент — в 2004, 2009 и 2014, причем в ходе французских выборов в ЕП в 2014 Нацфронт впервые занял первое место (25,4%). Успех партии французские СМИ тогда назвали «политическим землетрясением».

Первое участиеЛе Пен в президентских выборах состоялась в 2012 г. — набрав 17,9% голосов, она заняла третье место.

В 2017 Марин вышла во второй тур, но проиграла лидеру центристской «Республики на марше» Эмманюэлю Макрону — 33,9% голосов против 66,1%, что стало лучшим электоральным показателем её партии за всю историю участия кандидатов от нее в президентских выборах.

Jérémy-Günther-Heinz Jähnick Марин Ле Пен во время своей президентской кампании, 26 марта 2017

До этого «шоком для элиты» был результат выборов-2002, когда Жан-Мари Ле Пен набрал во втором туре 17,79%, уступив Жаку Шираку.

В кампании-2022 результаты Марин Ле Пен были также впечатляющими. В первом туре, она заняла второе место, получив 23,1% голосов (у Макрона 27,8%); во втором туре 24 апреля она так же оказалась на втором месте, набрав 41,5% голосов.

Вкратце описывая политическую программу Марин Ле Пен, можно перечислить следующее: она выступает за проведение реформы ЕС (создание «содружества европейских государств»), выход Франции из Шенгенской зоны и из военного командования, за увеличение расходов на оборону до 3% ВВП (в 2022 г. он составляет 1,94%).

В одном из предвыборных заявлений во время кампании-2022 Ле Пен заявила, что не является «троянским конем» российского лидера Владимира Путина.

Kremlin.ru Марин Ле Пен 24 марта 2017 года провела встречу с Владимиром Путиным в Москве

Но лидер «Национального объединения» всегда высказывалась за дружеские отношения с Россией.

В частности, она отмечала:

«Есть впечатление, что к России во Франции относятся хуже, чем во времена СССР. Мне кажется, что хлопать дверьми перед носом России — это не выход для того, чтобы вести переговоры с этой великой нацией, великой экономической державой. Это надо учитывать. И у Франции в этом плане есть стратегические интересы, нужно усиливать наши контакты и в энергетической сфере. И у нас одна цивилизация, я не вижу, почему мы не могли бы доверять друг другу».

Касательно крымского вопроса Ле Пен однозначно выступает за легитимность проведенного референдума и принадлежность полуострова России. В 2023 г. она заявила, что «Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу. Я убежденная сторонница референдумов и считаю, что жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России».

По ее словам, «санкции, введенные Евросоюзом 2014 г., не нанесли ущерба России, но причинили вред французским фермерам».

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти (вступило в силу 5 декабря 2022 года) Ле Пен назвала попыткой «с помощью собственного харакири нанести ущерб России».

European Parliament Пленарные дебаты по Греции с премьер-министром Алексисом Ципрасом - Марин Ле Пен 2015

При этом считает, что необходимо сохранять «равную дистанцию как от США, так и от России», что позволит Франции «обеспечивать баланс, а также выступать в качестве арбитра».

Касательно СВО, Марин Ле Пен занимает ожидаемую для своего положения позицию: «вторжение на Украину» она осуждает и вместе с тем выступает за скорейшее урегулирование конфликта дипломатическими, а не военными средствами, в связи с чем активно выступает против отправки солдат на Украину.

«Первая обязанность страны — распоряжаться жизнями своих солдат только для защиты независимости… или для выполнения обязательств, если в рамках союза такие обязательства были приняты, — отмечает Ле Пен. — Заявив, что отправка войск «не исключена», Эмманюэль Макрон сделал еще один шаг к войне, создав угрозу для 70 млн французов и, в частности, для наших вооруженных сил».

Также в первые же месяцы спецоперации высказалась против усиления антироссийских санкций, объясняя это заботой об экономике Франции.

В 2022 году Ле Пен заявила, что по завершении конфликта на Украине она предложит стратегическое сближение НАТО и России: «Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США».

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ИА Регнум:

https://regnum.ru/news/3851763

https://regnum.ru/news/3808279

https://regnum.ru/news/2245645

Другие источники:

mlafrance. fr — официальный сайт Марин Ле Пен

https://tass.ru/encyclopedia/person/le-pen-marin — биография Марин Ле Пен на сайте ТАСС